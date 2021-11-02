 发展和减排谁优先？北京提出“安全降碳” | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 24.10.2021

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发展和减排谁优先？北京提出“安全降碳”

联合国气候大会即将召开，中国国务院提出关于“碳达峰碳中和的总体部署”，其中强调在实现相关减排目标的同时，应保证能源与粮食安全，确保民众正常生活。

China Kohlekraftwerk Datong

资料照片：山西大同的火力发电站

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主要产煤省份山西发生洪灾，进一步加剧了煤炭供应的紧张局势，中国动力煤价格周三飙升至历史新高。

全球最大排放国中国在去年的联合国会大会上承诺2060年达成碳中和。如此雄心勃勃的目标是否能获得实现？

中国限电停电，造成工厂停工减产，有人受困电梯，目前官方解释是因煤炭紧缺导致供电紧张，真实原因为何？继续限电会影响中国经济吗？

（德国之声中文网）中国国务院周日公布了有关实现"碳达峰和碳中和"的总体部署规划，同时强调应该处理好减排和发展之间的关系，保证能源安全、供应链安全和食品安全。

这份文件提出，在实现碳达峰和碳中和目标的过程中，应坚持"全国统筹、节约优先、双轮驱动、内外畅通、防范风险"的原则。

中国制定了到2030年二氧化碳排放量达到峰值、到2060年实现碳中和的目标。路透社报道指出，目前中国面临严重的能源供应紧缺问题，这威胁到北京在减排方面的努力。各国预计于10月31日在格拉斯哥举行新一轮的气候保护谈判。

官方新华社的报道指出，在"防范风险"这一原则下，"处理好减污降碳和能源安全、产业链供应链安全、粮食安全、

Luftverschmutzung in China

中国是世界最大温室气体排放国

群众正常生活的关系，有效应对绿色低碳转型可能伴随的经济、金融、社会风险，防止过度反应，确保安全降碳"。

气候保护团体希望作为世界最大温室气体排放国的中国能够比原定计划更早地降低煤炭消耗，但是在能源紧缺的背景下，中国政府面临着可能要增加煤炭产量的压力。

（路透社、新华社）

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