发展和减排谁优先？北京提出“安全降碳”

（德国之声中文网）中国国务院周日公布了有关实现"碳达峰和碳中和"的总体部署规划，同时强调应该处理好减排和发展之间的关系，保证能源安全、供应链安全和食品安全。

这份文件提出，在实现碳达峰和碳中和目标的过程中，应坚持"全国统筹、节约优先、双轮驱动、内外畅通、防范风险"的原则。

中国制定了到2030年二氧化碳排放量达到峰值、到2060年实现碳中和的目标。路透社报道指出，目前中国面临严重的能源供应紧缺问题，这威胁到北京在减排方面的努力。各国预计于10月31日在格拉斯哥举行新一轮的气候保护谈判。

官方新华社的报道指出，在"防范风险"这一原则下，"处理好减污降碳和能源安全、产业链供应链安全、粮食安全、

中国是世界最大温室气体排放国

群众正常生活的关系，有效应对绿色低碳转型可能伴随的经济、金融、社会风险，防止过度反应，确保安全降碳"。

气候保护团体希望作为世界最大温室气体排放国的中国能够比原定计划更早地降低煤炭消耗，但是在能源紧缺的背景下，中国政府面临着可能要增加煤炭产量的压力。

（路透社、新华社）

© 2021年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。