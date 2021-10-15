 发展和减排谁优先？北京提出“安全降碳” | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 24.10.2021

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

时政风云

发展和减排谁优先？北京提出“安全降碳”

联合国气候大会即将召开，中国国务院提出关于“碳达峰碳中和的总体部署”，其中强调在实现相关减排目标的同时，应保证能源与粮食安全，确保民众正常生活。

China Kohlekraftwerk Datong

资料照片：山西大同的火力发电站

DW.COM

主要产煤省份山西发生洪灾，进一步加剧了煤炭供应的紧张局势，中国动力煤价格周三飙升至历史新高。

全球最大排放国中国在去年的联合国会大会上承诺2060年达成碳中和。如此雄心勃勃的目标是否能获得实现？

中国限电停电，造成工厂停工减产，有人受困电梯，目前官方解释是因煤炭紧缺导致供电紧张，真实原因为何？继续限电会影响中国经济吗？

（德国之声中文网）中国国务院周日公布了有关实现"碳达峰和碳中和"的总体部署规划，同时强调应该处理好减排和发展之间的关系，保证能源安全、供应链安全和食品安全。

这份文件提出，在实现碳达峰和碳中和目标的过程中，应坚持"全国统筹、节约优先、双轮驱动、内外畅通、防范风险"的原则。

中国制定了到2030年二氧化碳排放量达到峰值、到2060年实现碳中和的目标。路透社报道指出，目前中国面临严重的能源供应紧缺问题，这威胁到北京在减排方面的努力。各国预计于10月31日在格拉斯哥举行新一轮的气候保护谈判。

官方新华社的报道指出，在"防范风险"这一原则下，"处理好减污降碳和能源安全、产业链供应链安全、粮食安全、

Luftverschmutzung in China

中国是世界最大温室气体排放国

群众正常生活的关系，有效应对绿色低碳转型可能伴随的经济、金融、社会风险，防止过度反应，确保安全降碳"。

气候保护团体希望作为世界最大温室气体排放国的中国能够比原定计划更早地降低煤炭消耗，但是在能源紧缺的背景下，中国政府面临着可能要增加煤炭产量的压力。

（路透社、新华社）

© 2021年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。

相关内容

SCREENSHOT - 22.09.2020, ---: Xi Jinping, Präsident von China, spricht während einer vorab aufgezeichneten Videobotschaft anlässlich des Beginns der Generaldebatte der 75. UN-Vollversammlung. Aufgrund der Corona-Pandemie findet die Debatte in diesem Jahr größtenteils online statt. Foto: Uncredited/UNTV/AP/dpa - ACHTUNG: Nur zur redaktionellen Verwendung im Zusammenhang mit der aktuellen Berichterstattung und nur mit vollständiger Nennung des vorstehenden Credits +++ dpa-Bildfunk +++ |

英媒：习近平将缺席格拉斯哥气候大会 15.10.2021

据英国媒体报道，中国国家主席习近平不出席第26届联合国气候峰会。与此同时，澳洲总理莫里森改口称将出席峰会。英国女王怒批尚未确认出席的各国领袖。

China, Shanxi Province, Datong, Steam and smoke rises from smokestacks at coal-fired Datong No. 2 Power Station at dawn PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxONLY Copyright: xPaulxSoudersx AS07 PSO0423

工厂停工、居民困电梯  中国为何大限电？ 28.09.2021

中国限电停电，造成工厂停工减产，有人受困电梯，目前官方解释是因煤炭紧缺导致供电紧张，真实原因为何？继续限电会影响中国经济吗？

--FILE--A Chinese woman rides her electric bike past a coal-fired power plant in Huaian city, east China's Jiangsu province, 16 May 2014. China's emissions of climate-warming carbon dioxide fell in 2014 for the first time in more than a decade, offering fresh evidence that efforts to control pollution in the nation of 1.4 billion people are gaining traction. Total carbon emissions in the world's second-biggest economy dropped 2 percent in 2014 compared with the previous year, the first drop since 2001, according to a data. In the battle to rein in pollution, China has cut its dependence on coal. The nation, the world's biggest carbon emitter, has also poured money into clean energy sources such as solar, wind and hydro developments. |

德语媒体: 停止新建海外煤电 中国意欲抢占绿能市场 23.09.2021

习近平宣布中国不再新建境外煤电项目，引发了德语报刊的高度关注。《新德国报》认为，舆论更应该关注中国境内的大量煤电项目；《明镜周刊》分析，中国将大举抢占全球清洁能源市场；《每日镜报》则指出，不论如何，这都是气候保护的重要讯号。

广告

媒体看中国

Baltimore Präsident Joe Biden bei CNN

墙外文摘：《玻璃心》站着就把钱挣了

有评论认为，中共的逻辑就是我有钱，想挣钱先跪下，不跪就断财路。但偏偏黄明志和陈芳语不但骨头硬还站着把钱挣了，对中共来说是被二人从头辱到脚。  