发动对乌战争后 俄罗斯能源出口收入远超战争支出

（德国之声中文网）据总部设在芬兰的能源和清洁空气研究中心（CREA）的计算，俄罗斯在2月24日侵略乌克兰以来的六个月里，通过出口化石燃料能源获得了高达1580亿欧元的收入，而同一时期的战争成本估计为1000亿欧元。

该研究中心分析师劳里·梅利维尔（Lauri Myllyvirta）说，数据显示，欧盟是俄罗斯能源最大的买家，在俄罗斯入侵乌克兰后的半年里从俄罗斯进口了850亿欧元的能源；其次是中国，在这一时间段从俄罗斯进口了折合350亿欧元的能源。欧盟中又以德国的进口额为最高，达190亿欧元。德国也因此成为世界上仅次于中国的第二大俄罗斯化石燃料买家。同一时间段里，土耳其从俄罗斯进口了107亿欧元的能源。

卖得少赚得多

能源和清洁空气研究中心指出，虽然欧盟已经停止了从俄罗斯购买煤炭，但只是逐步禁止从俄罗斯进口石油，而且没有对其高度依赖的天然气进口采取任何限制。而俄罗斯在掐断及大幅限制对欧洲的天然气供应后，欧洲的天然气价格飙升至创纪录水平。原油价格也在俄罗斯入侵乌克兰后一度猛涨。

能源和清洁空气研究中心说，因此，尽管今年俄罗斯的化石能源出口量有所减少，但价格的飙升意味着俄罗斯目前的收入远远高于前几年的水平。

必须采取更有效的制裁

能源和清洁空气研究中心也指出，欧盟对俄罗斯煤炭进口的禁令是有效的。在禁令生效后，俄罗斯的煤炭出口降至战争开始以来的最低水平，"俄罗斯没能找到其他买家来填补欧盟的需求下降。"

该中心呼吁对莫斯科实施更有效的制裁，加强对俄罗斯石油出口的法规和执法，同时建议欧盟和英国利用其在全球航运中的影响力。"欧盟必须禁止通过欧洲船只和欧洲港口向第三国运输俄罗斯石油，而英国需要停止允许其保险业参与这种贸易。"

七国集团决心推动对罗斯原油价格制定上限

七国集团国家上周五誓言要紧急推进对俄罗斯原油的价格上限。几个月来，美国一直主张实施价格上限，认为西方对俄罗斯能源产品的禁令促成了价格上涨，让莫斯科获得了战争资金。

（法新社等）

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