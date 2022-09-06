 发动对乌战争后 俄罗斯能源出口收入远超战争支出 | 经济纵横 | DW | 06.09.2022

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经济纵横

发动对乌战争后 俄罗斯能源出口收入远超战争支出

在乌克兰战争的头六个月里，俄罗斯出口化石能源的收入大大超过了入侵乌克兰的成本。总部设在芬兰的能源和清洁空气研究中心呼吁对俄罗斯实行更为有效的制裁。

国际原油价格在俄罗斯入侵乌克兰后一度猛涨，令俄罗斯受益

国际原油价格在俄罗斯入侵乌克兰后一度猛涨，令俄罗斯受益

（德国之声中文网）据总部设在芬兰的能源和清洁空气研究中心（CREA）的计算，俄罗斯在2月24日侵略乌克兰以来的六个月里，通过出口化石燃料能源获得了高达1580亿欧元的收入，而同一时期的战争成本估计为1000亿欧元。

该研究中心分析师劳里·梅利维尔（Lauri Myllyvirta）说，数据显示，欧盟是俄罗斯能源最大的买家，在俄罗斯入侵乌克兰后的半年里从俄罗斯进口了850亿欧元的能源；其次是中国，在这一时间段从俄罗斯进口了折合350亿欧元的能源。欧盟中又以德国的进口额为最高，达190亿欧元。德国也因此成为世界上仅次于中国的第二大俄罗斯化石燃料买家。同一时间段里，土耳其从俄罗斯进口了107亿欧元的能源。

卖得少赚得多

能源和清洁空气研究中心指出，虽然欧盟已经停止了从俄罗斯购买煤炭，但只是逐步禁止从俄罗斯进口石油，而且没有对其高度依赖的天然气进口采取任何限制。而俄罗斯在掐断及大幅限制对欧洲的天然气供应后，欧洲的天然气价格飙升至创纪录水平。原油价格也在俄罗斯入侵乌克兰后一度猛涨。

能源和清洁空气研究中心说，因此，尽管今年俄罗斯的化石能源出口量有所减少，但价格的飙升意味着俄罗斯目前的收入远远高于前几年的水平。

必须采取更有效的制裁

能源和清洁空气研究中心也指出，欧盟对俄罗斯煤炭进口的禁令是有效的。在禁令生效后，俄罗斯的煤炭出口降至战争开始以来的最低水平，"俄罗斯没能找到其他买家来填补欧盟的需求下降。"

该中心呼吁对莫斯科实施更有效的制裁，加强对俄罗斯石油出口的法规和执法，同时建议欧盟和英国利用其在全球航运中的影响力。"欧盟必须禁止通过欧洲船只和欧洲港口向第三国运输俄罗斯石油，而英国需要停止允许其保险业参与这种贸易。"

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（法新社等）

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