发力在华推“全自动驾驶” 马斯克突访北京

特斯拉首席执行官埃隆·马斯克本周日突访中国。据路透社援引知情人士透露，他此行主要是为了寻求在中国推出全自动驾驶(FSD)软件。 特斯拉目前面临销量下降和价格战日益加剧的困难局面。

(德国之声中文网）据路透社消息，根据中国航班跟踪应用程序FlightManager的显示，一架尾号为N272BG、注册在与SpaceX及特斯拉有关的Falcon Landing公司名下的湾流G550私人飞机本周日中午已降落在北京首都机场。

中国官媒当地时间周日下午证实了马斯克周日抵达北京的消息。中国央视报道称，"应中国贸促会邀请，今天（28日）下午，美国特斯拉公司首席执行官埃隆・马斯克抵达北京，中国贸促会会长任鸿斌会见马斯克，就下一步合作等话题进行交流。"

推动FSD软件在中国推出

路透社援引一位知情人士称，马斯克此行将寻求在北京会见中国高级官员，讨论在中国推出完全自动驾驶（FSD，full-self-driving-computer）软件，并寻求获批将在中国收集的数据转移到国外，以供训练自动驾驶算法之用。

特斯拉自2021年以来按照中国监管机构的要求将其在中国收集的车辆数据存储在上海，并且没有将任何数据传回美国。自十年前进入中国市场以来，特斯拉已在中国销售了超过170万辆汽车，其上海工厂是其全球最大的特斯拉工厂。

特斯拉上海超级工厂是特斯拉汽车首座美国本土以外的超级工厂。负责生产特斯拉Tesla Model 3、Tesla Model Y 图像来源: picture-alliance/AP Photo/Chinatopix

四年前，这家美国电动汽车制造商推出了其Autopilot(自动辅助驾驶）软件最自主的版本FSD（完全自动驾驶）。不过，尽管客户一再敦促，但特斯拉迄今尚未在中国推出FSD。马斯克本月在回应社交媒体平台X上的询问时表示，特斯拉可能"很快"向中国客户提供FSD。小鹏汽车等中国竞争对手一直在寻求通过推出类似软件，在与特斯拉的竞争中取得优势。

马斯克此行恰逢北京车展举办之际。该车展上周开幕，并将于5月4日结束。特斯拉在这一中国最大的车展上没有展位。上次特斯拉在中国参展是2021年参加上海车展，其间发生了身穿印有"刹车失灵"T恤衫的车主站上特斯拉车顶上维权的事件。

特斯拉副总裁人民网发文力推"自动驾驶"

特斯拉公司负责大中华区政府事务、公共关系的全球副总裁陶琳周五（4月26日）在《人民日报》社交媒体账号上发表评论称，"自动驾驶是新能源汽车发展新质生产力的关键驱动力"；"特斯拉' 端到端神经网络'技术，通过对超百万辆行车数据进行深度学习，使用人工智能技术来影响车辆控制，具备更高的性能上限、更拟人化的驾驶风格和更快的模型收敛速度。"文章还称，"自动驾驶技术将催生新的商业模式和服务模式，如共享自动驾驶出租车服务"；"特斯拉CEO马斯克也多次表示愿意授权特斯拉的Autopilot自动辅助驾驶和FSD完全自动驾驶能力给到有需要的汽车企业。"

行业专家表示，中国复杂的交通状况为训练自动驾驶算法提供了更多场景，对加快算法训练速度至关重要。

马斯克称，将于8月8日推出机器人出租车 图像来源: Chukrut Budrul/SOPA Images via ZUMA Press/picture alliance

特斯拉如何应对价格战困境？

马斯克上周表示，特斯拉将利用其现有的电动汽车平台和生产线推出新的、更便宜的车型，并将提供一款采用自动驾驶技术的新型"机器人出租车"。 他本月在X上发帖称，他将于8月8日推出机器人出租车。

由于人们对特斯拉增长前景担忧加剧，特斯拉股价自今年年初以来已下跌近三分之一。 上周，特斯拉公布的今年一季度收入自2020年以来首次下降。该公司本月表示，将在全球裁员10%，以应对销量下降和中国品牌主导的电动汽车价格战加剧的问题。

一周多前，马斯克取消了原定前往印度与该国总理莫迪会面的行程，理由是"非常重大的特斯拉义务"。

比亚迪是如何超越特斯拉的？ To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

(路透社、人民网等）

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