 反駁福島核廢水安全 中國：信者自行飲用 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 12.07.2023

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反駁福島核廢水安全 中國：信者自行飲用

中國外交部發言人汪文斌11日再次反對日本核廢水排海，並強硬批評，若有人認為福島核污染水安全，日方應供這些人飲用。香港、韓國、新西蘭也對福島核廢水排海及日本食品進口，做出了新的回應。

7日，韓國學生頭戴日相岸田、韓總統尹錫悅、IAEA總幹事格洛西的面具，抗議日本核廢水排海。

7日，韓國學生頭戴日相岸田、韓總統尹錫悅、IAEA總幹事格洛西的面具，抗議日本核廢水排海。

（德國之聲中文網）中國外交部發言人汪文斌週二（7月11日）表示，若有人判斷福島核廢水可以游泳、飲用，應讓這些人自行利用，而非排入大海。

此前，國際原子能機構（IAEA）4日發布評估報告，認為日本將排放福島核污染水的方案符合國際標準。但該機構總幹事格羅西（Rafael Grossi）週五（7日）受訪時稱，該評估工作組的11位專家間其實存在意見分歧，再掀波瀾。

汪文斌表示，參與IAEA評估的專家發表了不同看法，顯示該機構出台報告過於倉促、結論也存在局限性和片面性，並未解決國際社會的疑慮，「日方不能將機構報告當作排海的『通行證』」。

有媒體提問，格羅西日前訪問韓國、新西蘭時，稱福島核處理水與他國核電站的排水無異、並無危險。對此，汪文斌回應，福島的核污染水尚不確定能否處理達標，相較於其他核電站正常運行所排出的水，在來源、所含放射性核素種類及處理難度上均不同，「根本不是一回事」、無法類比。

中國外交部發言人11日重申反對日本排放核廢水（資料照）。

中國外交部發言人11日重申反對日本排放核廢水（資料照）。

汪文斌稱IAEA未評估日方核污染水淨化設備的有效性和長期可靠性，無法保證未來30年所有核污染水都能處理達標，核處理水排海對環境、食品安全的影響也無法妄下結論。

他說：「如果有人認為福島核污染水可以飲用、可以游泳，我們建議日方把核污染水好好利用起來，供這些人飲用或游泳，而不是排進大海，讓國際社會擔憂。」

對於中方此番強硬回應，中國網友紛紛表示支持，同意「既然是好東西，日本為什麼不自己留著？」，並稱汪文斌「是懂提議的」、「霸氣測漏」，還說不如先讓格羅西「喝10年再說排不排」。

中國欲擴大限制日食品進口

路透社報導，香港特首李家超11日預告，東京若執意將核處理水排海，香港將禁止自日本多縣進口水產。

香港特首李家超預告，可能禁止日本多縣水產進口（資料照）。

香港特首李家超預告，可能禁止日本多縣水產進口（資料照）。

李家超說，他已要求香港環境生態局局長組建跨部門團隊，來制定相關計劃，香港政府將採取「果斷行動」、並儘快向大眾公佈相關細節。他說，港府必須確保香港的食品安全有所保障，儘管餐飲等部分業將受此影響，但「相信他們會理解」。

美聯社報導，香港目前禁止從福島進口蔬果等部分產品；來自福島的禽畜肉品、或另4個縣的部分食品，若有輻射檢驗證書，則可以進口。

路透社報導指，香港是日本第二大農漁業出口市場，而排名第一的中國大陸上週已表示將加強對日本食品的審查，並繼續限制部分日本進口食品。此前，韓國亦曾表示，將延續對福島地區進口食品和海鮮的禁令。

各國反應不一

對於日本核處理水排海一事，福島當地漁民擔憂影響漁獲聲譽、造成經濟損失，不斷表示反對；週邊各國的反應亦各有不同。

早前，中國外交部發言人毛寧曾稱，「排海有理、排海無罪」是日方營造的假象，IAEA的評估報告將核廢水的後續處理限定於排海方案，並不能證明排海是唯一、最安全的和最可靠的選項，呼籲日方考慮其他辦法。

國際原子能機構總幹事格羅西（資料照）。

國際原子能機構總幹事格羅西（資料照）。

韓國方面亦有不少擔憂危害人體健康、海洋環境的聲浪。路透社報導，IAEA總幹事格羅西7日至9日赴首爾，針對核水排海報告進行說明時，韓國外交部長朴振強調，韓方一貫的貫立場是，受污染水應受安全性檢驗，並以符合國際法和標準的方式處理。但韓國官方並未直接反對日本排放核水，但也持續強調，在韓國民眾的相關憂慮排除前，將持續限制日本漁產進口。

結束訪韓之旅後，格羅西接著前往新西蘭。10日，新西蘭外交部長馬胡塔（Nanaia Mahuta）告訴格羅西，新西蘭政府對IAEA的評估結果充滿信心，但太平洋地區各國對核測試的陰影亦不容忽視，要求該機構就核水排海問題，繼續與太平洋地區進行有意義的直接接觸。

路透社報導，格羅西隨後前往太平洋島國，繼續進行相關說明。

  • Haruo Ono, a 71-year-old fisherman, works on his boat at dawn.

    福岛的渔民们

    老人与海

    当71岁的渔民小野春夫在新町的小港口卸下他的渔获时，天已经亮了。小野是第三代渔民，半个世纪以来一直在新町出海。这里距离福岛第一核电站以北仅55公里，2011年在那里发生了世界上最严重的核事故之一。

  • Haruo Ono, a 71-year-old fisherman, washes his catch in the harbor of Shinchimachi, Japan.

    福岛的渔民们

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    清洗白银鱼的时候，小野想起了改变世界的那一天：2011年3月11日，一场九级地震在日本东海岸引发了巨大的海啸。小野在他的船上得以幸存，但他在陆地上的家遭到摧毁。他失去了一个弟弟。海啸还冲击了福岛核电站，引发了爆炸和熔毁。

  • Fish in the net in a fishing boat at Shinchimachi harbor.

    福岛的渔民们

    受困的渔业

    反应堆发生灾难期间释放的辐射使该地区的渔业完全陷入停滞状态，直到12年之后才有所复苏，鱼价慢慢回升。小野认为，东京电力公司将被污染的水再次排入大海的计划“令人无法忍受”。他担心，“我们恐怕再次回到原点”。

  • Countless huge water tanks on the site of the damaged Fukushima Dai-ichi nuclear power plant.

    福岛的渔民们

    冷却水的去处

    受损的福岛第一核电站现场的众多储水罐是一个争论的焦点。根据当局的说法，这些储水罐必须在重建之前被移除。这些水在灾难发生后主要用于冷却反应堆。

  • A Tepco employee holds a sample of treated water up to the camera

    福岛的渔民们

    冷却水安全吗？

    东京电力公司的一名员工将处理后的水样举到镜头前。这些水是经过处理、过滤和稀释的。东电和政府声称它现在是安全的。然而，它含有微量的氚。尽管这种放射性同位素被认为是相对无害的，但渔民们担心，将这些水排入大海会再次破坏他们的生意。

  • A Tepco employee points to a monitor at the former Fukushima Dai-ichi nuclear power plant.

    福岛的渔民们

    尽在掌控之中？

    东京电力公司和东京政府引用的辐射测试标准，比其他同样排放处理过的水的国家更加严格。这次释放也得到了国际原子能机构（IAEA）的批准。“我们有设备可以让水变得安全。”东京电力公司发言人黄泉友彦（Tomohiko Mayuzum）告诉路透社。

  • A Tepco employee cleans a tank in which flounder are bred.

    福岛的渔民们

    废水箱中养鱼

    为了证明处理后的水清白无害，东京电力公司正在废弃的福岛第一核电站的水箱中养殖比目鱼。福岛大学的和田利浩（Toshihiro Wada）表示可以理解渔民们的担忧。他说，东京电力公司宣布排放被污染的水，对该地区刚刚恢复的渔业来说是“不幸的”。

  • Fisherman Haruo Ono sorts his catch.

    福岛的渔民们

    伤口上撒盐？

    渔民小野春夫将他捕获到的鱼倒入一个水箱。他对东京电力公司感到愤怒：“海洋不是一个垃圾桶。”他在接受路透社的采访时说，并问道：“为什么向福岛海域放水，为什么不向东京或大阪放水？” 他说，该地区的人民已经遭受了足够的痛苦，现在又让他们遭受更多的痛苦。

  • Fisherman Haruo Ono stands on the spot where his house used to be.

    福岛的渔民们

    渔民的未来

    小野春夫站在曾经的房屋所在的位置。海啸过后，该地区被变成了一个公园。尽管他的新家在内陆，但这位71岁的老人不得不“在海上工作”到生命终点。他对捕鱼业的未来前景感到暗淡。他问道：“那些上小学和初中的孩子怎么办？”对他们来说，以此作为生计太不稳定了。

    作者: Philipp Böll


（綜合報導）

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