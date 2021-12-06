反防疫集会日趋“激进” 新总理呼吁社会团结

（德国之声中文网）警方表示，周末有几个城市举行了反防疫措施抗议游行，总计参与人数为数千人，大多数集会活动都是在和平氛围中进行的。但是在图林根州的戈塔（Gotha）和格莱茨（ Greiz）市，示威集会演变成了暴力冲突。警方表示，当地共有14名警员受伤。莱比锡附近的贝内维茨，示威者也对警察和记者实施了暴力攻击。
在巴符州的罗伊特林根市（Reutlingen）也发生了激烈的警民冲突。在巴伐利亚州的施韦因富特市（ Schweinfurt），有十名示威者被警方暂时拘留，其中有两人曾试图点燃警方的车辆。
其他一些城市的反防疫措施游行被警方强行解散，因为示威者拒绝遵守防疫措施，并拒绝佩戴口罩。此外，游行队伍中还有人打出了违宪团体的旗帜和标识。
周六，图林根州小镇格莱茨数百名反防疫措施以散步为名发起示威集会，并同警方发生冲突。
联邦议院议长：部分反防疫团体已经涉嫌违宪
鉴于反对防疫措施的游行示威接连不断，并多次发生暴力冲突，政界人士已经开始警惕。联邦议院议长巴斯（ Bärbel Bas）表示，相关的抗议活动已出现明显的"激进化势头"。她在接受德国电视二台采访时表示："这一势头已经对民主制度构成了威胁。"
北威州内政部长鲁尔（ Herbert Reul）也表示，混迹于反防疫措施人群中的极端势力令人担忧。
鲁尔接受媒体采访时表示："这一小撮势力危害极大，因为他们已不再停留在发表言论、煽动鼓噪的层面上，而是越来越倾向于采取暴力。"图林根州内政部长迈尔（ Georg Maier）也警告说：一小部分示威者变得越来越激进，正在被极端势力所利用。
联邦议院议长巴斯：部分反防疫团体已对民主制度构成威胁。
联邦内政部长要求密切关注社交平台"电报"上的动向
梅前州州长施瓦西格（ Manuela Schwesig）发出呼吁说：不能让街头巷尾成为激进派的政治舞台，他们的目的同疫情无关，而是要利用人们在接种疫苗问题上意见分歧，分裂社会。
德国内政部长费泽尔（ Nancy Faeser）也表示，应对社交平台"电报"（Telegram）采取更强有力的措施，该平台目前已经成了反防疫措施团体的联络和交流工具。
新总理肖尔茨：我也是未接种疫苗者的总理
鉴于德国社会在是否接种疫苗、政府是否应采取更严厉防疫措施问题上分歧日益严重，刚刚上任的新总理肖尔茨强调了德国社会保持团结的重要性。
肖尔茨对《星期天图片报》表示，他也是未接种疫苗者的总理，意见不同并不就意味着社会的分裂。他说："我们当然可以有争论。我相信，绝大多数未接种疫苗者也和我一样，对于前些天火炬游行的事件深恶痛绝。"数天前，一些反对政府防疫措施的示威者，曾在萨克森州卫生部长科平的私宅前举行火炬集会。
警方表示，大多数反防疫措施游行都是在和平氛围中进行的。
肖尔茨强调，在防疫问题上，他的政府将保持灵活性，不会划定禁区和红线。他说："此次疫情已经清楚地展示，不应在防疫问题上画任何'红线'。只要形势需要，我们就必须改变思想，并采取及时和果断的措施。"
肖尔茨也不排除圣诞期间实行禁足令的可能性。在回答相关问题时，肖尔茨说："联邦和各州政府刚刚制定了严厉的防疫措施。我们每天都会研判局势，并评估现有措施是否得到了切实贯彻以及是否需要颁布新的措施。"
（德新社，法新社）
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在一波又一波疫情中挣扎的德国为何无法上岸？
德国疫情第一个爆发点
2020年2月25日，德国西部海因斯贝格县（Heinsberg）的一位居民被确诊感染新冠病毒，他当时已经进入重症病房。他与同样被感染的妻子在确诊前两周曾频繁参与社交活动，还曾参加过一场400人规模的狂欢节集会。而当地卫生局始终没能查出这名重症病患的传染源。专家认为，新冠病毒可能已经在多地人群中开始悄悄传播。
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公共生活大面积停摆
不久后，疫情开始在德国各地迅速蔓延，各州陆续推出了学校停课、关闭邻国边境、禁止群体活动等一系列措施，希望借此来防止疫情突破医疗系统上限。与此同时，德国政府也出台政策，统一采购数万台呼吸机以及口罩、防护服等重要防疫物资，并且为扩大重症病床可用数量的医院提供财政补贴。德国各地居民开始抢购超市商品，卫生纸、面粉、肥皂、酒精等商品被迅速抢购一空。
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政府拨巨资保就业
厉行节约措施多年的德国政府此时有着雄厚的财力为全国企业、普通劳动者提供大量的纡困补贴或贷款。断了生意的企业可以向政府申请“短时工作制”补贴，由政府来直接支付待岗员工的六成工资，从而避免裁员。中小企业更是政府的重要关照对象，财政部一下子拿出了500亿欧元，为他们提供纡困补贴。而对大中型企业，德国政府则提供总额4000亿欧元的贷款担保，并为濒临破产的企业准备1000亿欧元特别贷款额度。
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累计感染人数破百万
在度过了一个疫情相对较为温和的夏天之后，2020年11月27日，德国的累计感染人数突破百万。虽然当时新增感染数字开始趋稳，但单日死亡人数却达到新高。德国从11月初开始进入为期四周的“轻度封锁”，但整个11月间每日新增感染人数仍破万，甚至多次单日新增超过2万例，导致德国医疗系统面临高负荷。德国卫生部长施潘也在10月感染了新冠病毒。
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默克尔在联邦议院动情演讲
12月9日，联邦总理默克尔在联邦议院激动地发言。她呼吁民众严格遵守防疫措施，限制社交。她眼含泪光地说：“我很抱歉，真心感到抱歉。但每天590人病亡这样的代价太高太高了，这是不行的。”她说：“如果我们现在在圣诞节前夕有太多接触，而最后却成了我们和祖父母度过的最后一个圣诞节，那么我们一定做错了什么，不应该让这种事情发生。”
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似曾相识又一年
2021年新年过后的1月6日，联邦政府宣布再次实施严格的封禁和限制接触措施，以应对第三波疫情。与此同时，德国开始为民众接种疫苗。由于供货量不足，一开始进展并不顺利，很多可以优先接种的人也苦等数周才得到预约。这一情况持续到五六月才明显缓解。但与此同时，最早在印度被发现的德尔塔变种也开始在德国传播，它的传染力明显高于此前占主导的阿尔法变种。
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第四波呼啸而至
今年8月20日，罗伯特-科赫研究所所长维勒（Lothar Wieler，图左）已经发出警告，德国正处在第四波疫情的开端。随着暑假结束，大批旅行者回国，感染数量也开始上升。到9月底，由于乏人问津，大多数疫苗接种中心陆续关闭。但是到8月底，仅有60%的德国居民完成了两剂疫苗的接种，远未达到免疫屏障所需的80%以上的比例。
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政府更迭 谁来抗疫？
德国9月底举行了联邦议院大选后，社民党、绿党和自民党10月中正式启动组阁谈判。（左至右：绿党主席贝尔博克、社民党总理候选人肖尔茨、自民党主席林德纳）新政府产生前，现任政府继续履职。在抗疫问题上，默克尔领导的留守内阁已鲜有作为，即将组阁的三个党派也缺乏有力的主张和计划。按照现任卫生部长施潘的设想，临时的“全国性疫情紧急状况”将于11月25日自动终结，不再延长。
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住院率成为限制措施的新基准
11月19日，德国看守政府总理默克尔和全国16个州的州长就遏制新一轮新冠疫情的几项措施达成一致。被称为住院率的数据将成为德国实施更严厉措施的新基准。如果一个地区7天内每10万名居民中有3人以上因新冠感染住院，那么2G规定将适用于该州的所有公共休闲活动。如果数值达到每10万人中有6人，将要求人们在规定范围内出示新冠感染阴性测试结果（"2G+"）。当数值达到9时，将实施进一步的措施接触限制等措施。
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圣诞市场商贩忧心忡忡
德国疫情数字屡创新高，传统的圣诞市场到底是开还是不开？在慕尼黑，市政府已经宣布今年再次取消市中心的圣诞市场。而在其他城市，当局仍然犹豫不决。面临重大经济损失的商贩万分无奈。
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死亡人数过十万
据罗伯特·科赫研究所11月25日公布的数字，过去24小时全德国有351名新冠病毒感染者死亡。至此，德国死于新冠肺炎的总人数突破了10万，达到100119人。自疫情爆发以来，德国累计感染人数超过550万。