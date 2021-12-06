反防疫集会日趋“激进” 新总理呼吁社会团结

（德国之声中文网）警方表示，周末有几个城市举行了反防疫措施抗议游行，总计参与人数为数千人，大多数集会活动都是在和平氛围中进行的。但是在图林根州的戈塔（Gotha）和格莱茨（ Greiz）市，示威集会演变成了暴力冲突。警方表示，当地共有14名警员受伤。莱比锡附近的贝内维茨，示威者也对警察和记者实施了暴力攻击。

在巴符州的罗伊特林根市（Reutlingen）也发生了激烈的警民冲突。在巴伐利亚州的施韦因富特市（ Schweinfurt），有十名示威者被警方暂时拘留，其中有两人曾试图点燃警方的车辆。

其他一些城市的反防疫措施游行被警方强行解散，因为示威者拒绝遵守防疫措施，并拒绝佩戴口罩。此外，游行队伍中还有人打出了违宪团体的旗帜和标识。

联邦议院议长：部分反防疫团体已经涉嫌违宪

鉴于反对防疫措施的游行示威接连不断，并多次发生暴力冲突，政界人士已经开始警惕。联邦议院议长巴斯（ Bärbel Bas）表示，相关的抗议活动已出现明显的"激进化势头"。她在接受德国电视二台采访时表示："这一势头已经对民主制度构成了威胁。"

北威州内政部长鲁尔（ Herbert Reul）也表示，混迹于反防疫措施人群中的极端势力令人担忧。

鲁尔接受媒体采访时表示："这一小撮势力危害极大，因为他们已不再停留在发表言论、煽动鼓噪的层面上，而是越来越倾向于采取暴力。"图林根州内政部长迈尔（ Georg Maier）也警告说：一小部分示威者变得越来越激进，正在被极端势力所利用。

联邦内政部长要求密切关注社交平台"电报"上的动向

梅前州州长施瓦西格（ Manuela Schwesig）发出呼吁说：不能让街头巷尾成为激进派的政治舞台，他们的目的同疫情无关，而是要利用人们在接种疫苗问题上意见分歧，分裂社会。

德国内政部长费泽尔（ Nancy Faeser）也表示，应对社交平台"电报"（Telegram）采取更强有力的措施，该平台目前已经成了反防疫措施团体的联络和交流工具。

新总理肖尔茨：我也是未接种疫苗者的总理

鉴于德国社会在是否接种疫苗、政府是否应采取更严厉防疫措施问题上分歧日益严重，刚刚上任的新总理肖尔茨强调了德国社会保持团结的重要性。

肖尔茨对《星期天图片报》表示，他也是未接种疫苗者的总理，意见不同并不就意味着社会的分裂。他说："我们当然可以有争论。我相信，绝大多数未接种疫苗者也和我一样，对于前些天火炬游行的事件深恶痛绝。"数天前，一些反对政府防疫措施的示威者，曾在萨克森州卫生部长科平的私宅前举行火炬集会。

肖尔茨强调，在防疫问题上，他的政府将保持灵活性，不会划定禁区和红线。他说："此次疫情已经清楚地展示，不应在防疫问题上画任何'红线'。只要形势需要，我们就必须改变思想，并采取及时和果断的措施。"

肖尔茨也不排除圣诞期间实行禁足令的可能性。在回答相关问题时，肖尔茨说："联邦和各州政府刚刚制定了严厉的防疫措施。我们每天都会研判局势，并评估现有措施是否得到了切实贯彻以及是否需要颁布新的措施。"

（德新社，法新社）

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