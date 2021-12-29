反防疫限制示威不断 德国警方压力山大

（德国之声中文网）德国警察工会（GdP）表示，在处理反对防疫限制措施抗议活动的过程中，警察所面临的心理压力令人感到担忧。

警察工会全国主席马尔肖（Oliver Malchow）告诉德国媒体RND说："许多反对防疫限制措施抗议活动给我们的警力带来了巨大压力。" 他在周三（12月29日）接受采访时说，最近警员们总是被从一个州调遣到另一个州，以应对在德国各地发生的众多示威活动。

针对警察的暴力

马尔肖特别强调了抗议者针对警察做出的具有高度攻击性的暴力事件。他说，这使调遣工作变得非常紧张。上周，西南部城市曼海姆发生未经当局批准的示威活动。因为一些抗议者的愤怒行为，有13名警察受伤。

"管理层正在努力减少警员的压力，但是这变得越来越困难。"马尔肖说，"近年来，联邦各州雇用的警察心理服务人员明显增多。"

马尔肖还指出，"紧张局面、对警察的行为暴力、语言暴力和羞辱并不仅仅发生在示威期间。"

警察满负荷运转

这位工会负责人说，虽然越来越多的警察接受心理咨询，但是只有尽快治疗才会有效。他说，"当警员的任务一个接着一个，这些压力就会积重难返。" 他说，警方需要更多人手来应对这一挑战。"我们现在一直在满负荷运转，这种工作强度也给我的同事带来压力。"

另一家工会组织德国警察工会（DPoIG）副主席奥斯特曼（Manuel Ostermann）说，减员是造成这些问题的主要原因。他在周三接受《图片报》采访时说："目前，这在所有方面都对我们造成了冲击，包括执行防疫限制措施。"

新一轮抗议潮

自从大约两年前疫情开始之后，德国各地发生了举行了无数次反封锁和反限制的示威活动。最近几天，一波新的抗议活动此起彼伏，成千上万抗议者在德国数十个城市示威游行，抗议防疫限制措施。

近期疫情吃紧，德国加强了节日聚会和公共活动的限制。

据德国警方称，仅在梅克伦堡-西波美拉尼亚州，就有超过15000人在20个城市走上街头。在东部的勃兰登堡州，大约有9000名示威者举行了抗议活动。

慕尼黑已宣布禁止在本周三和本周四举行此类游行。参加未经允许的反疫情限制措施示威活动者，可能面临最高3000欧元的罚款。

（德新社、法新社）

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