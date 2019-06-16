反送中“雨衣男”坠楼身亡 民众献花哀悼致敬

（德国之声中文网）在香港金钟太古广场门前，放满了白色的花束、手写的挽联和折纸鹤，人们在哀悼周六晚间在抗议《逃犯条例》过程中不慎坠楼身亡的一名男子。

据香港媒体报道，在周六特首林郑月娥宣布暂缓修订《逃犯条例》之后，35岁梁姓男子身穿黄色雨衣，爬上太古广场平台外，挂上「反送中No Extradition To China」、「全面撤回送中，我們不是暴動，釋放學生傷者、林鄭下台，Help Hong Kong」等字样的标语。

警方和消防人员随后赶到，封锁了附近行车道，并且准备了救生气垫，并派出谈判专家与之沟通。双方僵持大约5个小时之后，晚上9点多，梁姓男子突然爬出铝架，消防员见状飞扑救人，但可能是因为男子反抗造成衣物松脱而不慎坠楼，并且摔在了救生气垫旁边的人行道上，后经抢救无效死亡。

据港媒报道，警方在死亡事件发生现场找到一封遗书，初步认定为自杀。也有消防员表示，恳请市民不要为送中条例作出牺牲。

周日，成千上万名哀悼者聚集在事发地点，他们大多数是身穿黑衣的年轻人。一名正在排队等待献花的18岁年轻人对法新社记者表示："这些白色的鲜花代表纯洁，我们在这里向死者致敬。等轮到我的时候，我会把鲜花献给死者，然后为他祈祷。"

另一位26岁的男子则表示："他走上了一条流血的道路。我尊敬他的能量，他的勇气。"在哀悼地点附近，人们打出了"救救香港"、"反送中"和"RIP"字样的标语。

一名自称Hubert的男子表示，如今事态不再是有人受伤或者流血这么简单，已经有人因为反抗而失去了生命。"没有人希望看到这样的事情发生。我相信林郑月娥也不想看到这样的事情，但是作为香港的行政长官她不应该拒绝听从民众的呼声。"

民运人士王丹在脸书表示，他折纸鹤送给为了香港的自由献出自己生命的人，也希望用这样的方式，参加今天的大游行。 王丹说，香港的朋友绝不孤单，全世界都在关注。 「而我们这些当年被你们支持过的八九学生，也会永远跟你们站在一起」。

雨涵/洪沙（法新社、联合新闻网等）

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