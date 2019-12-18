反送中运动两名年轻被捕者的独白

（德国之声中文网）圣誔音乐在大小商场上响起， 混和在参与"反送中运动" 示威者的纳喊声中，微风中吹起了早前警方驱散时留下催泪弹的烟硝味。

平安夜的早上，家豪 (化名) 心里焦躁不安， 他去看了医生，吃了药 ，希望心情可以平伏下来，过一个宁静的平安夜。

11月中旬， 香港理工大学有数千示威者被围困校园，当晚，家豪心急如焚， 因为不少"手足"被困在校园内， 当他与弟弟正准备由家出发，希望到校园附近施与援手时， 却被蓝丝 ( 亲政府建制派) 的父亲逐出家门，"为了这场运动， 我失去了家庭。" 家豪无奈地说。

"为了这场运动，我失去了家庭"

2014 年，"雨伞运动" 爆发， 17岁的家豪， 也走进运动的巨轮。运动失败，他也失落了很久。今年， 返送中运动由开始至今， 他大部份走在前线，主张 "勇武与和理 " (和平、理性、非暴力) 兼容。6月9日大游行前夕， 他意识到这将会是一场大规模政治运动，作好了随时为香港牺牲的准备。当天黎明时分，他写下一封遗书，给年轻的女友，叮嘱若有不测，她不要过度伤心， 要坚强地生活，要延续他的心愿继续争取民主。 往后大小活动，沙场上都有他的踨影，伤势累累，曾经被警棍重撃头部， 整整一个月连进食也困难。 9月初，他在一场示威中被捕， 最初被控伤人罪，后改控非法集结罪。他无怨无侮， 从未掉下一滴眼泪。

然而，这一晚被父亲赶出家门，他伤心地大哭一场， 心痛政见的不同， 可以撕裂一个家庭， 亲情原来这般脆弱。

伤痛过后， 阿豪说，抗争之路仍要坚持。生于小康家庭， 他明白， 自己的生活条件比很多手足们优厚。被父亲逐出家门后，他先寄居于朋友家中，最近由优渥的中产小区，搬到龙蛇混杂的旧城区， 挤进一间七平方的劏房 ( 一个单位间开若干小单位) 里， 他要自力更生。

"我已找到一分在建筑工地当杂工的工作， 工资会高一点! " 家豪向德国之声说。

生于香港回归的"一九九七"

家豪出生于"九七"回归那一年。他与这一年出生的年青一代， 经历了几件社会重大事件 : 出生时主权移交， 香港回归中国 ; 2003年幼儿园毕业， 遇上了" 非典" ， 这一疫香港死了200多人; 小学毕业，一场瘟疫猪流感爆发， 幸好规模较少，没有造成很大的伤害 ; 到了高中三年级， 遇上了"雨伞运动"，今年又爆发"反送中运动" …

"我们没得选择，生于忧患， 真是命途多舛!" 他对德国之声苦笑说， " 为了香港的将来， 我们这一代责无旁贷。"

圣诞新年过后，家豪便要再次上庭， 法律上已进入答辩程序。律师已经跟他解说清楚， 预计在春天及初夏期间，便会判刑，而刑期估计是6至8个月。

愿意付出沉重代价

面对牢狱， 家豪坦言已作好心理准备，心里尽管感到委屈无奈。他向德国之声表示 : "我太爱香港了，我愿意为香港的未来而付上沉重的代价 !" 他会好好利用在囚时间，积极地进修， 期望出狱后再投入运动，"

去年的平安夜， 家豪与小女友一起欢度佳节。早两个星期， 他静静地为这段感情划上句号，因为考虑到自己即将面对牢狱， 出狱后也背着犯案记录， 不想毁了她的将来：" 我不想辜负了她! "

与父亲割裂， 成为锥心的痛， 尤幸妈妈及弟弟仍然不离不弃， 仍然支持及痛惜他。

运动至今超过半年， 仍然没有停息的迹象， 2020 将至， 在阴霾中，家豪仍然盼望， 香港能尽快见曙光，" 香港人一定要撑 ( 坚持) 着 , 民主终有一天会来!"

根据香港警方提供的数字显示， 超过6000人被捕， 其中18岁以下的超过900人，安娜 ( 化名) 便是其中的一个。

香港理大13日"围城" 大事记 “围城”第一日 香港市民的“三罢”行动造成香港各界交通受阻，多所大学宣布停课。11月13日，示威抗议的主战场从香港中文大学转移至理工大学。11月17日，香港警方包围理大校园，试图驱散校内示威者，并在校园各路口布置路障，同时封锁红磡海底隧道。

香港理大13日"围城" 大事记 火光冲天 111月18日，警方在校门外与示威者爆发激烈冲突。港警用水炮车、催泪弹等攻击示威者，示威者则用燃烧弹、弹弓、弓箭等自治武器对抗警方。冲突持续至周日凌晨才略有缓和。经过夜间的激烈对峙，警方收紧了对理工大学的封锁，并逮捕了多名从理工大学步出的人士。

香港理大13日"围城" 大事记 “命悬一线”的逃亡 示威者为了躲避警方抓捕，冒险攀爬绳索从天桥垂降到车道。警方发现后发射催泪弹。据称截至18日晚间，约有600人离开理大校园，其中400人立即被捕。同日，香港高等法院裁定，香港政府根据英治时期《紧急法》制定的《禁蒙面规例》违反基本法。此日，中国全国人大表态称，香港特别行政区法律是否符合《基本法》，只能由全国人大常委会做出判断和决定。

香港理大13日"围城" 大事记 警方拘捕或登记上千人 多数人在18日已逃脱，部分人被劝去“自首”或被警方“登记资料”后离开。经过教育界与政界人士奔走协调，最终和警方达成协议，小于18岁者在登记个人资料后便可离开，不会立即实施拘捕。据报道，警方大约拘捕或登记1000人，其中年龄不满18岁的300人登记后离开。“围城”第四日，仅有数十名抗议者留守理大校园。

香港理大13日"围城" 大事记 民主派在区议会选举大获全胜 11月25日，香港区域会选举结果公布，民主派获得压倒性胜利，在全部452个议会席位中取得 388席，惨败的建制派则失去大部分席位，香港政治版图一夜间被改写。林郑月娥表示，特区政府尊重选举结果，并会虚心聆听市民的意见。当日下午，数名民主派区议会当选人前往理大支援留守人士。

香港理大13日"围城" 大事记 校方搜索留守者 11月26日，理工大学校方派遣多个小组进入校园搜索留守者。理工大学副校长指出，校内卫生情况恶劣，并强调已搜索每一间房，认为仍有人留守的可能行不高。同日，逾2000名校友发表联署信，呼吁政府与警方及校方宽容及人性化处理被困人士，尽快处理校内危险物品及卫生问题。

香港理大13日"围城" 大事记 红隧恢复通车 11月27日，港府宣布红磡海底隧道修复完成并恢复通车。此前，位于理工大学附近的交通要道红隧受到反修例示威影响，从11月14日开始封闭。11月28日，香港理工大学被围第12日，警方进入理工大学搜证及处理危险物品。

香港理大13日"围城" 大事记 警方校方宣布解除封锁 香港理工大学发表声明称，校方及相关政府部门11月29日上午完成清除危险品的程序，警方宣布解封校园。香港电台报道称，警方在理大共搜检到3989枚汽油弹、1339件爆炸品、601支腐蚀性液体及573件武器。校方表示，由于校园仍“存在不安全因素”，而且清理、盘点及修复需要时间，因此校园仍需关闭。



十月的一个深夜， 任保安员的安娜爸爸手机响起， 是学校社工紧急致电， 告诉他唯一的女儿安娜在刚才示威聚会中被捕，" 我登时脑海中一片空白， 不知如何是好处" 安娜爸爸对德国之声表示， 自从女儿由6月份开始参加反送中运动，他和安娜的妈妈一直担心着这一天终会出现。这一晚滂沱大雨， 他连忙请了假， 奔赴警察局， 折腾了一个晚上， 最终女儿被送去医院， 父女方得以见上一面。没多久， 女儿被控暴动罪。

在逃跑中落了单被控暴动罪

安娜向德国之声表示， 由反送中运动开始，大小活动她都尽量参加，不过，都是站在示威队伍中间，并不是站在前线的勇武派。被捕那天， 她并没有参与任何暴力行为，只是在驱散行动中， 在逃跑中落了单， 被警察捸捕了， 不明白为何被控暴动罪。得悉被控暴动罪那一刻， 她非常忿怒， " 这不是滥权滥捕吗? "

安娜爸爸说， 安娜自少乖巧听话， 学业成绩不俗。小学五年级时， "雨伞运动"爆发， 她和同学开始关心政治时事。中学后，安娜对自己要求太高， 给自己很大压力， 渐渐地被诊断出患上抑郁及焦虑症，

反送中运动在6月份打开序幕， 安娜决心投身其中，"占中 (占领"中环行动"，又称"雨伞运动") 时我还年幼， 父母一定不会让我上街， 今次我决心参与， 我不想错过这一场历史的见证。"

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每一次外出参与活动， 安娜的爸爸、妈妈都很担心， 千叮咛万嘱咐要小心。随着运动的暴力越来越升级，常令妈妈牵肠挂肚，有时候尝试苦劝她不要外出， 安娜不从， 争执难免，害得妈妈以泪洗面。爸爸向德国之声坦言， 有时候感到很矛盾，" 她不是小孩子， 难道我锁起她吗? 我只能不断提醒她要小心保护自己! " 另一方面， 目睹她女儿自参加示威运动， 抑郁及焦虑的情绪有所改善， 他感到欣慰， " 整个人开朗了不少 ! " 女儿被捕后， 爸爸尽量让女儿参加一些已获不反对通知书的和平活动。

在运动中" 找到了自己"

安娜告诉德国之声， 她在参与运动中 " 找到了自己" ，在参与过程中， 充份感受到自己有一份价值， 与他人并肩作战， 争取民主； 运动中， 她认识了不少理念相近的同行者， 在示威活动中， 也遇到很多善心人的救助，" 有几次在我们奔走逃跑时， 突然间有店子主人请我们躲在他们店内， 然后马上拉下店闸子，等防暴警察走了， 他们才让我们离开!"

她明白父母担心， 有时候在运动中逃跑时受了伤， 她也不敢告诉父母， 默默地承受。



安娜说， 在运动中， 见着越来越多年纪更轻的孩子们， 他们有的只是11、 12 岁，"我感到心痛， 就是因为年长的没有出来， 才迫使他们这么年幼便要出来吃吹泪弹!"

安娜向德国之声表示 ， " 我们的政府其实好可怜 ， 想作决定也没有能力， 所以我们更要站出来抗争!"

女儿被控暴动罪， 安娜爸爸坦言既悲愤又无奈，律师告诉他们，由于千多人被控罪， 不计最终刑期，女儿的案件起码要拖上一段长时间才能审理， 是一个漫长的煎熬。他长叹道："我们是草根阶层， 没有甚么能力， 我们只能陪着她一起面对!"