 「反送中」示威不止 港澳办将首次回应 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 29.07.2019

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时政风云

「反送中」示威不止 港澳办将首次回应

香港民众连续8周走上街头。中国港澳最高执政单位宣布将在29日下午做出回应。于此同时，外界也关注「反送中」运动是否会影响到台湾总统大选的选情。

Hongkong l Demonstration für Demokratie und gegen Polizeigewalt (Getty Images/AFP/V. Prakash)

香港这个世界金融之都充斥着前所未有的公众愤怒和挫折感。亲北京的港府被指控未正面回应诉求，到目前为止除了动用强势警力外束手无策。

(德国之声中文网) 数百万人上街以来，香港「反送中」抗争已经来到第8周。尽管最初引起争议的《逃犯条例》现已暂缓，但是抗争演变为要求更广泛的民主改革

 过去两周，北京对于香港示威民众的谴责愈来愈严厉，但仍未介入。然而，中国港澳的最高执政单位，香港和澳门事务办公室决定在周一(7月29日)下午在北京召开记者会。

香港民主党议员毛孟静在周日(7月28日)说:「这个城市现在陷入了一个『恶性循环』。政府持续忽视大型和平遊行。这些活动最后也总以警察与部份抗议者间的暴力结束。」她强调，虽然双方行动不断升级，但警方拥有致命的武器，造成严重不平衡的状况出现。

观看视频 02:41

香港動盪未平 北京會否出兵？

1997年《中英联合声明》强调，有7百万人的香港在中国的「一国两制」下，被允许保有各项权利，包括独立司法和言论自由。不过北京与伦敦对于这个声明的效力各自给出不同的解释。

在不同部门公务员连署要求港府成立独立调查委员会后，根据《明报》报导，有公务员发起本周五(8月3日)「公仆同人，与民同行」集会。申请者表示:「公务员与一般市民并无分别，同样关心香港、对局势感到焦虑」。

报导中提到，香港首长级人员、政务主任、新闻主任及警务处的纪律部队人员，均禁止参与政治活动，但其他公务员举办及参加集会没有问题。

USA, New York: Präsidentin Tsai Ing-wen im Wirtschafts- und Kulturbüro von Taipeh in New York (Reuters/J. Moon)

日本放送協會台北支局長高田和加子表示，去年蔡英文的民调支持度不到20%，但是从「反送中」示威开始以来，蔡英文的民调便逐渐上升。这显示出香港的政局密切影响着台湾的选情。

「反送中」影响台湾选情?

根据中央社报导，台湾总统蔡英文7月28日接受NHK访问表示，「我们希望今天的台湾是明天的香港。让香港人也有他们享受民主自由生活方式的权利」。

报导中提及，中国国家主席习近平在1月表示考虑以像在香港实施的「一国两制」统一台湾。这让台湾对中国「戒心增大」。近来香港「反送中」示威行动也影响许多台湾年轻人。这也反映在蔡英文持续上升的支持度。

观看视频 01:38

民众为何参加元朗集会?

夏立民/罗法 (综合报导)

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