「反送中」破坏警民关系 港警现离职潮

（德国之声中文网）香港保安局昨（8日）公布文件显示，自去年6月香港「反送中」至今年2月，共有446名警员「非预知离职」，与去年同期比较增加124人，上升比率达38.5%。

在这446人当中，大部分是员佐级，督察级的有28人，警司级或以上则有2人。「非预知离职」的原因包括受训期间辞职丶提早退休丶家庭因素丶个人原因丶转职到其他政府部门等。

香港警队职级主要分爲基层的员佐级和督察级，前者学历要求较低，後者须拥有大学或以上学历。据《明报》报导，反送中期间警员饱受舆论批评，传媒曾多次查询警员流失率，均不获回复，直至保安局昨日提供文件才有相关数字。

警方表示，会继续留意市场情况，透过有效机制规划整体人手安排及评估未来的流失情况，以配合警队运作和市民服务需要。

港警执法在反送中期间备受质疑

投考更少、学历更低

除了「非预知离职」潮，港警的投考人数也大减。截至2020年2月29日，最新一期投考督察及员佐级警员人数分别为4,709人及6,138人，相较前一年的7,350人及10,578人，按年跌近4成。

此外，警队的新聘人数同样按年大减4成，只有766人，包括135名见习督察及630名基层警员。

这个现实与警队计划背道而驰。文件透露警队拟於2020/2021年度增设2543个职位，主要用以支援警队处理公众活动，包括设立拘留管理组和拘留管理小队、打击清洗黑钱、提升警队应对恐怖主义威胁及网络恐怖活动的情报搜集能力等。

除了招聘难度日增，要吸引高学历人士也更困难。根据保安局文件，2019/2020年度获取录的警员当中，持有大学或以上学历的比例从21%跌至18%，持有专上学历从25%跌至22%，持中学学历从22%跌至15%。相反，持最低学历「毅进文凭」的比例从32%增至45%，共有282人。

立法会议员张华峰关注，警方如何吸引更多应届大学毕业生加入警队，保安局回覆指警队会以「学长计划」主动吸引有才干及卓越的本地大学生毕业後投考警队。上年度共有398名本地大学生丶及130名内地及海外学生获选加入警队学长计划。

低学历警察的隐患: 补偿心理

「毅进文凭」在香港相当于低学历的代名词，警员经常被标签为「毅进仔」。「毅进文凭」主要是供中学文凭考试（DSE）不及格丶考不上大学的学生就读，课程包括420学时的中英数等必修科，以及180小时选修科，该文凭学生可选读「纪律部队」课程并投考警校。

警队薪水高且工作稳定，因此每年都吸引不少毅进毕业生投考。前綫基层警员起薪点24,110港元，顶薪可达38,580港元，相比大学毕业生平均约14,000港元起薪点更高。

香港大学心理学哲学博士所开设的科普网页「Lo's Psychology」曾在「反送中」期间讨论警察暴力，引用心理学家阿德勒理论，由于自卑者会有意识或无意识的以行动补偿自卑感，借此解释前线警员的暴力一部份可能是因成长过程遭遇自卑感，才会选择当上握有公权力的职业作为心理补偿。若当中有人以不健康的方式补偿自卑感，便有可能造成警察暴力。

反送中示威者批评警方与黑社会勾结

民众普遍不信任警察

拥有3万警力的香港警队，在1997年回归前曾经被誉为「亚洲最精良部队」（Asia's finest），但2014年占中后形象开始转差，去年6月「反送中」爆发后，香港警队的信任度就持续下滑，更有解散警队的呼声。

今年初新冠疫情爆发后警民冲突减少，在3月的最新调查，给予0分的比例稍降，但仍有45.6%。

在「反送中」示威开始之前，香港中文大学传播与民意调查中心接受《明报》委托进行的调查当中，受访者对警方的信任程度，以10分为满分的前提下给予0分的只有6.5%。然而，随着「反送中」示威当中警民冲突逐渐白热化，2019年9月的调查中受访者给警民0分信任度的比例增至48.3%，到了10月更是升高到51.5%，突破半数。