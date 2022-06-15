反送中滿三年 國安法如何改變香港命運？

（德國之聲中文網）過去一週，世界各地的香港人都在紀念2019年「反送中」示威行動的三週年。3年前的示威行動源於香港人民反對備受爭議的《逃犯條例修訂草案》，但該示威行動很快演變成一場反對香港政府政策的廣泛運動。

6月12日，成千上萬的人聚集在倫敦，喊出了那場運動標誌性的示威口號：「光復香港，時代革命。」而在加拿大的溫哥華，數百名示威者重演了3年前示威者和警察在立法會大樓外的衝突場面。

美國、澳大利亞、日本和台灣的幾十個城市也都有類似的示威活動。參與者高呼示威口號，唱著標誌性的歌曲，而這些口號與歌曲在香港已因國安法而被禁止了。

美國喬治城大學法律學院亞洲法中心的香港法學人黎恩灝在接受德國之聲訪問時表示：「香港的特色曾經是公民社會長年舉辦大量非暴力和大規模的示威活動，但在香港政府使用國安法和控制新冠疫情相關的名義來鎮壓非暴力抗議活動後，這個特色就消失了。」

他指出，街頭抗議和非暴力行動曾經是香港人抵制他們不認同的法律或政策的有效方式，但現在他們已無法再這樣做了。

香港公民社會從此改變

2019年，香港政府提出的《逃犯條例修訂草案》引發了大規模的抗議活動，該草案內容可能允許將「逃犯」移交到中國進行起訴，基本繞過了香港的司法系統。

相關示威活動持續了幾個月，期間發生不少前線抗議者和防暴警察之間的暴力衝突，最終有超過1萬人被逮捕，香港警察也多次被指控過度使用武力。該法案最終於2019年10月被廢止。

但在2020年7月，中國政府在香港實行《香港國安法》，將任何被認為是「分裂國家、顛覆、恐怖主義和與外國勢力勾結」的行為視為犯罪。自那時起，民主派立法會議員被迫離開該機構，部分民主派媒體機構被迫關閉，有100多名活動家和反對派人士被逮捕。

今年6月11日，即將卸任的香港特首林鄭月娥在參加香港當地一個電台節目時說，她對推動《逃犯條例修訂草案》並不後悔。根據香港《南華早報》報導，她說：「我不認為政府在這方面做錯了什麼。」

林鄭月娥將在幾週後離任，由前香港保安局局長李家超接任。喬治城大學的黎恩灝告訴德國之聲：「我預估當李家超成為香港特首後，他將引入更多審查性的法律或政策，以規範社會的不同面向。同時，他會持續消除香港任何潛在的反對力量。」

美國聖母大學基奧全球事務學院全球政策倡議的研究和項目助理沈美琪也預測，香港將出現更多強硬的政策。她向德國之聲表示：「北京透過李家超發出一個信號，那就是未來政府的政策將集中於國家安全。這可能是香港未來將成為的樣子。」

她補充道：「北京將強行塑造一個愛國的身份，如果人們不認同這個身份，他們就會受到懲罰。這是從『反送中』示威行動說間便一直延續至今的強硬鎮壓手段。」

北京的長臂管轄

黎恩灝在接受德國之聲訪問時也分析指出，中國政府在2019年受到了香港社會大規模動員的威脅，因此它的反應是對香港的各項體制施加更多的控制。他說：「當時對北京最大的威脅是香港的非暴力動員，包括百萬人遊行，或是人們試圖以和平且非暴力的方式在海外進行遊說。」

他補充道：「在國安法生效前，政府並無有效的手段來阻止海外的非暴力抗議活動。很明顯地，國安法是特別針對香港公民的非暴力活動所設計的，包括針對香港在地或海外的和平集會或遊說。」

聖母大學的沈美琪則表示，在香港政府開始以國安法打擊《蘋果日報》與立場新聞等著名的媒體後，該法的效力讓香港人普遍感受到恐懼。她說：「帶來恐懼的不僅僅是該法，而是圍繞著該法律的一些機制。」

除了從各方面打擊香港公民社會，沈美琪說，國安法也試圖切斷海外香港社群與香港本地的聯繫。她向德國之聲表示：「在『反送中』示威行動剛開始時，很多海外香港人為該行動進行眾籌，或將不同的物資送回香港。其他人則專注於遊說，以此來支持香港當地的行動。」

她補充道：「由於國安法可以針對香港境外的人士，所以該效力確實讓海外香港社群產生了寒蟬效應。海外香港組織的負責人發現，國安法讓他們更難與香港當地人士聯繫，因為人們害怕交談或建立聯繫。」

林鄭月娥上週在接受美國媒體CNBC採訪時重申，她認為實施國安法以及改革選舉制度，對於確保香港的持續穩定和繁榮是絕對必要的。

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