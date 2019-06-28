“反送中”浪潮下 中环海滨向解放军“解禁”

（德国之声中文网）根据包括《香港01》在内的媒体报道，香港中环核心地区的一块大约0.3公顷的土地将按照中英历史协议变为"军事用地"。

今年6月，香港见证了一系列因反对修订向中国大陆遣返罪犯的《逃犯条例》而举行的"发送中"大规模示威游行。期间，香港警方和示威者之间曾一度爆发大规模冲突。警方动用了橡皮子弹和催泪瓦斯镇压示威。部分示威者也向警方人员发起了暴力攻击。

7月1日香港回归纪念日到来之前，示威组织者正在酝酿新一轮大规模游行抗议活动。22年前的这一天，英国政府依照协定将香港的政治主管权交还给中国政府。

历史协议解封

按照中英双方1994年达成的有关协议，本周六，中国人民解放军将自动获得香港中环附近维多利亚港口部分地区军事码头的使用及管辖权。

《香港01》根据保安局交予立法会的参考文件报道称，回归前，驻港英军在维多利亚港海岸范围设有供其专用的海军基地和码头设施，而码头设施其后因受中环湾仔填海工程影响而需觅地重建；按照1994年，中英双方就香港军事用地未来用途的安排互换照会，特区政府须在填海工程完成后的最终永久性岸线靠近现在的中环军营处预留150米长岸线，为驻军重建军用码头。

解放军的船只可以停泊在香港核心地区的港口

保安局指出，为履行 《照会》订明的责任，特区政府在回归后相关填海工程中， 为驻军重建了军用码头设施，而中区军用码头占地约0.3公顷。

这将意味着解放军的船只可以停泊在香港核心地区的港口，其背景是闻名世界的高层建筑天际线。

建制派"出招" 生米变熟饭

据《自由时报》报道，香港立法会原定于本周三审议相关附属法例修订，但因亲中的建制派"突然出招"建议休会，使民主派废除附属法例议案无法讨论，让中环海滨长廊改划军事用地的附属法例变相于29日自动生效。

中国人民解放军在香港回归时就已经部署了驻港部队，但它一直行踪低调，军方人员很少穿军服出现在公共场合。

据法新社报道，香港部分民众现在正准备于当地时间周五晚间在维多利亚港地区举行反对将核心地段港口改划为军事用地的活动。

香港1997年移交中国管辖后，中国人民解放军的军舰停靠或进驻香港就已经成为常态。最近一次包括2019年4月30日靠泊香港的，由导弹驱逐舰海口舰、导弹护卫舰黄山舰组成的中国人民解放军海军舰艇编队。截至目前，中国海军舰队停靠的地点为昂船洲军营，是解放军驻港部队的海军基地。与维多利亚港核心地区的直线距离大约为4公里。