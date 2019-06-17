「反送中」效应延烧 台港公民交流渐趋频繁

（德国之声中文网）过去两周，台湾各地举办了数场自发性的反送中声援活动。 其中，5000名台湾民众上周日 (6月16日) 也参与了由在台香港学生及毕业生组成的逃犯条例关注组、台湾公民阵线和台湾青年民主协会主办的「撑香港，反送中」声援活动。 活动中，两名来自香港的学生代表陈家驹与「学生动源」召集人钟翰林，上台与参与的台湾民众分享香港反送中的情况。

其实，在台香港学生及毕业生组成的逃犯条例关注组于6月9日便率先在香港驻台湾经济贸易文化办事处外举办请愿与抗议活动，当时约有500人到场声援。 发起人何泳彤告诉德国之声，当她看到全球各城市都举办了声援反送中的活动时，她原本也期待有人会在台湾发起类似的活动。 但在最终没人自主性发起的情况下，她决定于6月9日香港百万人上街游行的当天，到香港经济贸易文化办事处外进行请愿。

她说: 「大部分来参加集会的台湾人都还是基于人道的诉求。 此外，由于很多民间组织都觉得香港跟台湾在面对中国的侵蚀，所以台湾应该跟香港站在同一阵线。 」

在何泳彤9日举行了首场抗议后，台湾各地大专院校的学生也开始联署声援香港的反送中行动。 根据台湾自由时报报导，超过25所台湾的大专院校上周发布了声援行动影片，希望能集结全台80所大专院校学生一同发声支持香港「反送中」活动，并对世界表达台湾大学生对「自由民主、司法独立」价值的坚持。

此外，德国之声也在6月17日收到一封由一群台湾国中生所撰写的声援香港反送中的信，而他们在信中表达，或许很多台湾人质疑香港逃犯条例修订与自己有何关系，但目睹香港在以一国两制的方式回归中国后的改变，他们对台湾未来发展感到担忧。 学生代表钟佳彣写道: 「就算整件事和台湾真的没关系好了，但您真的忍心看见港人本应拥有的民主自由被如此剥夺吗？ 」

「一国两制」不可信

大多数香港学生在声援活动中，除了表达支持香港的反送中行动外，也不断强调台湾人需要了解中国所提的一国两制是不可信的。 上周五 (6月14日) 在台大举行声援晚会的香港学生郭止晅接受德国之声采访时表示，过去这阵子有些台湾政治人物提出跟中国签署和平协议的做法，但从香港的例子上来看，她说: 「中国所谓的一国两制是不可信的，因为他们一直在打破他们的承诺，而且他们一直想透过不同层面来渗透香港社会。 所以我认为台湾更应该避免跟中国有这样的协议。 」

何泳彤则认为台湾人必须了解政治人物支持九二共识所隐含的风险。 她以香港为例，表示香港在1997年刚回归中国时，一国两制执行的状况还不错，但经过了20多年后，她认为现在的一国两制已完全变了样。 她告诉德国之声: 「这次在反送中的过程中，有些总统候选人或立委表态都蛮晚的。 这些晚表态的候选人甚至还说出「支持九二共识，不要一国两制」这样喊空话的口号。 蛮多台湾人也依然相信这种候选人。 」

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台湾与逃犯条例的关联

除了在台湾的香港学生自发性举办声援活动外，不少长期关心台湾民主化运动的人士也投入此次的声援计划，其中包含2014年太阳花学运的领袖林飞帆与台湾公民阵线执委赖中强。

赖中强告诉德国之声，由于香港政府所提出的逃犯条例修正草案不只影响香港人，也影响任何入境香港或甚至在香港转机的外国人，很多台湾人因此感受到不少威胁。他说: 「只要中国政府主张该人有犯罪嫌疑，也符合条例的要件，那这个人就会被送到中国审讯。 不只积极参与政治的人会担心中国政府基于政治报复的理由，编罪名把台湾人谊送到中国受审，所以对台湾人而言，这个逃犯条例的制定对人身自由的威胁是非常大的，因此我们也看到很多人站出来。 」

林飞帆则说，香港的逃犯条例修正草案不仅直接牵涉到台湾人在过境及入境香港时的人身安全，也关系到未来两岸关系的发展，所以他认为台湾人必须藉由声援香港来强调台湾并不属于中国，也不会同意香港所谓的一国两制框架。

他告诉德国之声: 「由于台湾在东亚的民主发展确实有举足轻重的角色，那我们也希望透过声援香港的行动让世界了解到其实在亚洲的民主国家中，包含台湾在内有很多国家对香港都保持高度关注，也支持香港的民主跟人权发展。 」

许多在台湾声援香港反送中遊行的民众抱持的是人道关怀的立场

台港渐趋频繁的交流

逃犯条例的声援活动除了让在台港生能继续参与社会运动外，也让台港公民社会间的交流变得更加频繁。 林飞帆表示，台港之间的交流其实已有几十年的历史，但学生之间的交流是自2012年开始变得频繁的。 他说: 「台港之间越来越紧密的互动，其实有一个历史脉络。 在台湾民主化运动当中，台湾与港英政府时期的民主派便有互动或交流。 」

赖中强则说，台湾与香港两地的青年学生与公民团体一直有互动交流的传统，但这次因反送中而引发的密切交流，却是台港两地罕见地在同一个时间举行公开群众运动，目的也是互相声援。 他认为这与以往台湾与香港人互相去参加各地的活动是有所不同的。

他告诉德国之声: 「这个互相声援的过程中，有要求香港政府撤回送中条例的共同诉求，也有呼吁台湾人民拒绝一中和平协议的个别诉求。 我们也要利用这个机会提醒大家，不要接受中国所谓一国两制，台湾方案的主张。 」

林飞帆认为，促成近年来台港两地互动频繁的另一个关键因素，是中国国家主席习近平对台港政策的紧缩。 他表示，做为中国威权扩张的第一道防线，台湾与香港必须共同抵抗来自中国的挑战。 他告诉德国之声: 「我不断强调今天的香港，就是今天的台湾。 我觉得台港的公民社会同样面对中国的打压，也必须面对如何合作来共同面对北京的政治意志。 」