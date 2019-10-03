「反送中」推文惹议 休斯敦火箭遭中国封杀

（德国之声中文网）虽然莫雷上周末迅速删除了该则含有香港「反送中」示威图片的推文，图片上写着「为自由而战 (Fight For Freedom)」与「与香港同在 (Stand with Hong Kong)」等字样。 中国篮球协会周日 (10月6日) 下午透过微博发布声明表示，该协会强烈反对莫雷的不当言论，并将暂停与该俱乐部的交流合作事宜。 此外，中国运动品牌「李宁」仍发布声明表示将中止与休斯敦火箭队的相关合作，强调莫雷在推特上发表的是错误的言论，而该品牌也坚决反对一切损害国家利益的行为。

李宁透过一个声明表示：「针对休斯顿火箭队总经理莫雷在个人社交平台发表的错误言论，我们表示无比愤慨并强烈谴责！ 李宁公司坚决反对并抵制一切损害国家利益的行为。 我们已中止与休斯顿火箭队相关合作，并将持续敦促火箭队针对该事件给予明确答复。 」

此外，中国的上海浦东发展银行也宣布中止与火箭队相关的营销与推广活动。 两间公司都未在声明中表示是否永久中止双方的合作关系。 而在这两间企业分别表态后，中国中央电视台的体育频道也表示从周日 (10月6日) 起暂停播出未来所有火箭队的赛事。

莫雷周一在推特上发文道歉，他写道：「我无意透过先前的推文来冒犯休斯敦火箭人队在中国的球迷与朋友，而我只是单纯针对一个复杂的事件发表我个人的想法。 我的推文属于我个人的观点，并不代表火箭人队或NBA的观点。 」

自从中国篮球巨星姚明2002年加入休斯敦火箭人队后，该队在中国便享有广大支持。 休斯敦火箭人队的老板费提塔 (Tilman Fertitta) 上周六 (10月5日) 也在推特上发文表示，莫雷的言论不代表火箭人队的立场。 他写道：「我们在东京纯粹是为了向全世界营销NBA, 而我们并不是一个政治组织。 」

NBA官方则于周一 (10月7日) 发布一个声明，表示莫雷的观点已深深冒犯了许多中国球迷与朋友，而联盟对此深感遗憾。 该声明写道：「我们对中国的文化与历史有着极高的崇敬，也希望能透过运动与NBA来缩小双方的文化差距，使中国与美国人能透过篮球建立链接。 」

火箭队的球星哈登 (James Harden) 周一 (10月7日) 也出面为此事向中国球迷道歉。 他说道：「我们向中国球迷道歉，我们很爱中国。 我们热爱在中国比赛，我与队友一年去中国两次，而中国球迷总是给我们满满支持，我们很感谢他们。 」

然而，莫雷与NBA分别发布道歉声明后，却还是在社群媒体上继续被网民谴责。一个中国网民在微博上写道：「中国篮球迷呼吁莫雷道歉或是火箭队开除莫雷。 如果结果不如预期的话，我们将联合中国球迷拒看火箭队的赛事。」

但是也有人公开支持莫雷。共和党的德州参议员克鲁兹 (Ted Cruz) 在推特上写道：「身为一个终身的火箭人队球迷，我对于莫雷愿意公开谴责中国共产党压迫香港示威者一事感到骄傲。 然而，NBA为了追求人民币而做出了一个丢脸的决定。 」

杨威廉/罗法 (路透社, 法新社)