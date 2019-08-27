「反送中」拘捕近9百人 港府不排除用《紧急法》

(德国之声中文网) 港警28日下午再召开记者会，表示「反送中」运动以来已拘捕近900人。警方说:「激进示威者暴力不断升级。」警方也表示，现在已有31个国家就香港发出不同程度的旅遊警示。

警方也特别澄清，针对网上流传片段，说警方将汽油弹掷向示威者，是有人恶意删改片段。港警也特别公布了完整影片驳斥不实指控。

记者会上，媒体还是不断追问警方拘捕示威者的过程和之后的安置细节。根据《香港01》，有北区医院护士表示，有送往医院的伤者全身有不寻常瘀伤，甚至有严重骨折等，质疑警方滥用暴力。

港府下一步?

综合港媒报导，港府考虑引用《紧急情况规例条例》（简称《紧急法》）订立规例。根据该项条例，特首会同行政会议可订立任何他认为合乎公众利益的规例。

香港特首林郑月娥27日被问到，是否会引用《紧急法》?她只说，所有香港的法治手段，只要能够止暴制乱，港府都有责任看看。

根据《紧急法》规定，当行政长官会同行政会议认为，香港处于紧急情况或危害公安的情况时，就可以引用该法赋予的权力订立规例，包括逮捕，羁留，驱逐及递解离境等。

另外《紧急法》可订立的规例范围也涵盖管制刊物，文字，图片和通讯，甚至是对财产及其使用作出的拨配，管制，没收及处置等。