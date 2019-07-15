反送中抗议未止 集会管制難治本？

「反送中」运动冲突不断，流血场面愈来愈多，但示威者喊出的几大诉求始终未获港府正面回应。 面对接续的一连串抗议行动，林郑月娥昨天没有改变口风，更传出港府研究限制集会的消息。
(德国之声中文网) 香港沙田区周日 (7月14日) 的「反送中」游行结束后，警民双方发生激烈冲突，最少28人受伤送伤送院，当中13人是警员。
到目前为止，47人因涉嫌非法集结、袭警和藏有攻击性武器等，被警方拘捕。 其中一名22岁香港大学毕业生，週二 (7月16日) 被控告蓄意伤人及袭警，是这次冲突首名送上法庭的示威者。他被指涉嫌咬断警员手指，但网络上也流传其被捕的照片，指当时他正在反抗警员用手指戳进其眼里。
周一晚上，大批反修例市民遊行至特首官邸礼宾府，要求与林郑月娥对话，举办方称有2400人参与。 当中部分人已绝食多天，最长的一位达到300小时。「反送中」运动继续燃烧，在各个地区遍地开花，未来数星期仍有多场不同规模的抗议。 7月21日，民阵将重返金钟举行大型集会，隔周红磡、将军澳和港島西也会举办游行，外界关注冲突场面会否重演。
香港《苹果日报》引述消息人士称，政府内部正探讨如何应对示威，包括研究在指定地区和时间颁布戒严令的可行性，禁止该区举行公众集会。 建制派民建联立法会议员蒋丽芸则去信警务处处长，要求警方停止批准「可能引起骚乱」的集会申请。 但是民主派议员质疑，此举不但限制基本法赋予市民的集会自由，也无助解决问题的根本。
香港电台报导，香港保安局周二回覆传媒时指，政府会继续沿用现行通报警方及不反对通知书机制处理游行集会，「除此之外没有其他计划」。
抗议陆续有来
特首林郑月娥在冲突翌日 (7月15日) 到医院探望受伤警员，并形容示威者是「暴徒」，强烈谴责「别有用心」的人袭击警察，会全面追究。 多个星期以来，示威者一直要求完全撤回《逃犯条例》，并成立由法官主持的独立调查委员会跟进警员涉嫌滥用警权和使用过度武力的情况。 早前，前终审法院首席法官李国能也作出相同建议。但是林郑月娥仍然拒绝顺从民间5大诉求，只是重申市民可以循现有机制投诉。
林郑说﹕「我宣布徹底停止了修例工作，所以我希望社会也谅解，引发抗争的事已经不存在。 我也知道我们的回应，未必能完全满足提出这些诉求的人士，但这不是我个人的问题，我们考虑了方方面面的因素和提出务实可行的回应。 」她在医院回答记者提答时，有民众高喊「林郑下台」。
《金融时报》日前的报导援引两名消息人士，称鉴于「反送中」抗议浪潮无法平息，林郑月娥曾数度向北京请辞但被拒，要求她「为自己搞出来的烂摊子负责」。 林郑并没有正面回应是否确有此事，表示自己仍有承担和热诚继续任内工作。 中国外交部驻港特派员公署周一(7月15日)也发表声明，批评「个别西方媒体捕风捉影、散布不实消息」，强调中央政府坚定支持她依法施政。
前运输及房屋局局长张炳良接受《明报》访问时表示，这次反修例风波是主权移交以来最严重的管治危机。 他认为「作为政治人应有政治触觉」，政治问责制的意义是「不为社会接受时知难而退」。 曾经是民主党成员的他忧心，情况发展继续下去可能会擦枪走火，因此赞成成立独立调查委员会，让社会冷静下来。
李芊/羅法 (综合报导)