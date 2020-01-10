 ″反送中″影片上映前被标″三级″? 港电检处反驳 | 文化经纬 | DW | 25.09.2020

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文化经纬

"反送中"影片上映前被标"三级"? 港电检处反驳

香港独立电影团体本周初表示，《占领立法会》和《理大围城》两部纪录片“遭电检处多番为难”，放映前影片被临时要求在片头加入警告字眼；其中一部还被评为三级片。相关部门则回应称，申请送检方早于8月已了解相关情况。一时间，众说纷纭。

World Press Photo-Gewinner | Still Battleground PolyU | Hong Kong (China Daily/DJ Clark)

香港理工大学在去年11月曾历经13日的“围城”

（德国之声中文网）"香港电影、报刊及物品管理处（简称"电检处"）要求《占领立法会》及《理大围城》片首加上声明，我们要澄清这声明并非创作人的意愿"，香港独立电影团体"影意志影院"本周初在其Facebook页面发出相关消息。在香港举行公开放映，需获得电检处的核准证明书，方可合法地进行放映活动。

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近日有报导指中国官方要求港台艺人签保证书，确保10年政治正确，事件引起外界哗然。中国大陆官方对此否认，多名港台业界也表示没有听说，但有业者表示忧虑。

一群香港年轻人制作完成的电影《手足》，成为此次第70届柏林电影节上唯一关注香港反送中运动的影片。主创人员向电影节观众解释香港人为什么要上街，以及这场运动的最可爱之处。

《花木兰》于本周四在香港首映。据路透社报道，首映票房成绩落后于同日首映的本地电影《麦路人》，也比不上将于三天后首映的美国电影《信条》。

该帖子指出，在影片《占领立法会》中，电检处临时要求加入「影片纪录2019年7月1日立法会综合大楼受到示威冲击的严重事件，当中有部分描述或行为，根据现行法例可能会构成刑事罪行」的字句；在影片《理大围城》中，要求加入「影片纪录2019年11月在香港理工大学及周边地点发生的严重事件，当中有部分描述或行为，根据现行法例可能会构成刑事罪行。此外，影片部分内容或评论亦可能未获证实或有误导成份」的字句。

"影意志影院"的帖子同时提到，"直到放映前两小时，才收到电检处发出的证明书，《理大围城》被评为III级，需作出退票手续"。该团体表示，强烈不满电检处所作所为，为了能保证顺利放映，暂时接受此条件，"但一定会继续上诉"。该团体还宣布，"九月放映已經全部滿座"，感谢大家对两部影片的支持。

对于"影意志影院"的指责，香港电检处在发给德国之声等媒体的邮件回应中称，影片曾于今年7月送检，检查员当时决定"两部影片加上适当告示后，影片《占领立法会》可评为第IIB级（青少年及儿童不宜），而影片《理大围城》可评为第III级（只核准对年满18岁的人上映），并于2020年8月4日及7日书面通知申请人有关影片的评级及须加上告示的决定。其后申请人通知电影报刊办撤销影片送检的申请"。之后，申请人于9月3日重新送检，但由于影片有错误，因此申请人于9月9日再次送呈，检查员2020年9月18日就两部影片作出决定，维持8月的评级及须加入告示，并就决定书面通知申请人。电检处还强调并未拖延时间，称"就加入告示的要求，由于申请人在2020年9月21日早上多次提供错误版本，电影报刊办至当日下午才收到两部影片加入告示的正确版本，并于同日向申请人发出核准证明书"。

电检处还指出，"两部影片中的部分描述及拍摄到的行为，有可能触犯现行的法例，当中除频密播出粗鄙语言外，亦以大篇幅并细致记录严重犯罪行为，甚至有青少年使用具杀伤力武器的镜头。在检查影片后，检查员认为申请人须向观众发出告示，以免观众模仿"。

对于电检处的这一回复，"影意志影院"再次反驳，称其"回应失焦"，强调自己多次要求標示電影報刊辦名字不果、电检处"多次拖延回应"、"告示字眼為直接指控"等问题。

根据"影意志影院"网站对自己的介绍，这是一个由独立电影人组成的的非牟利團體，成立於1997年，旨在團結本地獨立電影工作者，並致力發行和推廣香港的獨立電影。香港《文汇报》则将其称为"揽炒派的电影制作发行公司"。

《占领立法会》和《理大围城》由"香港纪录片工作者"导演，2020年初曾在香港独立电影节上映，分别聚焦了反送中运动的两个重要事件。此前，影评人葉七城曾评论称，"如果你有疑問，為何這班年輕人押上前途去投入這場運動，可以看看電影，了解他們的心態"。

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