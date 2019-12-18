 「反送中」平台被锁定 港警冻结千万港元资产 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 20.12.2019

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时政风云

「反送中」平台被锁定 港警冻结千万港元资产

专门支持香港示威者的平台「星火同盟」昨日传出卷入一起涉嫌洗黑钱的案件，该平台上千万港币的资金被全数冻结。 对此结果，民主派表示警察的作法太离谱，但建制派却呼吁律政司尽速处理相关检控。

BG Jahresrückblick 2019 (Reuters/T. Siu)

(德国之声中文网) 香港警方周四 (12月19日)宣布，他们破获一起疑似涉嫌洗黑钱的案件，逮捕了3男1女，并冻结高达7千万港币的资金。根据港媒综合报导，香港警方怀疑这起案件与专门支持被捕「反送中」示威者的网络平台「星火同盟」有关。

港警说，他们逮捕的4人年龄介于17到50岁，其中一人是空壳公司的股东，其他3人的收入都不高。但因为该帐户接受大量资金，警方认为可能涉嫌洗黑钱，所以警方才朝这个方向展开调查。 港警在周四发起行动前，已与律政署展开磋商。

星火同盟于周五 (12月20日) 凌晨发布公开声明，表示该案已进入法律程序，所以「星火同盟」不便公布更多信息。声明写道：「警方企图以失实陈述，将本平台之运作扭曲成洗黑钱等恶意用途，意图抹黑星火及其他支持频道，本平台谴责此抹黑行为。 」

《香港01》报导，港警称他们透过调查得知「星火同盟」在过去6个月募得8千万港币的资金，而大部分筹得的款项都流入一间空头公司，被用来购买个人投资保险产品，受益人则是空壳公司的负责人。

港媒报导指出，「星火同盟」过去都透过银行帐户收取捐款，但该组织表示，由于上月他们的汇丰银行帐户停止运作，所以鼓励市民以购买礼物卡的方式，持续支持被捕的示威者及他们的家属。汇丰银行上个月解释，该行一向会定期检查客户帐户的状况。 当发现交易活动与开户时的陈述不符时，银行会主动检视帐户活动并可能终止帐户。

民主派表示反对

China Hongkong l Polizeigewalt - Expertenteam stellt seine Arbeit vorzeitig ein (Getty Images/AFP/A. Wallace)

除了「星火同盟」外，陈日君枢机、香港艺人何韵诗、律师吴霭仪及其他两名人士也在「反送中」示威爆发后，成立了支持组织「612人道支持基金」。

针对此事件，民主派前立法会议员区诺轩接受《明报》访问时表示，他认为港警的做法离谱，强调如果警察以为打击「星火同盟」便能终止持续超过半年的抗争，那么港警的设想便是「大错特错」。他说，他相信此事件不会打击香港人支持示威者的决心，预估未来仍会有类似的小型抗争支持基金产生，虽然成效可能打折扣。

然而，建制派的立法会议员周浩鼎却呼吁律政司尽速处理相关检控，因为除了「堵截暴徒财政来源之外，亦要显阻吓性。 怠慢处理则是变相纵容非法暴乱」。

除了「星火同盟」外，陈日君枢机、香港艺人何韵诗、律师吴霭仪及其他两名人士也在「反送中」示威爆发后，成立了支持组织「612人道支持基金」。 该信用基金支持在「反送中」运动中受伤、被捕或可能被捕的相关人士，提供法律、医疗、情绪及紧急经济支持等服务。

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