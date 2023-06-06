反送中四周年 近千人在台北游行团结挺港

（德国之声中文网）香港反送中运动将于6月12日届满四周年。本周六（6月10日），近千人在台北参加台湾公民团体和多个国际非政府组织共同举办的「逆风并行 再见香港」游行活动，呼吁各界继续关注香港现况。游行合办单位包括香港边城青年、台湾香港协会、台湾人权促进会、国际特赦组织等团体。

尽管雨势断断续续仍不减参加者的热情，游行队伍从台湾大学正门大学广场步行至自由广场牌楼，许多人如同2019年香港反送中抗议者一般穿黑衣参加游行。据主办方之一香港边城青年估计，约有1000人参与了周六的游行活动。

在台北自由广场上，参加者高喊「光复香港，时代革命」，敦促人们不忘却香港反送中运动。游行者还合唱了2019年民主抗议活动的非官方颂歌《愿荣光归香港》，这首歌曲已在香港遭禁。

台湾香港协会理事长桑普对于台湾接受香港移民和民运人士表示感动。桑普呼吁「关心香港，拒绝遗忘」，不遗忘在香港发生过的民主抗议活动，也不要忘记那些仍身陷囹圄的活动人士。他也表示，如今最重要的是共同努力，防止中国渗透入台湾的民主自治。

曾被中国关押长达5年的台湾非政府组织工作者李明哲也现身游行并发表短讲。据中央社报道，李明哲表示，反送中运动不只对香港有影响，对全世界都造成了影响，因为当时香港就是站在全球反中国霸权的第一线、全世界抗中的第一个战场，向世界传达了中国丝毫不遵守承诺的一国两制。报道引述李明哲称：「这种不遵守法治的行为，对内展现的是压迫人权，对外则是漠视所有世界的规则。」

同样出席了周六游行的「台湾国会香港友好连线」发起人、立委林昶佐表示，尽管在中国政府统治下言论自由紧缩，但香港人与挺港的各国团体持续在国际间游说，提升国际关注度，催生更多国家订定反对中国压迫、声援香港的措施。他指出，继美国、英国、加拿大、澳洲等国制定法案制裁重大违反人权的外国政府官员及其协助者后，台湾日前也通过《入出国及移民法修正案》，跟进限制有严重侵害国际公认人权行为者入境。「期冀在世界民主阵营的合作下，能给予独裁政府更大的压力，并让受压迫的人民得到力量。」

1997年英国将香港主权移交中国时，北京政府承诺香港自由「50年不变」。但北京当局不断收紧对香港的控制，多次引发民主抗议。2020年7月，北京出台严苛的《香港国安法》以进一步压制异议。

游行参与者呼吁不要忘却曾经发生在香港的事情

（德新社、中央社等）

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