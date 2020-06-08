 反送中周年示威 中学生：香港人建国 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 10.06.2020

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

时政风云

反送中周年示威 中学生：香港人建国

6月9日反送中一周年，港人再次上街抗议。值得留意的是，经历一年抗争运动，游行口号已从去年的「香港人加油」、「香港人反抗」、「香港人報仇」，演变成今天的「香港人建國」。

Hongkong Pro-Demokratie Demonstrationen (Reuters/T. Siu)

（德国之声中文网）香港反送中运动一周年，周二（9日）有网民发起「7区联合和你Lunch 」，大批市民响应，活动大致和平，晚上的中环游行则演变成警民冲突，53人被捕。

中午时分，民众在中环丶太古丶葵涌丶新蒲岗丶九龙湾丶观塘及湾仔7区的商场内，高喊「光复香港 时代革命」、「没有暴徒 只有暴政」、「民族自强 香港独立」等口号，唱反送中歌曲《愿荣光归香港》，举「五一」手势寓意「五大诉求 缺一不可」，也有人高举「香港独立」旗帜。在场人士有上班族，有头发花白的老人，也有身穿校服的学生举起「香港人建國」标语。 

学生：年轻的命也是命

据《明报》报导，中环置地广场有数百人聚集，保安竖起纸牌提醒民众保持1.5米距离，遵守限聚令。中三学生李同学手持「Young Lives Matter 」（年轻的命也是命）标语参与，他自言即使國安法即將頒布也「無得擔心」，又称学校训导组曾对他说，留意到他参与示威活动，但他强调自己没有犯法，「无畏无惧」。

期间有亲建制及撑警者到场，指骂示威民众是「走狗」丶「卖国贼」，践踏地上标语，引起口角和骚动。商场保安介入隔开双方，其他市民稍後继续在商场内叫口号。

Hong Kong | Pro-Democracy Proteste (Reuters/T. Siu)

千人中环游行   警拘53人

傍晚逾千人响应网上号召到中环流水式游行，民众在遮打花园聚集，亮起手提灯，大部分人身穿便服，也有身穿西装的上班族，只有零星全身黑衣打扮的示威者。在场人士手持标语及高喊口号，警方多次举蓝旗警告，但民众继续聚集。

示威者在游行期间走出皇后大道中、德辅道中等多条马路，有人搬出杂物设置路障，警方发射多发胡椒球枪驱散，并向行人路施放胡椒喷雾。由于现场行人路窄，在场人士无法走避，多人不适，不断咳嗽，也有多名记者被喷中。

警方在周三（10日）凌晨表示，在中环一带共拘捕53人，包括36男17女，涉嫌参与非法集结及参与未经批准集结等。据悉，被捕者包括元朗区区议员林进及伍健伟。

李澄欣/杨威廉（综合报导）

相关内容

Hongkong | Anti-Regierunsgproteste

港府称公仆「也是国家公务员」 民主派斥沦党干部 08.06.2020

香港「反送中」运动踏入一周年，过去一年有香港公務員反对政府，引起北京不满。港府高官近日称香港公务员也是「國家公務人員的一員」，甚至研究要求公务员宣誓，引起极大争议。

Hongkong Protest | Protestierende am Flughafen von Hongkong

国安法梦魇 港人：难逃移民宿命 28.05.2020

北京强推港版国安法，「50年不变」还不到一半，「一国两制」就恍惚迈向终结，将移民潮推上高峰。回顾历史，香港经历三波移民潮都与中共政局有关，为何港人总是摆脱不到「难民」的命运？

Hongkong | Gedenken an das Tian’anmen-Massaker

反修例一年后 港人的现状 08.06.2020

从反送中开始延续到今日，香港社会经历了剧烈的动荡。人们担心随着国安法的推进，一国两制的内涵还会剩下多少。

广告

媒体看中国

China Chip Produktion (picture-alliance/dpa/Imaginechina)

德语媒体：什么才是中国对西方国家的真正威胁?

德国《商报》认为，特朗普试图通过出口禁令掐死中国的芯片产业，很有可能弄巧成拙伤及美国自身竞争力。瑞士《金融经济报》则刊登经济学教授沃特的客席评论指出，只要中国一日不民主化，就难保下一场疫情不是在中国起源，因此西方国家应该限制中国人入境。  