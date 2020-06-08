反送中周年示威 中学生：香港人建国

（德国之声中文网）香港反送中运动一周年，周二（9日）有网民发起「7区联合和你Lunch 」，大批市民响应，活动大致和平，晚上的中环游行则演变成警民冲突，53人被捕。

中午时分，民众在中环丶太古丶葵涌丶新蒲岗丶九龙湾丶观塘及湾仔7区的商场内，高喊「光复香港 时代革命」、「没有暴徒 只有暴政」、「民族自强 香港独立」等口号，唱反送中歌曲《愿荣光归香港》，举「五一」手势寓意「五大诉求 缺一不可」，也有人高举「香港独立」旗帜。在场人士有上班族，有头发花白的老人，也有身穿校服的学生举起「香港人建國」标语。

学生：年轻的命也是命

据《明报》报导，中环置地广场有数百人聚集，保安竖起纸牌提醒民众保持1.5米距离，遵守限聚令。中三学生李同学手持「Young Lives Matter 」（年轻的命也是命）标语参与，他自言即使國安法即將頒布也「無得擔心」，又称学校训导组曾对他说，留意到他参与示威活动，但他强调自己没有犯法，「无畏无惧」。

期间有亲建制及撑警者到场，指骂示威民众是「走狗」丶「卖国贼」，践踏地上标语，引起口角和骚动。商场保安介入隔开双方，其他市民稍後继续在商场内叫口号。

千人中环游行 警拘53人

傍晚逾千人响应网上号召到中环流水式游行，民众在遮打花园聚集，亮起手提灯，大部分人身穿便服，也有身穿西装的上班族，只有零星全身黑衣打扮的示威者。在场人士手持标语及高喊口号，警方多次举蓝旗警告，但民众继续聚集。

示威者在游行期间走出皇后大道中、德辅道中等多条马路，有人搬出杂物设置路障，警方发射多发胡椒球枪驱散，并向行人路施放胡椒喷雾。由于现场行人路窄，在场人士无法走避，多人不适，不断咳嗽，也有多名记者被喷中。

警方在周三（10日）凌晨表示，在中环一带共拘捕53人，包括36男17女，涉嫌参与非法集结及参与未经批准集结等。据悉，被捕者包括元朗区区议员林进及伍健伟。

李澄欣/杨威廉（综合报导）