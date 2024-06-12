反送中五週年 港府撤销六港人护照

继去年发布“悬红”通缉令后，港府再对罗冠聪、刘祖廸等6名在英港人施加进一步限制措施，包含撤销护照，且禁止任何人为其提供租屋和资金。国际人权团体批评港府“无耻”；刘祖廸则称此为另一起“跨国镇压”例证。

（德国之声中文网）香港保安局週三（6月12日）发布公告 ，依《维护国家安全条例》（即香港《基本法》23条立法），撤销了6名流亡港人的香港护照。这是港府首次动用新法的第89条对“潜逃者”采取措施；根据该条文，保安局长有权“指明潜逃者”，并且对其施行“维护国安所需”的措施。

这6人皆流亡英国，分别是香港立法会前议员罗冠聪、前香港职工盟总干事蒙兆达、“揽炒团队”（Hong Kong Liberty）组织者刘祖廸、英国驻港总领馆前职员郑文杰、YouTube频道“升旗易得道”主持人霍嘉志、蔡明达。

港府声明称这6人“窜逃”而且“无法无天”，在英国“继续公然从事危害国家安全的勾当……勾结外部势力包庇其恶行”。

流亡人士回应

港府宣布对6位港人实施新限制措施的日子，正好是被称为“送中条例”的香港《逃犯条例》修订草案送交二读5周年。2019年6月12日，大批反对该条例的香港人为了阻止其通过而包围立法会，香港警方则动用催泪弹、橡胶子弹强力驱赶；港府3天后宣布暂缓修例。

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刘祖廸透过X平台表示，港府在“象征港人团结”的612冲突5週年之际对流亡者实施新措施，不仅“具有讽刺意味”，也再一次显示香港司法体制“被北京政府武器化”。

刘祖廸形容此举是“赤裸裸的跨国镇压行径”，但他不会因此而停止人权与民主倡议。他补充道，他只持有英国国民（海外）护照，从未申请或拥有香港特区护照，“取消根本不存在的东西”很“荒谬”。

罗冠聪也在脸书指出，他早在2020年在英国申请难民时，便把香港特区护照交回，且自2021年获得英国难民庇护身分后，也未曾再取回香港护照，“港府声明可谓多此一举”。

罗冠聪也说，在23条立法之后的“政治高气压”之下，他希望仍在香港的港人保护自身安全，并且继续“守望相助”。

位于英国的非政府组织“香港监察”（Hong Kong Watch）共同创办人罗杰斯（Benedict Rogers）在X平台指责港府的做法“无耻”，且此举显示港府的真面目是“缺乏安全感、可悲不堪的恶棍团夥”。

港府祭出哪些措施？

港府2023年先后通缉罗冠聪等13人，分别悬赏百万港币。如今除了宣布撤销其中6人的护照，还包含“禁止提供资金等或处理资金等”、“禁止与不动产相关的某些活动”、“与涉及有关潜逃者的合资企业或合夥相关的禁止”。

换言之，若无港府特别授权，任何人都不能合法提供资金、租房子给这6人，也不被允许跟这些人合资、合夥，或投资这类合作关系，否则可能被判处7年监禁。

图为香港前立法会议员罗冠聪今年6月1日在英国参加纪念“六四”35週年及“反送中”5週年的活动。（资料照） 图像来源: DW

此外，具香港大律师身分的霍嘉志，另外还被暂时吊销执业资格；他与蔡明达在香港的董事身分也遭到暂时罢免。

香港保安局长邓炳强12日上午在记者会上表示，即使没有香港特区护照，但若有“潜逃者”愿意返港自首，可以联络香港入境处、取得“临时入境证明”；至于其他也遭港府通缉的人，邓炳强称政府会适时检讨，如有必要也会将他们指明为“潜逃者”。

邓炳强也被问到，付费订阅这些人的Patreon、YouTube平台是否构成违法；对此他重申，任何人以任何方式或平台为这6人提供、处理资金皆属犯法，呼吁民众避免与他们有任何金钱往来。

不过，邓炳强并没有明确点出相关付费平台本身是否也负有责任；对于港府是否会要求平台提供资料、或是以任何方式追查订阅者，邓炳强也未厘清，仅称会“根据证据去处理这些相关违反事项”。

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自香港在今年3月迅速通过、实施《基本法》23条立法以来，许多观察人士指出香港曾经的民主自由遭到更严重的限缩。

5月底，港府依新法逮捕香港前支联会副主席邹幸彤等人，称其“利用某个将至的敏感日子”，在匿名社媒平台发布“具煽动意图的帖文”；涉案的社媒平台是脸书专页“小彤群抽会”，该专页自4月开始发布纪念“六四”的倒数贴文。

6月，2名英国籍的香港终审法院非常任法官证实已辞职。其中一位法官郝廉思（Lawrence Collins）表示，辞职理由跟“香港的政治局势”有关；另一位法官岑耀信（Jonathan Sumption）更投书 《金融时报》，措词强烈，批评香港的法治岌岌可危。

（综合报道）

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