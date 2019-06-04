 “反送中”事件中发声的香港艺人 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 17.06.2019

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时政风云

“反送中”事件中发声的香港艺人

连续多日来，香港民众为了表达对港府修订《逃犯条例》的反对意见而不断走上街头进行抗议。一些香港艺人也通过各种方式表达自己对游行活动的支持。

Screenshot Facebook Anthony Wong Hongkong Proteste (Facebook/Anthony Wong)

黄耀明在脸书上贴出自己同何韵诗一起参加示威的照片

（德国之声中文网）香港男演员黄秋生近日不断在脸书上表达自己对修订《逃犯条例》的看法。他批评港府面对大规模示威游行处置方式不当，令事件火上浇油。他贴出自己在1994年出演的dian电影《省港一号通缉犯》中的截图，对白是"我们再不会自己人用枪指着自己人了"。在这张截图上方他还配了一段英文句子："All we are saying, is give peace a chance. Remember ,the world is watching."(我们一直在说的就是给和平一个机会。记住，世界都在看。)

Screenshot Facebook Anthony Perry (Facebook/Anthony Perry)

6月11日，黄秋生还曾在脸书上贴出1933年德国纳粹当街迫害犹太人和2019年香港警察在地铁查问示威者的对比照片，以此表达力挺"反送中"。

香港歌手何韵诗也是"反送中"运动的积极支持者。她在12日晚间通过脸书直播公开与警方对峙的情形。她还曾在接受CNN采访时表示 ，"尽管对政府失望，但绝不会放弃对民主自由的渴望"。她还表示自己已经被大陆封杀，如果香港再通过逃犯条例，不只她自己，香港其他民众也会因此受害。昨天她和前达明一派组合成员黄耀明一起参加了黑衣游行。黄耀明在脸书上贴出二人的合影。黄耀明还在父亲节之际在脸书上写下"保卫香港就是每一位真慈父、真慈母的责任；爱香港的每一位不要再阿谀逢迎阿爷，我们一齐并肩同行，保卫香港"。有媒体评价说，这是对此前港首林郑月娥"母亲不能纵容儿子任性"一说的回应。

Screenshot Instagram yeungchinwah Hongkong Proteste (Instagram/yeungchinwah)

上周六晚间在香港金钟太古广场发生一起悲剧，一名抗议者爬上平台，与消防人员和谈判专家僵持5小时后不慎坠楼身亡。香港女演员杨千嬅在Instagram上贴出写有R.I.P的黑白照片以示悼念。

Screenshot Instagram Sammi_chengsauman Hongkong Proteste (Instagram/sammi_chengsauman)

港星郑秀文同样也是在Instagram上贴出一张双手合拢的照片并配文"祷告"。香港歌手周柏豪一天前在Instagram上贴出一张黑图，配文"Thank you and RIP"。

香港著名实力派男歌手张敬轩也在抗议者坠楼当日在Instagram上发出一张照片，照片上可看到一板药物被扣掉两颗。图片配文"Can't sleep"。粉丝中有人留言写道："我知道你有口难言，就算你唔出声，我都会知你既立场。"还有人写道："有良心既人冇一个训得著。"（有良心的人没一个睡得着）

Screenshot Instagram hinscheung Hongkong Proteste (Instagram/hinscheung)

凭借内地清宫戏《延禧攻略》而人气蹿升的香港女演员佘诗曼在逃犯条例争议中被卷入"点赞风波"。近期她在Instagram上点赞一张有关香港示威的照片，内地网民纷纷扬言要抵制收看她演出的剧集。佘诗曼迅速在内地社交网络微博上澄清解释说："那天我深夜收工回来，习惯性地翻阅朋友的Instagram。我浏览到一名认识的摄影师作品便给他点赞。当我后来发现这个照片的内容，令我十分震惊，于是立刻收回点赞。我佘诗曼本人爱国爱港！不希望再被有心人过分解读。谢谢大家！"

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