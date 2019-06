“反送中”事件中发声的香港艺人

(德国之声中文网)香港男演员黄秋生近日不断在脸书上表达自己对修订《逃犯条例》的看法。他批评港府面对大规模示威游行处置方式不当,令事件火上浇油。他贴出自己在1994年出演的dian电影《省港一号通缉犯》中的截图,对白是"我们再不会自己人用枪指着自己人了"。在这张截图上方他还配了一段英文句子:"All we are saying, is give peace a chance. Remember ,the world is watching."(我们一直在说的就是给和平一个机会。记住,世界都在看。)

6月11日,黄秋生还曾在脸书上贴出1933年德国纳粹当街迫害犹太人和2019年香港警察在地铁查问示威者的对比照片,以此表达力挺"反送中"。

香港歌手何韵诗也是"反送中"运动的积极支持者。她在12日晚间通过脸书直播公开与警方对峙的情形。她还曾在接受CNN采访时表示 ,"尽管对政府失望,但绝不会放弃对民主自由的渴望"。她还表示自己已经被大陆封杀,如果香港再通过逃犯条例,不只她自己,香港其他民众也会因此受害。昨天她和前达明一派组合成员黄耀明一起参加了黑衣游行。黄耀明在脸书上贴出二人的合影。黄耀明还在父亲节之际在脸书上写下"保卫香港就是每一位真慈父、真慈母的责任;爱香港的每一位不要再阿谀逢迎阿爷,我们一齐并肩同行,保卫香港"。有媒体评价说,这是对此前港首林郑月娥"母亲不能纵容儿子任性"一说的回应。

上周六晚间在香港金钟太古广场发生一起悲剧,一名抗议者爬上平台,与消防人员和谈判专家僵持5小时后不慎坠楼身亡。香港女演员杨千嬅在Instagram上贴出写有R.I.P的黑白照片以示悼念。

港星郑秀文同样也是在Instagram上贴出一张双手合拢的照片并配文"祷告"。香港歌手周柏豪一天前在Instagram上贴出一张黑图,配文"Thank you and RIP"。

香港著名实力派男歌手张敬轩也在抗议者坠楼当日在Instagram上发出一张照片,照片上可看到一板药物被扣掉两颗。图片配文"Can't sleep"。粉丝中有人留言写道:"我知道你有口难言,就算你唔出声,我都会知你既立场。"还有人写道:"有良心既人冇一个训得著。"(有良心的人没一个睡得着)

凭借内地清宫戏《延禧攻略》而人气蹿升的香港女演员佘诗曼在逃犯条例争议中被卷入"点赞风波"。近期她在Instagram上点赞一张有关香港示威的照片,内地网民纷纷扬言要抵制收看她演出的剧集。佘诗曼迅速在内地社交网络微博上澄清解释说:"那天我深夜收工回来,习惯性地翻阅朋友的Instagram。我浏览到一名认识的摄影师作品便给他点赞。当我后来发现这个照片的内容,令我十分震惊,于是立刻收回点赞。我佘诗曼本人爱国爱港!不希望再被有心人过分解读。谢谢大家!"