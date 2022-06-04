 反送中三周年：在台流亡港人进退两难？ | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 12.06.2022

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新闻广角

反送中三周年：在台流亡港人进退两难？

2019年香港反送中运动爆发后，台湾政界多次公开挺港，但有别于西方国家，这份同情并未落实为具体政策。另一方面，台海关系持续升温，也加剧了台湾社会对中共渗透的疑虑，在台港人因此面对更多关卡。他们三年前逃到台湾，今日再次面对去留抉择。

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