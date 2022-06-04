反送中三周年：在台流亡港人进退两难？

香港移民潮：為何親中「藍絲」也撤離？

國安法實施至今不足兩年，香港淨移出人數高達32萬人。最新民調顯示四分之一港人計劃移民，其中非民主派擬撤離的比例上升。德國之聲訪問兩名「藍絲」香港人，了解他們為何寧願背負「背叛」的罪名也堅持舉家移民。