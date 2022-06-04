反送中三周年：在台流亡港人进退两难？

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2019年香港反送中运动爆发后，台湾政界多次公开挺港，但有别于西方国家，这份同情并未落实为具体政策。另一方面，台海关系持续升温，也加剧了台湾社会对中共渗透的疑虑，在台港人因此面对更多关卡。他们三年前逃到台湾，今日再次面对去留抉择。
本周末，挂有俄罗斯国旗的汽车队伍出现在德国多个城市街头。组织者声称，行动的目的是引起公众对俄罗斯族裔遭歧视现象的关注。
國安法實施至今不足兩年，香港淨移出人數高達32萬人。最新民調顯示四分之一港人計劃移民，其中非民主派擬撤離的比例上升。德國之聲訪問兩名「藍絲」香港人，了解他們為何寧願背負「背叛」的罪名也堅持舉家移民。
希望经过墨西哥进入美国的移民有增无减。墨西哥国家移民局上周通报曾在一天内拘押了1266名移民。这些移民来自至少33个国家。
根据台湾移民署数据，2021年有11173名港人获得台湾居留许可丶1685名港人获得台湾定居许可，两个数字皆创下历史新高。然而台湾同时也加强针对移民港人的背景审查，像大陆出生的港人即难以获得居留许可。
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