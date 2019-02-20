反腐能否反出一支现代化军队

（德国之声中文网）本周三，中国官方媒体报道称，原中共中央军委联合参谋长房峰辉被判处无期徒刑。军事法院认定，房峰辉犯受贿罪、行贿罪、巨额财产来源不明罪，数罪并罚，决定执行无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产，追缴的赃款赃物上缴国库。

房峰辉是十八大以来落马的7名上将之一，另外6人为中央军委原副主席郭伯雄、徐才厚，空军原政委田修思，中央军委联合参谋部原副参谋长、武警部队原司令员王建平，国防大学原校长王喜斌，以及中央军委原委员、中央军委政治工作部原主任张阳。

中共领导人习近平2012年上台以来大规模开展反腐运动。他多次警告腐败可能导致亡党亡国，并誓言决不放松打击腐败。路透社曾报道说，中国现役或退役将领曾多次指责军中腐败问题严重，严重削弱军队战斗力。

2017年，习近平提出，力争到2035年基本实现国防和军队现代化，到本世纪中叶把解放军全面建成世界一流军队。曾任美国驻华大使馆武官的卜思高(Dennis J. Blasko)在接受德国之声书面采访时表示："习近平正在努力将解放军打造成一支专业化的军队，能够对有可能对中国国家利益、主权和领土完整构成的潜在威胁形成威慑作用。如果威慑作用失败，（解放军）可以通过军事行动捍卫国家利益、主权和领土完整。"

他认为，对于习近平来说，提升解放军的备战能力，在必要情况下"能战能胜"是当务之急。

中共18大以来落马的军中“老虎” 国庆六十年大阅兵总指挥房峰辉 房峰辉是中国军队高层中为数不多的科班出身的将军之一：他毕业于中国国防大学战略指挥专业。1968年入伍后，用大约三十年的时间，完成了“从士兵到将军”的转变，一度曾是中国最年轻的大军区司令员。2009年，中共建政六十周年庆典上，他曾是阅兵总指挥。

中共18大以来落马的军中“老虎” 中国人民解放军总政治部主任张阳 同房峰辉同时从公众视野中消失的另一名高级将领是张阳。2017年11月23日上午，中央军委政工部首任主任张阳在家中自缢死亡，他也是1990年以来第一个个在职接受调查的中央军委委员。《解放军报》批评他以自杀逃避党纪、国法惩处，“行径极其恶劣”。

中共18大以来落马的军中“老虎” 原中央军委副主席郭伯雄 绰号”西北狼“的郭伯雄2002年11月起担任中央军委副主席，因此，随着他的落马，他也就当之无愧地成为迄今为止中国军队中被调查的职务最高、资历最深的一位军官。2016年7月25日，郭伯雄因受贿罪一审被判处无期徒刑，褫夺上将军衔，郭伯雄本人当庭表示不上诉。

中共18大以来落马的军中“老虎” 中央军委副主席徐才厚 2014年六月和七月，中共中央先后宣布因涉嫌贪腐和违纪，开除曾任中央军委副主席的徐才厚党籍，军籍以及上将军衔。一年后的3月15日，徐才厚因膀胱癌终末期去世，军事检察院对徐才厚作出不起诉决定。

中共18大以来落马的军中“老虎” 原中国人民解放军总后勤部副部长谷俊山 17岁入伍的谷俊山，后来官至负责营房基建的总后勤部副部长。2012年5月，18大召开数月前，谷俊山就被正式停职接受调查。媒体披露的内幕称，对谷俊山老家清查时，查出其地下室藏有大量军用专供茅台，金船，金脸盆，以及一尊纯金毛泽东像，涉嫌贪污的物品用了四辆卡车才装完。2015年，谷俊山被判处死缓。

中共18大以来落马的军中“老虎” 反腐斗争惨烈 中共18大以来被查处的将领还有空军原政委田修思、中央军委联合参谋部原副参谋长、武警部队原司令员王建平和国防大学原校长王喜斌。据《解放军报》2017年9月20日披露，中共十八大以来，中国军队共立案审查4000多起，给予纪律处分1.3万余人，落马的副军级以上“老虎”就超过五十人。



卜思高分析认为，在习近平看来，减少军中的腐败现象是打造一支现代化军队的重要条件，但是光靠这一点也是不够的。中国的国防和军队现代化，包含军事理论现代化、军队组织现代化、军事人员现代化和武器装备的现代化。卜思高注意到，"中国官方在谈到军队现代化建设的问题时，出现最频繁的一个词就是'逐步'"，"习和中央军委也认识到，在这一过程中解放军还要面对很多问题"。

此前也有一些消息报道称，原中共中央军委联合参谋长房峰辉之所以落马是因为他参与了针对习近平的军事政变。但卜思高认为这种说法更像是一种传闻。他表示："如果真的存在这样的政变，那么现在（在房峰辉案宣判之后）细节就应该流出。而且前任军委副主席范长龙也得以安然退休，并没有针对他的指控。"

去年年3月18日，在北京召开的十三届中国全国人大一次会议第六次全体会议，选举了中央军事委员会副主席，范长龙不再担任。在此之前就已经不断传出范长龙被查的传闻。不过国防部新闻发言人在例行记者会上称范长龙被调查的报道是"谣言"。