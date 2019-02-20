反腐能否反出一支现代化军队

近日，中央军委联合参谋部原参谋长房峰辉被判处无期徒刑。至此十八大以来落马的上将已经增至7人。前美国驻华大使馆武官指出，反腐是中国打造一支现代化军队的重要条件，但不是唯一条件。
（德国之声中文网）本周三，中国官方媒体报道称，原中共中央军委联合参谋长房峰辉被判处无期徒刑。军事法院认定，房峰辉犯受贿罪、行贿罪、巨额财产来源不明罪，数罪并罚，决定执行无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产，追缴的赃款赃物上缴国库。
房峰辉是十八大以来落马的7名上将之一，另外6人为中央军委原副主席郭伯雄、徐才厚，空军原政委田修思，中央军委联合参谋部原副参谋长、武警部队原司令员王建平，国防大学原校长王喜斌，以及中央军委原委员、中央军委政治工作部原主任张阳。
中共领导人习近平2012年上台以来大规模开展反腐运动。他多次警告腐败可能导致亡党亡国，并誓言决不放松打击腐败。路透社曾报道说，中国现役或退役将领曾多次指责军中腐败问题严重，严重削弱军队战斗力。
2017年，习近平提出，力争到2035年基本实现国防和军队现代化，到本世纪中叶把解放军全面建成世界一流军队。曾任美国驻华大使馆武官的卜思高(Dennis J. Blasko)在接受德国之声书面采访时表示："习近平正在努力将解放军打造成一支专业化的军队，能够对有可能对中国国家利益、主权和领土完整构成的潜在威胁形成威慑作用。如果威慑作用失败，（解放军）可以通过军事行动捍卫国家利益、主权和领土完整。"
他认为，对于习近平来说，提升解放军的备战能力，在必要情况下"能战能胜"是当务之急。
卜思高分析认为，在习近平看来，减少军中的腐败现象是打造一支现代化军队的重要条件，但是光靠这一点也是不够的。中国的国防和军队现代化，包含军事理论现代化、军队组织现代化、军事人员现代化和武器装备的现代化。卜思高注意到，"中国官方在谈到军队现代化建设的问题时，出现最频繁的一个词就是'逐步'"，"习和中央军委也认识到，在这一过程中解放军还要面对很多问题"。
此前也有一些消息报道称，原中共中央军委联合参谋长房峰辉之所以落马是因为他参与了针对习近平的军事政变。但卜思高认为这种说法更像是一种传闻。他表示："如果真的存在这样的政变，那么现在（在房峰辉案宣判之后）细节就应该流出。而且前任军委副主席范长龙也得以安然退休，并没有针对他的指控。"
去年年3月18日，在北京召开的十三届中国全国人大一次会议第六次全体会议，选举了中央军事委员会副主席，范长龙不再担任。在此之前就已经不断传出范长龙被查的传闻。不过国防部新闻发言人在例行记者会上称范长龙被调查的报道是"谣言"。
前军中大佬房峰辉被中国军事法院判处无期徒刑。这位前中共中央军委联合参谋部原参谋长在2018年1月落马、10月被开除党籍。而在2017年，房峰辉还曾陪同习近平访美。 (20.02.2019)