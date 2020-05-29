反种族歧视示威延烧 柏林与伦敦现示威活动

(德国之声中文网) 在美国多个城市持续出现反警察暴力示威游行之际，德国首都柏林与英国首都伦敦也陆续出现类似的示威行动。这些行动主要是对美国示威者表达支持。美国非裔男子佛洛伊德 (George Floyd) 趴在地上痛苦的表示无法呼吸的影片，引发国际社会的挞伐。影片当中捕捉到当佛洛伊德痛苦呻吟的同时，一名白人警察仍跪在他脖子上。

数百名示威者周六 (5月30日) 与周日 (5月31日) 连续两天在美国使馆外举办示威活动。示威者高举「停止杀我们」与「还佛洛伊德一个公道」的相关标语。此外，在柏林着名的柏林围墙公园附近，街头艺术家在围墙上画出一幅纪念佛洛伊德的画。

足球明星以行动表达支持

与此同时，德国足球甲级联赛的明星同一天也在比赛中，以行动表示支持这些示威行动。多特蒙德普鲁士队的球星桑丘 (Jadon Sancho) 在得分後，掀起他的球衣来展示一件写着「还佛洛伊德一个公道」的上衣。此举让他在比赛中得到一张黄牌。

此外，另一名门兴格拉德巴赫 (Borussia Monchengladbach) 的球员图拉姆 (Marcus Thuram) 在与柏林联盟的比赛中，他在上半场得分後，他单膝下跪，低下头来哀悼了几分钟後，才起身继续比赛。

门兴格拉德巴赫的教练罗斯 (Marco Rose) 向媒体表示：「他透过行动表示反对种族歧视，我们全队都支持这个决定。我相信每个人都会支持这个作法，因为所有人都跟他有一样的想法。」

伦敦示威行动

同一天，数千名示威者也在伦敦举行示威行动，他们手持写着「没有公义，便无和平」的标语。示威者在伦敦的特拉法加广场 (Trafalgar Square) 透过下跪来抗议警察暴力，接着他们行经英国国会大下，最後停在伦敦的美国使馆外。

根据英国警方的消息，他们在美国使馆外逮捕了五人。其中两人意图袭警，其他人则是因违反保持社交距离的准则而被逮捕。德国与英国示威者下跪表哀悼的动作，主要是参考前美式足球明星凯伯尔尼克 (Colin Kaepernick) 之前在比赛中，多次以单膝下跪方式来对美国的警察暴力与种族歧视等议题表达抗议。

杨威廉/张慈 (路透社/美联社)