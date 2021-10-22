 反犹风波：莱比锡酒店称职员无过失 | 文化经纬 | DW | 21.10.2021

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文化经纬

反犹风波：莱比锡酒店称职员无过失

德国歌手吉尔对莱比锡一家酒店发出反犹主义的指控后，数百人前往涉事酒店举行示威，表达对德国犹太人的支持。酒店表示，律师介入调查后得出的结论是，没有迹象显示，相关员工涉嫌犯法。

德国歌手吉尔

德国歌手吉尔

(德国之声中文网) 因德国歌手吉尔（Gil Ofarim）而陷入反犹指控的莱比锡威斯汀酒店发声表示，律师介入调查重新还原当晚的过程，随后发布了一份长达118页的专家意见，其中 "考虑了所有可用的证据"，得出的结论是没有“客观”迹象显示，涉事雇员涉嫌触犯刑事或劳动法。

酒店发布声明称，不会对这名雇员追究责任，不过因为仍有外界人士对其抱有敌意，所以暂时不会完全恢复该名员工职位。

10月初，德国歌手吉尔（Gil Ofarim）在社交媒体发布视频表示，莱比锡威斯汀酒店的一名员工要求他摘下身上的大卫之星项链。这段在Instagram上被浏览了数百万次的视频中，39岁的他对酒店发出反犹太主义的指控。

吉尔发布视频后，数百人前往涉事酒店举行示威，以此力挺吉尔并表示支持在德国的犹太人。

Deutschland Demonstration gegen Antisemitismus vor dem Hotel Westin Leipzig

莱比锡威斯汀酒店门前的示威者

律所介入调查

酒店一方表示，专业律所找到当时在场的酒店客人，对他们进行了问询，也找到涉事雇员和当时在场的员工和其他证人进行了取证。

专家对当时酒店的视频记录也进行了鉴定，查看影片是否被动了手脚。

DW.COM

德国教育与科学工会表示，德国学校中反犹主义现象增加，对此提出警告，同时强调必须化解文化冲突。

在德国举行的反以色列集会暴露出反犹主义。但是，什么算煽动反犹情绪？什么是合法的批评？德国之声请专家们对抗议口号进行了评估。

此前，不止一家德国媒体报道，监控录像可能会对吉尔所描述的事件产生疑问，据悉，吉尔佩戴大卫之星项链的画面并不清晰可见。

这位歌手在接受当地媒体采访时强调，那天他在酒店里的确戴着大卫之星项链，并向警方做了完全相同的陈述。公布的视频图像显示他没有佩戴项链，但这段视频并不完整。

事发当晚，因为技术问题酒店前台排起了长队。吉尔表示，自己带着大卫之星项链排队等了15分钟。等待过程中，总是有人夹塞在他前面办理了手续。轮到他的时候，吉尔问了工作人员是怎么回事。后者回答说要调整一下队伍。吉尔表示，随即，旁边有人向他喊道，收起你的大卫之星，之后酒店工作人员说“请收起你的大卫之星。”

发布视频后，吉尔向媒体表示，自己从一开始就很清楚，在某个时刻会有指责认为他说了谎，不过他只能陈诉事件过程：“作为在德国生活的犹太人，不能只是保持沉默。” 他说自己对司法部门有信心。
 

（德新社，路透社，法新社等）

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