 反犹指责发酵，马斯克告媒体组织诽谤 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 21.11.2023

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时政风云

反犹指责发酵，马斯克告媒体组织诽谤

社交平台X对一家非盈利组织提出了起诉。该组织一份报告指X平台上主要品牌的广告出现在反犹主义内容旁边。X则表示，正是这家组织操纵了平台信息源，因此广告才会出现。

Kommunikationsplattform X I Elon Musk

（德国之声中文网）属于马斯克的社交媒体公司X（原推特）本周一（11月20日）对非盈利组织“美国媒体事务”(Media Matters of America）提出起诉，称该组织对X平台有诽谤行为。

“美国媒体事务”曾发表过一份报告，称X平台上各大品牌的广告与新纳粹和白人民族主义的帖子同时出现，其中包括赞扬希特勒和纳粹的内容。X表示，该报告旨在 "将广告商赶出平台，摧毁 X 公司"。

在有关报告公之于众后，IBM、苹果、迪斯尼、NBC环球及其母公司康卡斯特（Comcast）等大企业表示，他们已停止在X上投放广告。这对大部分收入来自广告的X来说是一个新的打击。

X公司称，“美国媒体事务”的报告歪曲了人们在X平台上的典型体验，意图对这一社交媒体造成伤害。

X向美国得克萨斯州地方法院提起的诉讼称，“美国媒体事务”恶意“操纵”了X平台的信息呈现。方法是，通过使用专门关注主要品牌的用户账户，并 "无休止地滚动和刷新信息源 "，“直到最终呈现包含其所期望结果的页面：那就是将有争议的内容放在X公司大型广告商的付费帖子旁边”。

马斯克以X取代推特以来，争议不断

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马斯克为反犹贴文点赞被批

位于华盛顿特区的非营利组织 "美国媒体事务"回应称这一起诉 是"不负责任"的。该组织负责人卡鲁索内（Angelo Carusone）说，这场诉讼 "意在迫使 X 的批评者保持沉默"，他表示期待着打赢这场官司。

该组织的报告还称，苹果公司和甲骨文公司的广告也被放置在 X 上的反犹主义内容旁。报告还发现，亚马逊、NBA 墨西哥、NBC环球等公司的广告也被放置在白人民族主义标签旁边。

X则在起诉书中称，IBM、康卡斯特（Comcast）和甲骨文（Oracle）的广告只与一名用户的仇恨内容同时出现，并称该用户就是“美国媒体事务”。

就在上周，马斯克因涉及反犹主义的言论，再次成为公众批评的焦点。马斯克对X上一则反犹主义贴文表示赞同，称其“说出了真相”。贴文声称犹太人正在煽动对白人的仇恨，认为犹太人和左翼人士正在企图用非白人移民在种族和文化上取代白人，这将导致“白人种族灭绝”。

据路透社报道，白宫上周五发表声明，谴责马斯克的言论，称其助长了“反犹主义和种族主义仇恨”。

自2022年10月马斯克以440亿美元的价格收购推特以来，由于马斯克的争议性帖子和裁员改组，一些广告商逃离了该平台。据路透社报道，自收购以来，X 的广告收入每月同比至少下降 55%。

「卷王」馬斯克：工作量暴增 一周七天不停歇

（路透社、美联社）

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