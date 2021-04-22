反犹主义：为何如此根深蒂固

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反犹主义有许多表现形式。有时候人们甚至会在自己身上有所发现。反犹主义究竟是什么？那些持续数百年的偏见究竟是怎么形成的？这一现象在当今社会又扮演了怎样的角色？如何区分对以色列政府的合理批评和赤裸裸的反犹主义？我们就这些问题请教了犹太民众，了解他们日常生活中如何感受反犹主义，并试图解释为何反犹主义如此根深蒂固，难以消除。
巴勒斯坦主席阿巴斯访德期间，将以巴冲突同纳粹德国对犹太人的大屠杀相提并论，引发强烈不满。德国总理肖尔茨称阿巴斯的言论"不可接受"。
在德国举行的反以色列集会暴露出反犹主义。但是，什么算煽动反犹情绪？什么是合法的批评？德国之声请专家们对抗议口号进行了评估。
在德国纪念历史上臭名昭著的万湖会议（Wannseekonferenz）80周年之际，德国和以色列共同呼吁联合国通过决议，制止否认和淡化犹太人大屠杀的行为。
中国官媒CGTN制作的一档时政节目引起以色列驻华使馆的抗议，称该节目内容包含“公然的反犹主义”。
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