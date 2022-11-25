 反清零「白紙抗議」現身香港鬧市 | 在线报导 | DW | 29.11.2022

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

在线报导

反清零「白紙抗議」現身香港鬧市

11月28日，幾十人現身香港中環鬧市進行靜默抗議。他們大多是來自中國大陸的年輕人，舉著白紙反對中國的清零政策。雖然警方在場警告或違反限聚令，但香港的防疫措施已經較他們的家鄉寬鬆。香港多家大學連日來也有零星集會或標語，惟規模未見非常大，據報人數最多的是中文大學在11月28日晚的悼念會，有過百人參與。

多媒体中心更多内容

富士康冲突折射中国“清零”困境

富士康冲突折射中国“清零”困境 25.11.2022

“习近平下台！”乌鲁木齐大火引爆民众不满情绪

“习近平下台！”乌鲁木齐大火引爆民众不满情绪 27.11.2022

“全域靜態管理”的上海和瑟瑟發抖的北京

“全域靜態管理”的上海和瑟瑟發抖的北京 27.04.2022

封控下的上海: 民众怨声载道 政府面临重压

封控下的上海: 民众怨声载道 政府面临重压 13.04.2022

更多内容来自 每日播客(视频)

塑料垃圾太多怎么办？一种全新的裂解技术，能够将其转化为燃料。目前，印尼的一座小岛正在试用这种变废为宝的新技术。

变废为宝 塑料垃圾为印尼渔民提供燃料 12.12.2022

「我知道我是一名芭蕾舞者」

「我知道我是一名芭蕾舞者」 11.12.2022

102-jährige Lubov Yarosh aus dem ukrainischen Dorf Khodorkiv bei Zhytomyr.

102岁乌克兰老妪: 这是我经历过最可怕的战争 10.12.2022

今年的世界杯广告有什么不同？

今年的世界杯广告有什么不同？ 10.12.2022

相关文章

Large number of police vehicles patrol the site of last weekend's protests in Beijing, China on December 1, 2022. Hundreds of people staged a demonstration against Xi Jinping's zero-Covid policy last week. The Chinese government has faced unprecedented dissent protests in several cities, including Urumqi, Shanghai, and Beijing.( The Yomiuri Shimbun via AP Images )

打擊「白紙運動」中國如何用手機追捕示威者 02.12.2022

中國反封控運動爆發以來，北京、廣州等地陸續放寬防疫限制，但官方仍持續徹查與追捕示威者。據報，中國正在加強網路審查，並使用監控設備追踪抗議者。另有消息來源告訴德國之聲，他們的手機疑似遭警方駭入。

TOPSHOT - People show blank papers as a way to protest, is seen on a wall while gathering on a street in Shanghai on November 27, 2022, where protests against China's zero-Covid policy took place the night before following a deadly fire in Urumqi, the capital of the Xinjiang region. (Photo by Hector RETAMAL / AFP) (Photo by HECTOR RETAMAL/AFP via Getty Images)

「白紙運動」是否為習近平第三任期帶來新挑戰？ 13.12.2022

隨著中國繼續放寬清零政策的相關防疫措施，部分專家告訴德國之聲，在中國遍地開花的「白紙運動」打擊了習近平的聲譽，但卻未對他的權力造成太多影響。

Taipei vigil for China protests time: 27 November 2022 place: Liberty Square, Taipei photographer: Yuchen Li keyword: protests, Urumqi, Taiwan, candlelight vigil copyright: Yuchen Li

反封控抗議蔓延海外 多地響應「白紙運動」 29.11.2022

中國反封控浪潮擴及海外，德國和歐洲多國，以及美國、加拿大皆出現悼念烏魯木齊火災逝者的集會海報。台灣27日也發起聲援活動，數十人手持蠟燭、白紙於現場示威。參與民眾對中國罕見的大規模抗爭有何看法？

28.11.2022+++ Protesters gather along a street during a rally for the victims of a deadly fire as well as a protest against China's harsh Covid-19 restrictions in Beijing on November 28, 2022. - A deadly fire on November 24, 2022 in Urumqi, the capital of northwest China's Xinjiang region, has become a fresh catalyst for public anger, with many blaming Covid lockdowns for hampering rescue efforts, as hundreds of people took to the streets in China's major cities on November 27, 2022 to protest against the country's zero-Covid policy in a rare outpouring of public anger against the state. Authorities deny the claims. (Photo by Michael Zhang / AFP) (Photo by MICHAEL ZHANG/AFP via Getty Images)

北京「精準防控」回應抗議 警方調查抗爭者身分 29.11.2022

在連日的反封控抗議演變為「白紙運動」後，中國多地傳出放寬防疫規定的作法，然而官方仍然堅持「清零」政策堅定不移。各地警方則透過居留與調查試圖避免抗爭進一步升級。