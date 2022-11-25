 反清零「白紙抗議」現身香港鬧市 | 在线报导 | DW | 29.11.2022

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

在线报导

反清零「白紙抗議」現身香港鬧市

11月28日，幾十人現身香港中環鬧市進行靜默抗議。他們大多是來自中國大陸的年輕人，舉著白紙反對中國的清零政策。雖然警方在場警告或違反限聚令，但香港的防疫措施已經較他們的家鄉寬鬆。香港多家大學連日來也有零星集會或標語，惟規模未見非常大，據報人數最多的是中文大學在11月28日晚的悼念會，有過百人參與。

多媒体中心更多内容

富士康冲突折射中国“清零”困境

富士康冲突折射中国“清零”困境 25.11.2022

“习近平下台！”乌鲁木齐大火引爆民众不满情绪

“习近平下台！”乌鲁木齐大火引爆民众不满情绪 27.11.2022

“全域靜態管理”的上海和瑟瑟發抖的北京

“全域靜態管理”的上海和瑟瑟發抖的北京 27.04.2022

封控下的上海: 民众怨声载道 政府面临重压

封控下的上海: 民众怨声载道 政府面临重压 13.04.2022

更多内容来自 每日播客(视频)

Screenshot Video Russland Mobilisierung

逃到蒙古国的俄罗斯人 27.11.2022

九二共识30年 30位台湾人这样看“统一”

九二共识30年 30位台湾人这样看“统一” 26.11.2022

台湾地方选举中的女性候选人

台湾地方选举中的女性候选人 25.11.2022

[M] Die Nationalflaggen von China und Taiwan auf einer Wand mit einem vertikalen Absatz bzw. Riss in der Mitte und zwei unterschiedlichen Putzarten. Foto mit Composing als Symbolbild in Bezug auf den Konflikt zwischen China und Taiwan und der Gefahr für eine Eskalation.

台湾地方选举进入倒计时，「中国因素」无处不在 25.11.2022

相关文章

Taipei vigil for China protests time: 27 November 2022 place: Liberty Square, Taipei photographer: Yuchen Li keyword: protests, Urumqi, Taiwan, candlelight vigil copyright: Yuchen Li

反封控抗議蔓延海外 多地響應「白紙運動」 29.11.2022

中國反封控浪潮擴及海外，德國和歐洲多國，以及美國、加拿大皆出現悼念烏魯木齊火災逝者的集會海報。台灣27日也發起聲援活動，數十人手持蠟燭、白紙於現場示威。參與民眾對中國罕見的大規模抗爭有何看法？

28.11.2022+++ Protesters gather along a street during a rally for the victims of a deadly fire as well as a protest against China's harsh Covid-19 restrictions in Beijing on November 28, 2022. - A deadly fire on November 24, 2022 in Urumqi, the capital of northwest China's Xinjiang region, has become a fresh catalyst for public anger, with many blaming Covid lockdowns for hampering rescue efforts, as hundreds of people took to the streets in China's major cities on November 27, 2022 to protest against the country's zero-Covid policy in a rare outpouring of public anger against the state. Authorities deny the claims. (Photo by Michael Zhang / AFP) (Photo by MICHAEL ZHANG/AFP via Getty Images)

北京「精準防控」回應抗議 警方調查抗爭者身分 29.11.2022

在連日的反封控抗議演變為「白紙運動」後，中國多地傳出放寬防疫規定的作法，然而官方仍然堅持「清零」政策堅定不移。各地警方則透過居留與調查試圖避免抗爭進一步升級。

28.11.2022 Berlin-Schloss Bellevue, die Bilder zeigen DW Current Politics-Leiterin Rosalia Romaniec mit Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier im Exklusiv-Interview

关注白纸运动 德国总统盼中国尊重言论自由 28.11.2022

德国总统施泰因迈尔在接受德国之声专访时，谈到中国各地爆发的反封控示威活动。他对中国人民的心情表示理解，并表示言论自由是一项重要资产，希望中国当局能尊重人民权利。美国白宫也在最新声明中强调人民有权和平抗议。

中國爆發罕見示威 京滬民眾怎麼看？

中國爆發罕見示威 京滬民眾怎麼看？ 28.11.2022

週末以來，中國多地爆發罕見抗議，中國股市週一應聲下跌。路透社採訪了北京、上海兩地多位居民，他們如何看待遍地開花的街頭示威？