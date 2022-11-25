反清零「白紙抗議」現身香港鬧市

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。
11月28日，幾十人現身香港中環鬧市進行靜默抗議。他們大多是來自中國大陸的年輕人，舉著白紙反對中國的清零政策。雖然警方在場警告或違反限聚令，但香港的防疫措施已經較他們的家鄉寬鬆。香港多家大學連日來也有零星集會或標語，惟規模未見非常大，據報人數最多的是中文大學在11月28日晚的悼念會，有過百人參與。
中國反封控浪潮擴及海外，德國和歐洲多國，以及美國、加拿大皆出現悼念烏魯木齊火災逝者的集會海報。台灣27日也發起聲援活動，數十人手持蠟燭、白紙於現場示威。參與民眾對中國罕見的大規模抗爭有何看法？
在連日的反封控抗議演變為「白紙運動」後，中國多地傳出放寬防疫規定的作法，然而官方仍然堅持「清零」政策堅定不移。各地警方則透過居留與調查試圖避免抗爭進一步升級。
德国总统施泰因迈尔在接受德国之声专访时，谈到中国各地爆发的反封控示威活动。他对中国人民的心情表示理解，并表示言论自由是一项重要资产，希望中国当局能尊重人民权利。美国白宫也在最新声明中强调人民有权和平抗议。
週末以來，中國多地爆發罕見抗議，中國股市週一應聲下跌。路透社採訪了北京、上海兩地多位居民，他們如何看待遍地開花的街頭示威？
© 2022 德国之声 |
数据保护 |
无障碍声明 |
责任声明 |
联系方式
| 移动版