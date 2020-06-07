反歧视示威延烧 多国争议铜像遭毁

(德国之声中文网) 英国周日(6月7日)再现反种族歧视示威。英国南部的城市布里斯托（Bristol) 有示威者推倒了17世纪奴隶商人科尔斯顿（Edward Colston）的铜像後，以膝盖跪在铜像颈部的方式悼念弗洛伊德，并将铜像推入河中。

一名推特用户发布推文写道：「我今天见证了历史。布里斯托的奴隶商人科尔斯顿的铜像被推倒丶损毁并推入河中。」

网上流传的影片看到一群示威者将绳子绑在铜像的脖子上，接着拉动铜像使其倒在地上，并将铜像带到码头推入河中。影片中能看到铜像的面部被示威者泼红漆。当地警方的报告显示有约一万名示威者参与了布里斯托的示威行动。

然而，英国内政大臣巴特尔 (Priti Patel) 在事发後称示威者的举动「非常可耻」。她在接受英国天空电视台访问时表示：「示威者的举动显示公共骚乱已逐渐模糊整个示威原先的焦点。」

不过，英国工党的议员路易斯 (Clive Lewis) 却在推特发文表达支持示威者去除该铜像。他写道：「这个铜像代表无数逝去的生命及许多人的痛苦。除非我们能完整呈现相关历史的复杂性，否则我们永远无法解决结构性的种族歧视。」

科尔斯顿1680年开始替皇家非洲公司工作，该公司主宰当时的非洲奴隶交易。当时，这间公司每年运送5千名奴隶到英国，而科尔斯顿後来也成为布里斯托着名的慈善家。

更多争议铜像遭摧毁

与此同时，全球各地也出现示威者摧毁其他具争议性的铜像的情况。周六 (6月6日) 美国维吉尼亚州的示威者摧毁了一个美利坚同盟国将军的铜像。类似的铜像之前曾多次在美国引发争议。一小群示威者将韦克翰将军 (Williams Carter Wickham) 的铜像给推倒。2017年时，部分韦克翰的後代曾要求当地政府移除该铜像。

另一方面，美国密西根州的一个城市周五 (6月5日) 选择移除该市任期最久的市长的纪念碑。该市长生前长期鼓吹推动种族分离政策，并在担任市长的35年内，多次说出种族歧视的言论。该市的发言人表示，这个纪念碑造成该市市民的长期分裂。

而周日社交媒体上也流传一段来自布鲁塞尔的影片，影像中示威者聚集在前比利时国王利奥波德二世 (King Leopold II) 的铜像前，而他当年据传曾主导了一场行动，造成1千万刚果人死亡。

杨威廉/邹宗翰 (法新社/美联社)