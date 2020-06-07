 反歧视抗议活动全球同步 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 07.06.2020

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

时政风云

反歧视抗议活动全球同步

周六，美国民众各地继续举行示威活动，抗议警察暴力和种族歧视。规模最大的集会在首都华盛顿，白宫周围严密封锁，示威过程基本平静。在欧洲多个国家以及澳大利亚和香港，民众也在这一天举行了同一主题的集会。

USA | Washington | Black Lives Matter Protest (Getty Images/C. Somodevilla)

华盛顿的抗议活动已持续了12天

（德国之声中文网）据德国电视一台报道，在华盛顿的抗议活动中，年轻人是主力军，很多人来自美国其它地方，不远长途来到首都。人们冒着摄氏33度的高温，来到白宫、国会山和林肯纪念堂前。示威者要求就黑人弗洛伊德因警察暴力致死事件进行公正的调查。有人打出"没有公正就没有和平"、"白人的沉默也是暴力"等标语。

游行示威在平和气氛中进行，警方也没有强势干预。安全力量封锁了华盛顿市中心大片区域，白宫周围戒备森严，防护栅栏被多层加固。总统特朗普周日没有露面。在纽约、芝加哥、洛杉矶和亚特兰大，人们也举行了示威集会。

香港、澳洲

周日在香港，数十名示威者聚集在美国驻港领事馆前，抗议美国的种族主义和警察暴力。据路透社报道，参加集会者中，多数是在港的外国学生，或泛民左翼党派社民连线的成员。

在澳大利亚的悉尼和墨尔本等较大城市，有数千人走上街头，参加相关的集会示威。由于澳大利亚尚未解除限制大型集会等防疫措施，该国财长批评抗议者"自私、不负责任"。

Deutschland | Berlin | Black Lives Matter Protest (Getty Images/M. Hitij)

柏林亚历山大广场的示威人群

欧洲

周六，在欧洲多个国家首都也举行了反种族歧视和暴力的民众集会，包括伦敦、巴黎、柏林、阿姆斯特丹和华沙等。此外，马德里和布鲁塞尔的示威活动在周日进行。

在德国多个大中城市，共有数万人走上街头，声援争取公正、反对歧视的要求，人数大大超出之前的预期。仅在慕尼黑就有2.5万人参加了集会，而组织者事先估计的规模仅为200人。柏林亚历山大广场聚集了1.5万人，是组织方预料的10倍之多。在汉堡，也有1.4万人参加集会。

集会者集体默哀8分钟46秒，象征弗洛伊德被警察拥膝盖压迫颈部，导致其窒息死亡的时间长度。在和平集会结束后，在柏林和汉堡，激进抗议者和警察发生了冲突，有人向警察投掷瓶子、石块和燃烧物。在汉堡，警方动用了胡椒喷雾和水炮车，在柏林有多名警察受伤，一些示威者被捕。

 

 

DW.COM

全美现弗洛伊德悼念活动 抗争恢复和平

好莱坞名人、音乐家和政界人士聚集在乔治·弗洛伊德的棺木前追悼这位引起全美反种族歧视抗争的人物。弗洛伊德的律师说，他是因 「种族主义大流行 」而死。 (05.06.2020)  

弗洛伊德案主嫌罪加一等 另3警遭控协助谋杀

非裔美人弗洛伊德之死引发全球反种族歧视抗议潮。主嫌乔文（Derek Chauvin）谋杀指控罪名升级。另外3名在现场的警官也被指控协助谋杀。面对示威不断，美国国防部长出面表示不会派兵镇压。 (04.06.2020)  

反种族歧视示威延烧 柏林与伦敦现示威活动

美国非裔男子佛洛伊德丧命於警察暴力引发示威行动，周日 (5月31日) 蔓延至美国外其他城市，柏林与伦敦都有民众上街，以行动表示与美国示威者同在。与此同时，德国的足球明星也身着与示威有关的上衣，在球场上以单膝下跪的姿态表示支持示威者。 (01.06.2020)  

相关内容

Jerome Boateng

专访球星博阿滕：没有人生来就是种族主义者 07.06.2020

弗洛伊德之死在美国以至世界各地引发反种族主义抗议浪潮。有移民背景的德国球星博阿滕接受德国之声专访，谴责种族主义以及警察暴力，并谈及自己对种族融合的观点。

Deutschland Protest nach dem Tod von George Floyd in Berlin

反种族歧视示威延烧 柏林与伦敦现示威活动 01.06.2020

美国非裔男子佛洛伊德丧命於警察暴力引发示威行动，周日 (5月31日) 蔓延至美国外其他城市，柏林与伦敦都有民众上街，以行动表示与美国示威者同在。与此同时，德国的足球明星也身着与示威有关的上衣，在球场上以单膝下跪的姿态表示支持示威者。

USA Minneapolis | Tod George Floyd nach Polizeigewalt | Ausschreitungen & Protest

明尼苏达骚乱继续 CNN记者遭逮捕 29.05.2020

非裔美国人乔治·弗洛伊德之死，引发了严重骚乱。明尼苏达州长已经要求国民警卫队帮助维持秩序。CNN记者在直播现场被警方上铐逮捕。

广告

媒体看中国

Trump und Xi auf Bildschirm (picture-alliance/AP Photo/A. Young-joon)

德语媒体：给中国送上门的弹药

《明镜周刊》周六刊出了一篇对世卫组织前总干事布伦兰德的专访，她批评了新冠病毒爆发初期中国的疫情管理。《法兰克福汇报》发表的一篇评论则关注到特朗普发出要动用军队恢复秩序的威胁。文章指出，在轰轰烈烈的中美宣传战中，美国给北京送去了弹药。  