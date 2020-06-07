反歧视抗议活动全球同步

（德国之声中文网）据德国电视一台报道，在华盛顿的抗议活动中，年轻人是主力军，很多人来自美国其它地方，不远长途来到首都。人们冒着摄氏33度的高温，来到白宫、国会山和林肯纪念堂前。示威者要求就黑人弗洛伊德因警察暴力致死事件进行公正的调查。有人打出"没有公正就没有和平"、"白人的沉默也是暴力"等标语。

游行示威在平和气氛中进行，警方也没有强势干预。安全力量封锁了华盛顿市中心大片区域，白宫周围戒备森严，防护栅栏被多层加固。总统特朗普周日没有露面。在纽约、芝加哥、洛杉矶和亚特兰大，人们也举行了示威集会。

香港、澳洲

周日在香港，数十名示威者聚集在美国驻港领事馆前，抗议美国的种族主义和警察暴力。据路透社报道，参加集会者中，多数是在港的外国学生，或泛民左翼党派社民连线的成员。

在澳大利亚的悉尼和墨尔本等较大城市，有数千人走上街头，参加相关的集会示威。由于澳大利亚尚未解除限制大型集会等防疫措施，该国财长批评抗议者"自私、不负责任"。

柏林亚历山大广场的示威人群

欧洲

周六，在欧洲多个国家首都也举行了反种族歧视和暴力的民众集会，包括伦敦、巴黎、柏林、阿姆斯特丹和华沙等。此外，马德里和布鲁塞尔的示威活动在周日进行。

在德国多个大中城市，共有数万人走上街头，声援争取公正、反对歧视的要求，人数大大超出之前的预期。仅在慕尼黑就有2.5万人参加了集会，而组织者事先估计的规模仅为200人。柏林亚历山大广场聚集了1.5万人，是组织方预料的10倍之多。在汉堡，也有1.4万人参加集会。

集会者集体默哀8分钟46秒，象征弗洛伊德被警察拥膝盖压迫颈部，导致其窒息死亡的时间长度。在和平集会结束后，在柏林和汉堡，激进抗议者和警察发生了冲突，有人向警察投掷瓶子、石块和燃烧物。在汉堡，警方动用了胡椒喷雾和水炮车，在柏林有多名警察受伤，一些示威者被捕。