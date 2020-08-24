反核运动（下）：一位支持抗议者的县长

反核运动（上）：存在33天的德国“国中国” 德国对核能从最初的狂热，到后来的“不，谢谢！” 退出核能政策下，德国将在2022年前关停全部核电站。这一历程如何走过？

专题系列：德国的绿水青山从何而来？（九）

（德国之声中文网）瓦克斯多夫（Wackersdorf）曾是巴伐利亚州最富有的地区之一：70年代的褐煤开采让人们致富。但煤炭全部开采完了，当地的失业率就飙升到20%以上。

就在这时，似乎传来了一个好消息。1985年，州政府对管辖瓦克斯多夫的县长舒耶（Hans Schuierer）说，选址在该镇修建核废料处理厂，届时将创造3000多个就业岗位。

时任巴伐利亚州长施特劳斯（Franz Josef Strauß）承诺说，核废料处理厂的危险程度，不会超过一家自行车辐条生产厂；该厂将大大推动地区经济。

然而，县长舒耶在与厂方一起看建设图纸时发现，到时候要建一个200米高的高炉烟囱。对方解释说，这是为了让放射性有毒物质尽可能大面积分散，以保护当地居民。

“我立刻清醒了”，舒耶对德意志电台回顾说，“如果要排放放射性有毒物质，那这件事对我来说就完全变了。”

舒耶拒绝签字同意建设方案，“这违背我的良心”。随后，在州政府的申请下，巴伐利亚州议会通过了一项法案，取消了舒耶的决定权限。

舒耶说，他当时的态度是：不乞讨、不乞求，而只是勇敢地争辩，好好地争取自由和权利。他还引述作家布莱希特（Berthold Brecht）的名句：当法治变为非法，反抗就成为义务。

在绕过县长舒耶的情况下，1985年12月，核废料厂开工了，预计完工后每年处理500吨核废料。

当地居民发起抗议，在施工地点搭建棚屋，被警方立即清除。州长施特劳斯批评反核人士“不负责任”：“如果有谁迷惑人心，毫无理由地让人们陷入不安全感、情绪激动和恐惧之中，那么这是魔鬼的作为，而不是上帝的作为。…上普法尔茨（瓦克斯多夫所在地）是一个现代的地区，还会更现代。我们将继续系统性地、坚定不移地扩建。”

抗议活动到1986年5月达到高潮。

“1986年4月26日发生了切尔诺贝利事件。头几天我们根本不知道发生了什么。后来传来第一批消息，放射性物质也在我们这里降下来”，舒耶说道。

4月，就有多达10万名抗议者前往施工工地示威，大部分是和平的。警方派出5000名警力保护施工工地。到5月，抗议者与警方之间的冲突激化。媒体称当地状况形同一场“内战”。

舒耶说：“每周末都有四五六千名来自德国各地的警察。人们在地上铺了铁蒺藜，大量警车开过铁蒺藜，就爆了胎。” 他向《南德意志报》回忆说，示威者受到殴打，警方甚至使用了警犬，“这种残酷粗暴，在今天是无法想象的。” 他说，当时示威者受到4000多个法庭程序的控告，但“对警察的指控都进了废纸篓”。

在一次示威活动中，警方用直升机向人群投掷了催泪弹。有少数人向警察投掷石块、纵火以及锯倒电线杆，但大部分抗议者十分和平，他们定期于周日组织散步，在附近的树林举行礼拜活动。在一次礼拜活动上，他们祈求道：“上帝，如果单靠我们自己，我们会想要用暴力解决问题。请加强我们不使用暴力的意愿。”

随后的几年，尽管抗议活动逐渐平息，仍有示威者留在当地。1988年10月，全力支持该核废料项目的巴伐利亚州长施特劳斯去世。

1989年5月，“德国核燃料再处理公司”宣布停工。工业界与法国核能公司Cogema进行了秘密谈判，并签订协议：核废料以后送到法国的拉哈格去处理。6月，德国环境部长与法国工业部长签订了协议，从而意味着瓦克斯多夫项目的彻底终结。舒耶猜测说，企业方也看出，在当地的状况之下，核废料加工厂是没办法运作的。

工业界给出的理由是，欧洲当时已经基本不再新建核电站，已有的法国和英国的核废料处理设施就够了。不过，也有工业界代表表示，瓦克斯多夫的项目“耗时太长、太贵”。

如今，瓦克斯多夫再次成为巴伐利亚最富有的地区之一。除了核废料处理厂的补偿金之外，那片原先的施工工地成为了一个工业园。宝马等企业在那里设厂，创造了数千个就业岗位。

县长舒耶后来获得多项表彰，包括2005年获得联邦贡献十字勋章以及2019年的巴伐利亚宪法奖章。他说，瓦克斯多夫是一个典型的案例，说明在一个法治和民主国家，什么是不应允许发生的。

2018年，一部以舒耶的角色为主线的电影在德国上映，讲述30年前那场反核抗议活动，片名就叫“瓦克斯多夫”。而瓦克斯多夫之争也成为迄今为止，德国的国家与反核运动之间最激烈的冲突之一。

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