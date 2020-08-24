 反核运动（下）：一位支持抗议者的县长 | 科技环境 | DW | 24.08.2020

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

科技环境

反核运动（下）：一位支持抗议者的县长

警察从直升机上向人群投掷催泪弹，有人向警察投掷石块、甚至点燃了警车。八十年代巴伐利亚州的这一幕，被媒体称为形同“内战”。而其起因，是要在当地修建一个核废料处理厂。

Deutschland Anti-Atomkraft-Bewegung | Ex-Landrat Schwandorf (picture-alliance/dpa/T. Schamberger)

这位现年89岁的前县长舒耶曾顶着政治压力，拒绝签字盖核废料处理厂；如今，他成了德国联邦贡献十字勋章的获得者

 

反核运动（上）：存在33天的德国“国中国”  德国对核能从最初的狂热，到后来的“不，谢谢！” 退出核能政策下，德国将在2022年前关停全部核电站。这一历程如何走过？

 

专题系列：德国的绿水青山从何而来？（九）

 

（德国之声中文网）瓦克斯多夫（Wackersdorf）曾是巴伐利亚州最富有的地区之一：70年代的褐煤开采让人们致富。但煤炭全部开采完了，当地的失业率就飙升到20%以上。

就在这时，似乎传来了一个好消息。1985年，州政府对管辖瓦克斯多夫的县长舒耶（Hans Schuierer）说，选址在该镇修建核废料处理厂，届时将创造3000多个就业岗位。

时任巴伐利亚州长施特劳斯（Franz Josef Strauß）承诺说，核废料处理厂的危险程度，不会超过一家自行车辐条生产厂；该厂将大大推动地区经济。

然而，县长舒耶在与厂方一起看建设图纸时发现，到时候要建一个200米高的高炉烟囱。对方解释说，这是为了让放射性有毒物质尽可能大面积分散，以保护当地居民。

“我立刻清醒了”，舒耶对德意志电台回顾说，“如果要排放放射性有毒物质，那这件事对我来说就完全变了。”

Deutschland Anti-Atomkraft-Bewegung | Innovationspark Wackersdorf (picture-alliance/dpa/Bmw)

瓦克斯多夫：就在这片地上，八十年代计划建造一个核废料处理厂；计划终止后，这里变成一个工业园区，宝马等企业如今在此落户

舒耶拒绝签字同意建设方案，“这违背我的良心”。随后，在州政府的申请下，巴伐利亚州议会通过了一项法案，取消了舒耶的决定权限。

舒耶说，他当时的态度是：不乞讨、不乞求，而只是勇敢地争辩，好好地争取自由和权利。他还引述作家布莱希特（Berthold Brecht）的名句：当法治变为非法，反抗就成为义务。

在绕过县长舒耶的情况下，1985年12月，核废料厂开工了，预计完工后每年处理500吨核废料。

当地居民发起抗议，在施工地点搭建棚屋，被警方立即清除。州长施特劳斯批评反核人士“不负责任”：“如果有谁迷惑人心，毫无理由地让人们陷入不安全感、情绪激动和恐惧之中，那么这是魔鬼的作为，而不是上帝的作为。…上普法尔茨（瓦克斯多夫所在地）是一个现代的地区，还会更现代。我们将继续系统性地、坚定不移地扩建。”

Deutschland Anti-Atomkraft-Bewegung | Anti-WAA-hnsinnsfestival in Wackersdorf (picture-alliance/dpa/I. Bajzat)

1986年，瓦克斯多夫的反核抗议达到高潮。图为当年7月27日在附近举行的摇滚音乐会，约10万人参加，以和平方式抗议修建核废料处理厂

抗议活动到1986年5月达到高潮。

“1986年4月26日发生了切尔诺贝利事件。头几天我们根本不知道发生了什么。后来传来第一批消息，放射性物质也在我们这里降下来”，舒耶说道。

4月，就有多达10万名抗议者前往施工工地示威，大部分是和平的。警方派出5000名警力保护施工工地。到5月，抗议者与警方之间的冲突激化。媒体称当地状况形同一场“内战”。

舒耶说：“每周末都有四五六千名来自德国各地的警察。人们在地上铺了铁蒺藜，大量警车开过铁蒺藜，就爆了胎。” 他向《南德意志报》回忆说，示威者受到殴打，警方甚至使用了警犬，“这种残酷粗暴，在今天是无法想象的。” 他说，当时示威者受到4000多个法庭程序的控告，但“对警察的指控都进了废纸篓”。

Proteste gegen Wiederaufbereitungsanlage in Wackersdorf (picture-alliance/dpa/I. Bajzat)

1986年，冲突升级，造成数百人受伤，警方派出大规模警力

在一次示威活动中，警方用直升机向人群投掷了催泪弹。有少数人向警察投掷石块、纵火以及锯倒电线杆，但大部分抗议者十分和平，他们定期于周日组织散步，在附近的树林举行礼拜活动。在一次礼拜活动上，他们祈求道：“上帝，如果单靠我们自己，我们会想要用暴力解决问题。请加强我们不使用暴力的意愿。”

随后的几年，尽管抗议活动逐渐平息，仍有示威者留在当地。1988年10月，全力支持该核废料项目的巴伐利亚州长施特劳斯去世。

1989年5月，“德国核燃料再处理公司”宣布停工。工业界与法国核能公司Cogema进行了秘密谈判，并签订协议：核废料以后送到法国的拉哈格去处理。6月，德国环境部长与法国工业部长签订了协议，从而意味着瓦克斯多夫项目的彻底终结。舒耶猜测说，企业方也看出，在当地的状况之下，核废料加工厂是没办法运作的。

Deutschland Anti-Atomkraft-Bewegung | Protest gegen WAA Wackersdorf (picture-alliance/AP/U. Weitz)

1986年5月18日，在一次反核抗议中，一个女孩接触到催泪弹，一名示威者为她提供急救

工业界给出的理由是，欧洲当时已经基本不再新建核电站，已有的法国和英国的核废料处理设施就够了。不过，也有工业界代表表示，瓦克斯多夫的项目“耗时太长、太贵”。

如今，瓦克斯多夫再次成为巴伐利亚最富有的地区之一。除了核废料处理厂的补偿金之外，那片原先的施工工地成为了一个工业园。宝马等企业在那里设厂，创造了数千个就业岗位。

县长舒耶后来获得多项表彰，包括2005年获得联邦贡献十字勋章以及2019年的巴伐利亚宪法奖章。他说，瓦克斯多夫是一个典型的案例，说明在一个法治和民主国家，什么是不应允许发生的。

2018年，一部以舒耶的角色为主线的电影在德国上映，讲述30年前那场反核抗议活动，片名就叫“瓦克斯多夫”。而瓦克斯多夫之争也成为迄今为止，德国的国家与反核运动之间最激烈的冲突之一。

Film Wackersdorf von Oliver Haffner (Erik Mosoni Photography/Alamode/Wackersdorf Film)

2018年，瓦克斯多夫的故事被拍成电影，图中话筒前的是片中的主角，县长舒耶；影片聘请不少当地居民出演

 

© 2020年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。

DW.COM

（上篇）1969年，莱茵河“死了”

如今夏日的莱茵河，岸边浅处常水清见底。然而，五十年前，“甚至连牲畜时常都拒绝喝莱茵河的水”。严重时死鱼漂浮，而莱茵河还要为数百万人提供饮用水。  

（下篇）莱茵河重又“呼吸”

绿色和平组织深夜下潜到莱茵河底，在化工厂排水口取样。媒体大篇幅报道。数百个民间环保组织诞生。专家参与。——没有公民社会，很难想象后来所发生的经济界与政界的变化。  

1985年，德国拉响雾霾最高级别警报

汽车禁驶、学校停课——35年前，鲁尔区曾有两天的时间处于雾霾三级警报之下。很大一部分污染物来自东德。不过，至2000年代初，德国告别了雾霾问题，相关法规也随之取消。  

环境污染：东德的“国家机密”

“保护自然”写在前东德的宪法中，但环境数据却被列为“机密”。东德的空气污染、河流含有毒物质在欧洲是最严重的，但在统一社会党（SED）的官方说法中，这些都不存在。  

东德环境污染案例：苦涩的“千香街”

前东德的环境破坏可以“闻得见、尝得到、看得见”。一些环保活动人士努力让公众了解这些信息，尽管政府和史塔西（东德国家安全部）尽全力掩盖灾难性的状况。  

东德环保运动：从被监听到“圆桌会议”

环保在东德是个敏感话题，因为在官方说法中并不存在空气污染或酸雨等原因造成的森林死亡。在1989年剧变时期，环境议题扮演了重要角色。  

两德统一后的环境修复：东德“最脏村”的今昔

东德时期工业污染对环境造成的持久破坏，如今需要五十年以上来净化和修复。单单褐煤、铀矿的环境整修就花费纳税人200亿欧元。  

德国为什么有那么多森林？

近三分之一的德国国土面积为森林所覆盖。在一些联邦州，森林面积占到四成以上。但其实，德国的木材砍伐量也很大，每年约6000万立方米，相当于填满超过160个柏林帝国议会大厦。  

相关内容

Deutschland Anti-Atomkraft-Bewegung | Republik Freies Wendland Gorleben

反核运动（上）：存在33天的德国“国中国” 24.08.2020

“文特兰自由共和国”——1980年，德国反核人士在一个政府计划设址存放核废料的地方，创建起一个现实版的“乌托邦”，还签发自己印制的“护照”。

Deutschland Wasserqualität des Rheins | Gift 1969

（上篇）1969年，莱茵河“死了” 24.08.2020

如今夏日的莱茵河，岸边浅处常水清见底。然而，五十年前，“甚至连牲畜时常都拒绝喝莱茵河的水”。严重时死鱼漂浮，而莱茵河还要为数百万人提供饮用水。

Deutschland Wasserqualität des Rheins | Flußkrebs 1978

（下篇）莱茵河重又“呼吸” 24.08.2020

绿色和平组织深夜下潜到莱茵河底，在化工厂排水口取样。媒体大篇幅报道。数百个民间环保组织诞生。专家参与。——没有公民社会，很难想象后来所发生的经济界与政界的变化。

广告

经济纵横

Bildergalerie Tierkreiszeichen Schlange (CC/BY/Greg Schechter)

野生动物交易被禁 养殖户血本无归

新冠疫情爆发后，中国政府收紧了对野生动物交易和养殖的管控和处罚。一纸禁令的到来，令许多长年从事野生动物养殖的农户倾家荡产。  

02_2012 Themenbild für Twitter

Follow us!

“跟”德国之声官方推特：为您提供多媒体新闻服务，包括采访报道、背景分析、时事评论、专题纪录，内容囊括德国和国际焦点要闻。  