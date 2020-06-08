反朝鲜气球挑起纷争 朝鲜切断与韩国热线

(德国之声中文网) 朝鲜与韩国自从2018年签订两韩协议之后，互相设置联络处，每天在早上9点和下午5点都会进行例行性通话。

周一上午，朝鲜21个月来首次没有接听来自韩国的电话。虽然下午双方又再度联络上，但是朝鲜中央通讯社周二发出声明指，朝鲜从周二起将会切断所有与韩国之间的联络，包括军事沟通的管道。声明中，朝鲜将韩国形容为「敌人」。

朝鲜中央通讯社报导称，将在周二中午切断所有与韩国的热线，也说该举措是由金正恩的胞妹金与正、以及前任强硬派军事总局局长所做下的决定。

过去首尔方面认为金英哲是2010年两次攻击当中让50名韩国人死亡的背后主谋。金与正则是在平壤政权体系中扮演著重要角色，被视为金正恩的"总参谋长"。

6月4日，金与正就曾做出警告，如果韩国方面不能阻止脱北者和活动人士向南北之间的非军事区散发反对平壤的传单，将废除2018年达成的南北军事协议。当时她称2018年达成的南北军事协议已经"基本没有存在价值"。

韩国由自由主义主政的政府期许与朝鲜建立较友好的关系，在回应朝鲜警告时，反复强调将致力于恢复朝鲜半岛的和平。

朝鲜官媒严辞批评气球运动

韩国保守派的社会运动人士，以及不少从朝鲜逃离的「脱北者」，多年来将批评金正恩、以及其核武计划的传单绑在气球上送到朝鲜。据说他们已经用这种方式发放出大约50万份的传单。

由于朝鲜一向不欢迎任何批评其政权的做法，这类行动也让朝鲜对韩国十分不满。

朝鲜中央通讯社在报导中批评韩国当局「纵容流氓针对朝鲜的恶意行为，用讨人厌的借口回避其重大责任」。朝鲜称韩国应该为此付出「重大代价」。

韩国国防部发言人崔贤洙（Choi Hyun-soo）虽告诉记者军方正密切关注情势，却没有说明将如何与朝鲜沟通。韩国统一部发言人Yoh Sang-key则称异议人士施放气球的行为让边境居民的生活陷入险境，当局正在寻求根本性的解决方法，可能会立法阻止这类行为。

张慈/杨威廉