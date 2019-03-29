反政府示威再起 美加强对委国经济制裁

(德国之声中文网) 上千名反政府示威者周六 (4月6日) 聚集在委内瑞拉首都加拉加斯 (Caracas) 东边，参与由反对派领袖瓜伊多所组织的反政府示威行动「自由行动」。 在此之前，委内瑞拉已饱受断电、缺水及手机讯号受干扰之苦。

瓜伊多在台上对群众演说时表示: 「我们不只是为了要求正常供水跟供电而来。 我们也是为了自由与民主而来，因为我们不能让自己接受现状。 这些骗子不能继续治理委内瑞拉。 」

瓜伊多在周六的示威游行之前，透过简讯告诉支持者这场示威游行将是委内瑞拉史上最大的反政府行动。 这场游行也是自马杜罗政府剥夺瓜伊多的司法豁免权以来，首场反马杜罗示威游行。 委国的检察长也已对瓜伊多及他在反政府示威游行中所展现的「暴力行为」展开调查。

让街头充满「欢乐」

同一天，一小群身穿红衣的马杜罗支持者也在首都加拉加斯市中心欢欣起舞。 马杜罗在推特发文表示: 「让我们一起使加拉加斯街头充满欢乐。 我们会一起捍卫委内瑞拉的和平与独立。 」

为了削弱瓜伊多的权力，马杜罗政府近期不仅剥夺他的司法豁免权、准许检察长针对他自行宣布为临时总统一事将他起诉，还对他下达15年参选禁令。 而瓜伊多上周也对外表示，他担心会被马杜罗政府的情报人员绑架。

面对民众因长期断电缺水而产生的反政府情绪，马杜罗周六将矛头指向邻国智利与哥伦比亚，指控他们在美国的指使下，使委国断电缺水。 然而，反政府方却认定是马杜罗政府长期疏于维持能源供给的设备，才导致上百万委内瑞拉人民饱受能源危机之苦。

面对来自国际社会的压力，马杜罗目前仍不愿意下台。 除了指控瓜伊多受美国操控外，他也认定美国透过网络攻击在委内瑞拉制造能源危机。 委内瑞拉的能源危机已严重影响该国的运输及通讯，并迫使许多人将一天的工时缩短至6小时。

美国副总统彭斯 (Mike Pence) 上周五 (4月5日) 宣布，对34艘隶属委内瑞拉国有石油公司的船只以及2间专门运原油到古巴的委内瑞拉公司进行经济制裁。 白宫国家安全顾问波顿 (John Bolton) 周六透过推特表示，这只是美国制裁马杜罗政府的第一步。 此外，美国也预计于本周三 (4月10日) 在联合国安理会召开与委内瑞拉危机相关的会议。

杨威廉/罗法 (美联社/路透社)