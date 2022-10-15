 反擊石油減產 拜登重估美沙關係 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 17.10.2022

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时政风云

反擊石油減產 拜登重估美沙關係

美國白宮16日表示拜登「無計畫」於20國領袖高峰會上與沙特阿拉伯王儲薩勒曼會晤。隨著美沙關係惡化，美國預計將採取哪些行動？沙國又是如何看待美方決策？

圖為2022年7月15日沙特王儲薩勒曼抵達沙特港都吉達後，在阿爾薩勒曼宮接待美國總統拜登的畫面。

圖為2022年7月15日沙特王儲薩勒曼抵達沙特港都吉達後，在阿爾薩勒曼宮接待美國總統拜登的畫面。

（德國之聲中文網）根據路透社報導，美國白宮國家安全顧問沙利文（Jake Sullivan）週日（10月16日）表示，總統拜登將「循序漸進」（methodically）決定如何回應沙特阿拉伯的石油減產計畫，且不排除調整美國對沙的安全援助方式。

沙利文16日在接受CNN採訪時說，會重新評估與沙國關係，且拜登並無計畫於11月的20國集團領袖峰會（G20）上與沙國王儲薩勒曼（Mohammed bin Salman）會晤。他說：「沙國支持石油減產一事，已經讓風波不斷的美沙關係變得更加緊張。」

不過沙利文也強調，美沙關係並不會即刻發生變化，因為拜登還在重新評估雙方關係。他說：「總統（拜登）不會貿然行動。他將循序漸進、有策略地採取行動，花時間與兩黨成員協商，並等待國會復會，坐下來親自與他們一起考慮各種選項。」

美沙衝突

美沙關係近年持續走低。在2018年《華盛頓郵報》記者卡舒吉（Jamal Khashoggi）之死後，今年10月，由沙國共同主導的「歐佩克+」（OPEC+）宣布石油減產，再次令兩國關係惡化。

「歐佩克+」是於2016年成立，由沙國領導的石油輸出國組織「歐佩克」（OPEC），和以俄羅斯為首的其他10個非「歐佩克」石油出口國所組成。

法新社報導，歐佩克+（OPEC+）本月稍早宣布的石油減產協議「激怒」了美國。該組織宣布自11月起，全球石油產量每日將減少近兩百萬桶，以防國際原油價格持續下跌。

此決策引發美國強烈不滿。白宮批評，在烏克蘭戰爭引發的能源危機中，沙國的行為等同於「與俄羅斯結盟」，並聲稱石油減產將使俄羅斯受益，減輕各國對其入侵烏克蘭的經濟制裁效果。另外，減產計畫也可能造成能源價格飆升，加深美國人民對通貨膨脹的厭倦指數，並進一步影響即將於11月舉行的中期選舉情勢。

對此，拜登曾警告要讓沙特阿拉伯承擔「後果」，但並未針對此言論進一步說明細節。

2019年12月11日，一艘油輪在沙特阿拉伯東部省份達曼以北約185公里的Ras al-Khair港口。

2019年12月11日，一艘油輪在沙特阿拉伯東部省份達曼以北約185公里的Ras al-Khair港口。

美國民主黨參議員、參議院外交關係委員會主席梅嫩德斯（Bob Menendez），呼籲政府應立即讓美沙關係降至冰點，並停止對沙國絕大部分的武器銷售。

但有專家指出，美國政客列舉的懲罰手段幾乎都不可能實現，白宮只可能選擇一個較輕微、又能保住顏面的措施。

哥倫比亞大學全球能源政策研究中心的資深研究學者楊恩（Karen Young）向CNN表示：「使美沙關係持續惡化，是危險又短視的行為。」他也說，美軍不太可能將軍隊全面撤出沙國。

針對石油減產，沙國官員表示其動機純粹來自經濟因素，與政治無關，並表示美方這些「威脅」是民主黨在選舉前故意擺出來的姿態。

沙國外交部長朱拜爾（Adel al-Jubeir）告知CNN：「當你處於選舉季節時，也就是一些人所說的『搞笑季節』（funny season），會說很多話，做很多事，而這些事在脫離這個季節之後就會失去意義。」

（法新社、路透社、CNN等）

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