反擊北京「軍民融合」戰略 美國防部禁大疆

（德國之聲中文網）美國國防部週三（10月5日）宣布第二批中國企業黑名單，包含無人機制造商大疆創新、中國最大基因學公司華大基因等共13家中國企業在列。

美國國防部聲明稿指，這些企業與中國軍方有關，屬於「直接或間接在美國營運的『中國軍工企業』」，依據《2021財政年度國防授權法》（NDAA）有關法定要求列入黑名單，禁止購買或出售這些公司的公開交易證券。

五角大廈聲明寫道，該部「決心著重和打擊中國的『軍民融合』戰略」，中國透過該戰略，經由看似民用實體的中國公司、大學和研究項目，確保其獲得先進技術和專業知識，從而支持人民解放軍的現代化目標。該部將繼續酌情更新該名單，加入更多實體。

總部位於深圳的大疆創新是全球最大的民用無人機製造商，截至2020年其全球市占率約達7成，美國政府單位也多有採購。此前，大疆創新已在2021年12月遭美國財政部列入限制投資名單；2020年12月，被美國商務部工業和安全局列入實體黑名單。

《南華早報》報導，烏克蘭戰爭爆發後，大疆創新受到外界更多的關注，因為有人指控俄羅斯軍隊於衝突中部署了該公司的無人機。數週之前，俄羅斯駐北京大使館在社交媒體上發文，稱讚大疆產品在現代戰爭中的作用，這使得人們的擔憂更加強烈。大疆則通過微博否認了上述說法。

乌克兰战场上的大疆无人机

另一家被禁的華大基因經營著龐大基因數據庫，並與世界各地的醫療公司和大學簽訂了DNA定序合約。去年，路透社對有關科學論文和該公司聲明的審查發現，華大基因與中國軍方合作開發了產前測試，用來收集遺傳數據，以進行人口特徵的全面研究。

除了這兩家公司，此次被列入黑名單的還有：監控設備製造商浙江大華、雲從科技集團、奇虎360、中國建築集團、中國中車、中國化工集團、中國化學工程集團等，涉及無人機、生技、AI、網路資安、監控系統、雲端以及大數據等重點領域。

五角大廈本週公佈的名單為第二批，去年6月公布的首批名單包含將近50家中國公司，其中最受矚目的是中國電信設備製造商華為。

當時，美國總統拜登（Joe Biden）簽署了一項行政命令，禁止美國實體投資這幾十家據稱與軍事國防有關的中國公司，目的是防止美國投資支持中國的軍事工業綜合體，以及軍事、情報和安全研究與發展項目。

路透社指出，這也是拜登為對抗中國而採取的一系列廣泛措施的一部分。在這美中這兩個世界最大經濟體的關係日益惡化之下，拜登採取了一系列應對中國的措施，包括加強美國的聯盟關係和進行大規模的國內投資以加強美國的經濟。

（美國國防部、路透社、《南華早報》）

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