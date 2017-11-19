 反抗非洲的“熨胸”陋俗 | 文化经纬 | DW | 15.10.2018

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文化经纬

反抗非洲的“熨胸”陋俗

在非洲国家喀麦隆，至今还存在着一种古老和令女孩子痛苦的陋习：为阻止乳房生长紧裹胸部或者用烧热的石头熨烫。现在，一个妇女小组通过在学校进行宣传活动向这一陋俗宣战。

Kamerun Brustbügeln (Renata)

扼杀少女发育的陋俗

（德国之声中文网）艾尤诺·恩东（Winnie Eyono Ndong）站在喀麦隆首都雅温得一所国营小学的的教室里，向在场的70名9至11岁的男、女学生讲述着她的人生经历。这位在雷纳特（Renata）组织工作的年轻妇女谈论的是喀麦隆的一个禁忌话题："熨胸"。尽管为此做了大量宣传教育工作，但是直至今天，在拥有2500万人口的中非国家喀麦隆，一直还在延续着这一陋习。

连续7年来，恩东与其同事们每周都要来学校进行宣传教育工作。她从事这项工作纯属偶然：恩东刚进入成年便怀孕。但是女儿降生后她对孩子不感兴趣。她的一些亲戚邀请她和其他女孩子去参加一个专为年轻母亲组织的报告会。她说："去的动机只是因为车费报销。"然而结果是报告会令恩东非常激动。她第一次有了这样的感觉："我的生活尚未结束。"

Kamerun Brustbügeln (Renata)

恩东在课堂上

祖母的伤害

2005年成立的雷纳特组织主要致力于帮助青少年母亲认识到"熨胸"的危害及其后果。现年27岁的恩东就是受害者。9岁那年学校放假时她被送到乡下祖母家，一个堂姐告诉她自己要被熨胸。她看到祖母将一个小铲子放进火中烧热，之后压在堂姐的胸上。她说："当我看到堂姐大哭时，我还在想，这么小的一个烫铲子会造成这么大的痛苦吗？ 而堂姐对我说："疼痛难忍。"

几天之后，恩东就亲自体会到热锅铲熨胸是多么的疼痛难忍了。她回忆说："我的胸部胀痛，乳房开始发育。"当我把这个情况告诉奶奶时，她微笑着打量了我。到了晚上恩东便也被迫接受所谓的"熨胸"。当她向学生们讲述这件事情时，她的声音响亮而清晰。

故意给乳房"毁容"

迄今很少有关于"熨胸"陋习的信息。2013年最新的一次调查是在国际合作组织协助下完成的。与2005年的调查结果相比被"熨胸"者的数量减少了近一半。但是5914名受访者中，12%的人承认有过"熨胸"经历。据雷纳特组织的发言人福乌达（Catherine Aba Fouda）说，这种陋习在邻国多哥和乍得也存在。"只是这些国家迄今不认为这是个问题。即便是个问题，人们也不知道如何说才好。它已经深深扎根于当地的传统和文化。"

Kamerun Brustbügeln (Renata)

"熨胸"的技术也有很大差别。用热铲熨胸经常导致烫伤。恩东的祖母给她熨胸之后，每天给她按摩3次，为的是阻止小孙女的乳房生长发育。有的时候还用宽松紧带束紧胸部，目的就是阻止乳房的发育，至少是让乳房长得外形丑陋。雷纳特组织的发言人福乌达说，喀麦隆北部的有些妇女告诉我们，"这样做是为了保护女儿不遭遇童婚。""而该国西部的人则说，如果一个女孩子乳房发育过早，对其今后的成长没有好处。因为会吸引男孩子的目光，影响学习。

Kamerun Brustbügeln (Renata)

草药可以缓解烫伤的剧痛，却无法治疗陋俗对于少女的伤害

当地人认为难看的乳房可以避免遭受到性侵。福乌达则不相信这种看法。为此她讲述了自己生活中的一个悲惨经历。由于害怕祖母再给她疼痛，她躲进了森林。一位大叔发现她后对她说："如果你的祖母喊你，我去和她谈。你不会再受到任何骚扰。"然而，这位大叔不仅没有保护她，反而奸污了她。恩东说："但是在村子里没有人相信我。那位大叔对人说，是我自愿的。 "

性是禁忌话题

课堂上的这些男、女学生正是当年恩东遭遇熨胸和奸污时的年龄。她做完简短的报告之后，课堂上立即举起了无数只提问的手。一位男孩子想知道恩东当时为什么没有得到救助。一个女学生问，为什么男孩子和男人会突然对女孩感兴趣。另一位学生想知道还有哪些更严重的后果。恩东耐心的回答着学生们的提问并告诉他们，至今她还有疼痛。

孩子们的班主任奥林嘎（ Emmanuel Dieudonné Nkodo Olinga）说："三年级学生已经有了进入青春期的迹象。这样的活动具有启蒙作用。"然而这并非可以在公共场合公开谈论。因为性在该国始终是禁忌话题。

  • Vier Mädchen hat die traditionelle Beschneiderin im kenianischen Rift Valley bereits beschnitten: mit einer Rasierklinge. Die grausame Genitalverstümmelung markiert in der Tradition des Volkes der Pokot den Übergang vom Mädchen- zum Frausein. Obwohl es in vielen Ländern gesetzlich verboten ist, werden vor allem in ländlichen Gebieten die Mädchen beschnitten.

    一把刀与四个女孩儿

    一把刀片

    在肯尼亚的裂谷省，四个女孩儿刚刚经历了割礼——用这样一枚刀片。

  • Pokot Frauen und Kinder wärmen sich in den kühlen Morgenstunden vor der Beschneidungszeremonie am Feuer. Frauen, die nicht beschnitten sind, haben schlechte Heiratschancen. Vor allem in ländlichen Gebieten ist die soziale Integration der Frau und ihr wirtschaftliches Überleben von der Heirat abhängig. Wer sich weigert, ist dem Druck der Gesellschaft ausgeliefert oder wird verstoßen.

    一把刀与四个女孩儿

    痛苦的仪式

    清晨时分，女人和孩子们聚在一起，为割礼仪式做准备。据统计，全世界一亿多女性曾经受过割礼之苦，其中多数来自非洲。

  • Vor der Beschneidung werden die Mädchen entkleidet und gewaschen. Sie wissen, sie werden genauso wie ihre Mütter unter Gesundheitsproblemen leiden: Zysten, Infektionen, Unfruchtbarkeit, Komplikationen bei der Geburt ihrer Kinder. In 28 Ländern Afrikas, auf der Arabischen Halbinsel und Asiens wird Genitalverstümmelung ausgeübt. Auch Töchter von Einwanderern in Europa sind gefährdet.

    一把刀与四个女孩儿

    难以反抗

    割礼前，女人脱去女孩子们身上的衣服，为其清洗。女孩子们知道，要和母亲一样面临囊肿、感染、不孕的危险。

  • Pokot Mädchen warten angespannt auf die Beschneidungszeremonie in einer Hütte im Baringo Bezirk, im Rift Valley. In Kenia ist weibliche Genitalverstümmelung seit 2011 verboten, etwa 27 Prozent der Kenianerinnen zwischen 15 und 49 Jahren sind laut UNICEF beschnitten. Der Eingriff wird meist ohne Betäubung, ohne sterile Werkzeuge durchgeführt und verursacht oft ein lebenslanges Leiden der Frauen.

    一把刀与四个女孩儿

    艰难的等待

    在一间小屋里，四个女孩正紧张地等待割礼仪式。肯尼亚自2011年开始禁止割礼，而根据联合国儿童基金会数据，该国15岁至49岁的女性中有27%接受了割礼。

  • Eine Beschneiderin am Werk: Die Mädchen sollen bei dem lebensgefährlichen Eingriff möglichst tapfer sein und nicht schreien. Nach Schätzungen der Weltgesundheitsorganisation (WHO) sterben zehn Prozent der Mädchen direkt während des Eingriffs; etwa 25 Prozent an dessen Folgen. Die Dunkelziffer liege wesentlich höher. In Somalia sind 98 Prozent aller Frauen beschnitten.

    一把刀与四个女孩儿

    开刀者

    这名女子将对女孩子进行割礼：女孩们被告诫，要坚强，不要喊叫。而据世卫组织信息，10%的女孩在割礼过程中去世；还有25%死于割礼的后续影响。

  • Die Art der Beschneidung ist von Ethnie zu Ethnie verschieden. Die Pokot vernähen die Vulva zu einer glatten Fläche. Die WHO unterscheidet drei Arten der Beschneidung: Bei Typ I wird die Klitoris entfernt. Bei Typ II werden zusätzlich noch die kleinen Labien abgeschnitten. Bei Typ III, der Infibulation, werden auch die großen Labien entfernt und die Wunde bis auf eine kleine Öffnung zugenäht.

    一把刀与四个女孩儿

    血迹斑斑的石头

    不同部落之间的割礼习俗也有区别。Pokot部落中，女性的阴部会被切割成平整的一整块。根据世界卫生组织的分类，割礼主要有三种：第一种只切除阴蒂，第二种还要切除少量阴唇，第三种则要切除大部分阴唇，并将阴道口缝合成一个小洞。

  • Zum Ritual der Pokot gehört das Bemalen der Körper mit weißer Farbe. Dass Mädchen aufgrund von Infektionen oder wegen des enormen Blutverlusts sterben, wird hingenommen. In vielen Ländern gibt es Aufklärungskampagnen, die aber nur langsam Früchte tragen. In Kenia gibt es seit 2014 eine eigene Polizeieinheit, die dem nachgeht und eine Hotline, bei der Verdachtsfälle gemeldet werden können.

    一把刀与四个女孩儿

    白色颜料

    Pokot族的习俗还包括向身体涂抹白色颜料。接受割礼的女孩可能因为失血过多或者伤口感染而去世。在许多国家，现在都有一些公益组织推行启蒙教育。2014年，肯尼亚警方还专门成立了一个机构来杜绝割礼，并通过热线电话接受举报。

  • Traumatisiert werden die Mädchen in Tierhäute gehüllt weggeführt. In den Augen der Pokot sind sie jetzt bereit für die Ehe und können ein höheres Brautgeld erhalten. Manche Völker glauben, es sei besser für die Hygiene, beschnittene Frauen seien fruchtbarer und ihrem Ehemann immer treu. Die Folgen des schmerzhaften Eingriffs kann man auch mit plastischen Operationen nicht ungeschehen machen.

    一把刀与四个女孩儿

    饱受创伤

    这名接受了割礼的女孩正在同伴的簇拥下离开。按照Pokot族的习俗，这名女孩现在已经适婚，可以向男方家庭要求更高的彩礼。还有些部落认为，经历过割礼的女性更卫生、生育能力更强，对丈夫也更加忠贞。割礼造成的身体创伤，即便是现代整形外科手术也无法完全修复。

  • Dieses Mädchen wird die grausame Prozedur niemals in ihrem Leben vergessen. Wird sie sich als Mutter einer Tochter gegen die barbarische Tradition wehren können? In manchen Ländern wird Genitalverstümmelung an Säuglingen durchgeführt, weil sie illegal ist und ein ständig weinender Säugling weniger auffällt als ein Kind, das lange Zeit unter Schmerzen leidet.

    一把刀与四个女孩儿

    母女相传？

    这名经历了割礼的女孩，永远不会忘记这一残酷的伤害。如果她将来有了自己的女儿，她会不会为了保护女儿而反抗这种野蛮的习俗？在有些国家，割礼直接在女婴身上进行。这往往是为了逃避法律制裁：婴儿总是在哭叫，而大一点的女孩哭叫则容易引发别人的注意。

    作者: Andrea Schmidt


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埃及“女性割礼”陋俗难禁

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启蒙帮助女孩挣脱割礼之痛

2月6日是世界抵制女性割礼日。这一由联合国设立的行动日，旨在呼吁社会关注这一陋习带来的严重后果。德国之声记者近期特地走访了坦桑尼亚以及几内亚比绍两国内一些割礼盛行的地区。 (06.02.2017)  

一把刀与四个女孩儿

尽管通常被禁，却仍广泛流传：女性割礼。这种切割女性生殖器官的风俗，成为很多非洲少女的梦魇。 (06.02.2017)  

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