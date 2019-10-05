“反抗灭绝”气候保护行动全球多地封路示威

（德国之声中文网）在悉尼，示威者们在一个交通繁忙的十字路口静坐；在布里斯班，数名活动人士攀上一座桥；在新西兰首都惠林顿，气候保护者们封锁了众多交通要道和部级机构，一些人冲击了一家银行分理处。新西兰总理阿德恩（Jacinda Ardern）对该运动中出现的这类破坏行动提出批评。她说，她不反对任何表达自己意见的人，但阻碍他人正常工作，"不会使我们更接近示威者们所要求的气候（保护）目标"。

德国总理府部长布劳恩（Helge Braun）也有类似表态。这位基民盟政治家指出，大家都关注气候保护，但以危险手段干预道路交通，不能让人接受。

在德国首都柏林，示威者在上班交通高峰即将到来之前即封锁了一个交通枢纽。据警方提供的信息，至周一早晨6时，参与堵路行动的活动人士近千。据称，抗议行动至少将持续1星期。

就所计划的封路行动，"反抗灭绝"在一份声明中称，"我们干扰毁灭了我们生活基础的日常社会运作。我们将坚持抗议，直到各政府作出恰当回应。"

澳大利亚布里斯班的示威游行

象征性的诺亚方舟

迄今组织松散的"反抗灭绝"运动要求：各国政府宣布进入气候紧急状态；有悖于努力战胜气候危机的企业政策都必须修正； 2025年就必须实现人类温室气体的净值零排放。

在柏林的波茨坦广场，该运动将举行集会和艺术行动。在政府区，将安置一艘象征性的诺亚方舟。上周末，总理府前即已出现一座抗议营，来自全国各地的周一抗议行动的参与者们在此宿夜。

"反抗灭绝"（Extinction Rebellion）运动起源于英国。据该组织称，从去年11月起，德国也有了该运动的分支。

柏林总理府前成了抗议者的露营地

德国政府被批削弱气候保护法

在德国，有关气候保护政策的争议继续。据媒体报道，与原计划相比较，联邦德国政府明显削弱了气候保护法。比如，在联邦环境部的一份终极版法律草案中，就不再为2040年确定二氧化碳减排目标；原先关于联邦德国至2050年将不再排放二氧化碳等有害气候的温室气体的承诺也被弱化，只表示，将"争取实现"这一目标。该法律草案定于本周三交由内阁审议。新闻周刊《明镜》获得了该草案文本。

《明镜》报道说，根据该草案，监控机制也被弱化：所谓的气候委员会不再撰写检验所计划的措施有效性的年度评估报告。根据该草案，二氧化碳减排在个别领域预期不能达标的情况下，该委员会也不再被要求提出建议，以使负责部门能作出调整。报道称，这些弱化是根据默克尔所在的联盟党议会党团的主张作出的。

上月中旬，德国大联合政府就一系列减排温室气体措施达成一致。环境保护组织已批评说，这些措施远远不够。联盟党和社民党的设想之一是，2021年起，企业出售化石燃料所需的排放权，每吨将只需花费10欧元，以后，价格才会上升。

该法案立即引致批评--包括执政党阵营内部的批评。前基民盟政治家波伦茨（Ruprecht Polenz）在推特上表示，"必须有明确的目标和阶段性目标，这样，巴黎气候大会制定的目标才有望达到。必须有对阶段状况的年度检验，从而能加以调整。"

社民党下任主席候选竞争者之一劳特巴赫（Karl Lauterbach）推文道："经由联盟党，这个气候保护一揽子计划继续被弱化，只是一只纸老虎。所缺少的所有东西都将由我们的孩子们以更昂贵的代价和更戏剧化的方式弥补。社民党不应站在历史的错误一方。"

本周一，联邦政府气候保护一揽子方案也会成为"反抗灭绝"示威行动的对象。

反抗灭绝：有创意的环保示威 救救地球母亲！ 在伦敦摩天大楼前的抗议活动：4月15日，环保者以“反抗灭绝”（Extinction Rebellion）为口号，掀起了为期一周的抗议。规模最大的活动于4月18日在英国首都举行。

反抗灭绝：有创意的环保示威 有创意的抗议 “反抗灭绝”于2018年诞生于英国，致力于尽可能用非暴力、但有创造力的方式进行反对全球变暖的抗议活动。示威者称，人类如今正在大规模地自我毁灭。所以“反抗”也就应运而生。

反抗灭绝：有创意的环保示威 皇家级的抗议？ 呵呵，这其实不是哈里与梅根本人参加伦敦滑铁卢桥的静坐抗议活动。英国皇室的这两位成员马上就要迎接新的宝宝问世。抗议示威者替这两个人在说什么呢？“感谢‘反抗灭绝’，我们的孩子才有未来。”

反抗灭绝：有创意的环保示威 城郊列车上的标语 示威者采取了各种各样的方式。这个年轻人用万能胶，把自己贴在了往返于伦敦市郊地区的一辆列车上。

反抗灭绝：有创意的环保示威 公民不合作运动 运动的目的是用静坐活动使公共生活短暂瘫痪。结果是：仅在伦敦就有超过400人次被捕。示威者想要争取民意。但是根据YouGov上的网络问卷调查结果，3561位参与者中只有36%的英国人认为这次抗议示威活动是正当的。52%对此明确反对，剩下的保持中立。

反抗灭绝：有创意的环保示威 赤裸裸的现实 这可能是让“反抗灭绝”全球出名的关键性事件：4月1日，在一次有关英国脱欧的激烈讨论中，抗议人士半裸着出现在了英国议会的参观区上。他们想要把人们的视线从脱欧转移到气候变暖上。后来安全人士迅速出马，结束了这场“赤裸裸的抗议”。

反抗灭绝：有创意的环保示威 全球范围的抗议活动 “反抗灭绝”的根虽在伦敦，但是全球其它大城市也加入了环保抗议者的行列，比如说德国柏林。

反抗灭绝：有创意的环保示威 “自杀”在纽约 活动周中，纽约也举行了和平的示威抗议。他们想发出的信息是：谁要是对气候变化袖手旁观，就等于是在自杀。 作者: Friedel Taube



凝炼/李鱼（德新社、路透社）