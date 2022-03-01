 反战集会：复活节游行成了普京第五纵队？ | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 17.04.2022

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时政风云

反战集会：复活节游行成了普京第五纵队？

自六十年代以来，德国的和平运动者都会在复活节期间举行反战、反扩充军备的游行。但今年这一诉求在俄罗斯入侵乌克兰的背景下遭到多方质疑。

Berlin | Ostermarsch in Kreuzberg

柏林的复活节反战游行

（德国之声中文网）每年的复活节，也是德国为和平反战上街游行的日子。周六，这一半个多世纪以来的传统，召唤数千人在德国多个城市举行示威活动，他们打出的标语牌上明确表达维护和平的愿望，以及反对政府提升军备的新举措。复活节游行者反对俄罗斯侵略乌克兰战争，也反对向乌克兰输送重型武器。和平合作组织负责人格勒（Kristian Golla)说，"鉴于潜在的核暴力升级的风险，我们的以上要求有着极大的紧迫性"。

警方通报的周六游行的数据显示，复活节反战活动在德国遍地开花，柏林有大约1300人参加，不来梅1200人，汉诺威500人，慕尼黑近500人，耶拿约400人。杜伊斯堡和科隆市分别举行为期3天的反战活动，首日均有数百人参加。从斯图加特市、乌尔姆市到曼海姆市，和平积极分子们都同以往一样组织了类似的活动。

但今年不同于往年，乌克兰战争已进行了50多天，那里生灵涂炭，德国接受了三十多万来自乌克兰的难民。摆在人们面前的一个亟待回答的问题是：反战和武力支援乌克兰之间，谁更重要？周六，柏林还举行了一场"复活节另类游行"，他们打出的标语牌上醒目地写着"立即输送重型武器！"

Deutschland Ostermarsch in München

慕尼黑的反战游行

德国副总理、绿党籍联邦经济部长哈贝克（Robert Habeck）认为，眼下和平主义是一个"遥远的梦想"。普京以战争打破了国际法的所有准则。他认为，很显然，战争罪是俄罗斯在乌克兰实施军事行动的一部分，手无寸铁的平民被定点清除，战犯被处决，家庭被杀戮，在这种情况下，对哈贝克而言，袖手旁观将是"更大的罪责"。"非常清楚，谁是侵略者，谁在奋起反击，以及我们支持谁 - 包括使用武器。"

执政党自民党议会党团副主席、外交政策专家拉姆斯多夫（Alexander Graf Lambsdorff）甚至指责复活节和平示威者是普京的"第五纵队"，理由是，他们的反战与和平呼吁，实际上起到减轻克里姆林宫罪行的作用。

Deutschland Ostermarsch in Stuttgart

斯图加特的复活节反战游行

前德国基督教会主席凯斯曼（Margot Käßmann）则公开为和平运动辩护。在接受北德广播电台访问时，她说，谴责那些数十年来致力于和平运动的人，说他们站在俄罗斯一边，是不公正的。她反对向乌克兰输送武器，认为武器并不能结束战争，正相反，它只会让战争升级。"目前最大的危险是冲突升级，北约成为战争一方，这一恐惧不是没有根据"，而这样一场战争中将使用核武器。凯斯曼还表示，她反对解除同俄国城市缔结的姊妹友好协定，主张积极频繁地使用这一对话管道，扩大影响力。

德国的和平运动自六十年代以来，基督教会扮演了重要角色，每到复活节，教会同其他反战和平组织一道，举行"为和平、为裁军"的大型游行活动。今年共有130多个集会登场，主题均是反对俄罗斯发动侵略乌克兰战争。截止到周一（4月18日）结束，预计全德国将有数万人参与这项活动。

（综合报道）

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