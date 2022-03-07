反战者在俄罗斯如何遭受迫害？

（德国之声中文网）惩罚 "诋毁俄罗斯武装力量 "法律生效仅一月有余，迄今，俄罗斯国内各法院已面对300多桩起诉，并至少正式立案21件。一些讼案的被告只是呼吁和平、结束在乌克兰的流血；在其它讼案中，被告只是以和平方式抗议了战争。

来自喀山（Kasan ）的阿列克谢（ Alexej ）告知："我工作的地方附近有一警局，我经常路过那里。我背包上扎有一根绿丝带，整整一个月，没哪个警察对此表现出兴趣。" 应他的要求，我们这里用的是假名。

"违法抗议行动标志"

自俄罗斯入侵乌克兰以来，俄罗斯各个城市里都有活动人士开展和平行动。他们在公共场所悬挂绿丝带，或佩戴绿丝带以示对战争的无声抗议。阿列克谢在俄罗斯鞑靼斯坦共和国首都喀山市中心被捕。他说，他背包上的绿丝带原是支持癌病患者的标志。不过，他不讳言，现在也用来声援俄罗斯侵乌战争的反对者。

阿列克谢回忆说："在警察局，我亲历了一个非常可笑的场面。部门负责人不断打电话给什么人，想搞清楚，该指控我什么。他们先起草了一份控书，，然后是第二份，接着，全部改写。最后，他被控 "破坏公民对俄罗斯武装部队的信任"。控书称，他在黑背包上系一条绿丝带，而这是一个不被允许的抗议行动的标志。

街上被捕者越来越多

几天前，扎比洛夫（Asat Zabirov ）和巴德特蒂诺瓦（rina Badertdinova几 ）在喀山被捕。他们用反战消息取代商店内的价格签，例如，在一个咖啡货架上，迅速写上："俄罗斯军队轰炸了马里乌波尔的艺术学校。约400人试图从炮火中自救。" 这两人也被控 "破坏对俄罗斯联邦武装力量的信任"。与阿列克谢一样，他们的控案还未上庭。

喀山住民报告说，近几天来，在街上被抓的频率越来越高。一位未透露姓名的居民告知，他因戴蓝围巾、穿黄夹克而被拦下，就因为乌克兰国旗是蓝黄色。另一位居民说，她在公共厕所散发反战传单被捕。另一男子告知，自己因携带一束蓝、黄干花而被抓。

还有一名男子说，"战争开始时，我参加了一个守夜活动。两名警察走过来跟我们谈话。相互意见不同，他们也没试图说服我。过了几星期，我被带到了警察局。没有交谈。他们填了一张记录稿，开开心心，以此得到一笔奖金。" 他告知，没有哪个警察使用 "战争 "这个字眼，而都只使用俄军在乌克兰 "特别行动"这一说法。

圣彼得堡反战人士被警方带走

搜查和刑事诉讼

在喀山，逮捕行动启动前，警方分三波搜查记者、活动人士以及学生：3月6日、17日和25日，很多人成为警察暴力的受害者。

同样住在喀山的活动人士博亚尔希诺夫（ Andrej Bojarschino ）写道："搜查过程中，一再发生可怕的辱骂、羞辱、威胁、拳打脚踢，并被戴上手铐，被迫跪下，长达3、4小时。" 他告知记者，警察当时威胁说，如果我不告诉他们我的手机在哪里，就会扒光我69岁母亲的衣服。他向记者提供了他的报告。该报告可在德国之声网站查阅。关押在候审监狱的博亚尔辛诺夫被当局指控公开呼吁从事恐怖活动。他驳斥了指控。

另外3名喀山公民--伊奥诺娃（ Kasans - Marina Ionowa）、图赫瓦图林（ Timur Tuchwatullin ）和特伦蒂耶夫（ Ruslan Terentjew ）--被当局指控在搜查行动之后组织大规模骚乱。它所涉及的也是喀山抗议运动Telegram聊天室的一则消息。一个绰号 "米老鼠 "的用户上帖呼吁暴力抗议。不过，该帖子后已消失。尚有人身自由的活动人士及其律师都指出，相关指控纯属虚构。图赫瓦图林的律师伊格纳季耶夫（ Ruslan Ignatjew ）"我怀疑这些消息和帖子都是真的。我看到的只是一张截图，而且，它是在哪里拍的，也不清楚。"

俄罗斯各地反战抗议不间断 她在俄罗斯“新闻联播”直播时这样抗议！ 3月15日，这张图刷屏！俄罗斯官媒第一频道制作人奥夫扬尼科娃(Marina Ovsyannikova)日前在现场新闻直播时高举反战标语和呐喊口号。标语写着：“停止战争。不要相信那些宣传。你们被骗了”。她还高喊口号谴责俄罗斯在乌克兰的军事行动。事发后，直播中断。

俄罗斯各地反战抗议不间断 奥夫扬尼科娃担心被刑法追究 遭拘捕后，经过14小时审问，奥夫扬尼科娃在15日被释放。法官命令她为藐视抗议立法支付3万卢布（约280美元，247欧元）的罚款。她说，“我不是英雄，我对我的安全非常担忧。”

俄罗斯各地反战抗议不间断 为什么要攻打邻居？ 在圣彼得堡，周四晚上数百人聚集抗议。示威者问：为什么要攻打邻居？示威者后来被警方驱散，有报道称90多人被抓。

俄罗斯各地反战抗议不间断 “不要战争！” 圣彼得堡抗议者高喊口号：“不要战争！”许多俄罗斯人与乌克兰人关系密切，包括不少跨境家庭。

俄罗斯各地反战抗议不间断 警方的回应 尽管当局禁止抗议并对威胁抗议者实施严厉惩罚，活动人士说，已经有44个城市发生了示威活动。照片上显示莫斯科警察正在前往抗议现场。

俄罗斯各地反战抗议不间断 抗议和逮捕 活动人士说，已有1700多名抗议者被拘捕。这张照片显示了莫斯科一个警察拘捕抗议者的场景，当时人们聚集在市中心的普希金广场上表达抗议。

俄罗斯各地反战抗议不间断 声援乌克兰 “不要战争! 撤回军队！”这是圣彼得堡这位年轻妇女举起的抗议牌上写的内容。

俄罗斯各地反战抗议不间断 警察抬走抗议者 俄罗斯当局以新冠疫情为由禁止示威活动，但目击者拍摄记录了警察的暴力行为。

俄罗斯各地反战抗议不间断 警车上的抗议 一名抗议者被押上警车，但他仍然展示出画在手背上的和平标志。 作者: Claudia Dehn



想迫使人们沉默

俄罗斯各地居民--从加里宁格勒到马加丹（ Magadan ）--有类似的叙事。警察和法官们则称，反战传单、涂鸦、带有乌克兰国旗颜色的衣服都属于诋毁俄罗斯军队名誉。

人权活动人士尼桑贝科娃（Elsa Nisanbekova）指出，"这种迫害的确大规模发生。比别人更经常、更大声反对军事行动的人程度不等地成为开庭刑事案里的被告。所有这一切都是为达到恐吓目的。当局以为，通过搜查和刑事诉讼，他们能让人沉默。 "

多数情况下，被裁定犯有 "诋毁俄罗斯军队 "罪的人被处以罚款。不过，若罚款后一年内再度被发现犯有反战抗议罪，当事人则会被判刑。

观看视频 02:16 没有红色——俄罗斯人的反战旗帜

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