反战挺乌都不行：残奥会致辞被审查 德甲英超赛遭禁播

(德国之声中文网)北京冬残奥会周五(3月4日)举行开幕式,国际残奥会(IPC)主席帕森斯(Andrew Parsons)在发表致辞时,一段呼吁和平、反对战争的讲话却被中国官媒中央电视台做了降低音量的处理,转播节目的口译员并未进行相应的中文翻译,手语翻译也暂停了动作。

据彭博社和关注奥运新闻的英国体育门户网站"Inside the Games"周六报道,国际残奥会发言人当天表示:"我们了解到关报道,并已要求中央电视台就此作出解释。"

被跳过的部分

帕森斯开幕演讲的开头表示:"今晚,我想我必需以和平的讯息展开演说。作为一个以包容为核心、庆祝多样性和拥抱差异的组织的领导人,我对现在世界上正在发生的事感到惊恐。21世纪是对话和外交的时代,而不是战争和仇恨的时代。"

他还提到:"奥运会和残奥会期间的奥林匹克休战(Olympic Truce)是被一致推崇的联合国决议,有193个会员国在第76届联合国会议上通过的,必须得到尊重并遵守,不得违反。"

香港《南华早报》也注意到,帕森斯有关呼吁和平和外交的内容似乎被央视的翻译跳过,央视的评论将焦点放在了帕森斯称赞中国的部分,其它官媒也没有立即报道帕森斯的开幕致辞。

《北京日报》次日转载的新华社的帕森斯开幕式致辞全文翻译里也省略了开头的反战内容,仅写道:"国际残奥委会渴望一个美好包容的世界,没有歧视、没有仇恨、没有无知。" 帕森斯在讲话的最后还大声喊出"和平(Peace)"一词,也没有出现在中国媒体的报道里。

罕见表态

针对帕森斯不同寻常的发言,《纽约时报》评论道:"这是一个国际体育组织领导人异常坦率的斥责,也是乌克兰战争在该活动中产生反响的另一个迹象。"

俄罗斯上周入侵乌克兰后,许多体育比赛都将俄罗斯及其支持者白俄罗斯排除在外,国际残奥委员会却允许俄罗斯、白俄罗斯的残疾人运动员以"中立身份"参加北京冬残奥会,但在许多国家代表团和运动员以抵制相威胁的压力下,国际残奥委员会又在不到24小时后改变了立场,禁止莫斯科和明斯克的运动员参赛。但中国官方媒体均未报导这一禁赛决定,网管当局也禁止该消息在社媒传播。

帕森斯的最新讲话在被中国封锁的推特和YouTube上收获如潮好评,不少网民将其和一直主张"体育应独立于政治"的国际奥委会主席巴赫(Thomas Bach)做对比,称赞帕森斯"有魄力"、"掷地有声"。但其部分讲话内容被中国官媒审查的消息也遭到嘲讽,例如,有推特用户写道:"这就是你们允许一个专制国家举办奥运会的结果"。

"中华民国主席"

帕森斯的开幕演讲中还有一个插曲受到关注:他在开场白中将习近平称作"中华民国主席(President of the Republic of China)"。据"Inside the Games"报道,国际残奥委会发言人、首席品牌与宣传官斯彭斯(Craig Spence)周六在新闻发布会上表示:"正如你们所注意到的,他(帕森斯)的演讲中,出现了一个口误","他的意思是说'中华人民共和国',他昨天晚上非常激动"。

斯彭斯还介绍:"他一下台就承认了自己的错误,他想向所有让我们在这里感到备受欢迎的主人表达歉意。"国际残奥会网站公布的帕森斯开幕式致辞全文中已将习近平称为"中华人民共和国主席(President of the People's Republic of China)"。

中华人民共和国视台湾为分离省份,坚持对台湾的主权拥有。台湾则坚持自己的中华民国独立主权地位。

部分足球赛事就当前局势明确表达了自己的态度

挺乌遭停播

另据英国《卫报》报道,本周末,英超俱乐部队长预计将佩戴乌克兰颜色的袖标,并在开球前表达反思和声援。

该联赛的两个中国转播方--流媒体平台爱奇艺体育和咪咕的网站赛程显示,本周末将不会播出相关比赛。一些中国网民注意到时间表上没有这些比赛后,表达了失望和困惑的心情。

中国媒体"网易体育"对此进一步解释道:在乌克兰和俄罗斯的战争中,中国秉持中立原则,英超和德甲集体声援乌克兰,这与中国的立场大相径庭。该媒体还指出,"体育无关政治",英超德甲却选择了支持乌克兰,这使得这两大联赛在本轮被禁播。"网易体育"最后介绍,在五大联赛中,意甲、西甲和法甲并没有集体支持乌克兰的举动,这三大联赛的转播将在本轮照常进行。

© 2022年 德国之声版权声明:本文所有内容受到著作权法保护,如无德国之声特别授权,不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿,并受到刑事追究。