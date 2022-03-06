反战与团结：德国文化界同乌克兰站在一边

（德国之声中文网）一分钟默哀后，上周日（3月6日）上午，乌克兰国歌在菩提树下大街柏林国家歌剧院奏响。这场"和平音乐会 - 人道援助乌克兰人民"从开始就深深打动了人心。烘托这一气氛的不仅是音乐。79 岁的指挥家巴伦博伊姆走上讲台，面色沉重，发表了非常个人化的感人演讲。他告诉大家，他祖父出生于乌克兰，祖母来自现在的白俄罗斯，为躲避二战大屠杀，举家逃亡阿根廷。

这位阿根廷-以色列钢琴家和指挥家说，"这个地区经历了如此多的苦难"，他 "从未"想到，这样的"冲突会再度在欧洲爆发" 。他说，乌克兰是在捍卫全体人类的自由和价值观。

"没有言语可以表达乌克兰的苦难"

妻子是俄罗斯钢琴家巴什基洛娃（ Jelena Baschkirowa ）的巴伦博伊姆同时告诫，不能把俄罗斯文化和俄罗斯政治混为一谈，不要把所有俄罗斯人都置于普遍怀疑之下，否则，相关抵制将终止于历史曾经历过的那种"猎巫"。

巴伦博伊姆说，若不再阅读陀思妥耶夫斯基这样的俄罗斯作家，或者，不再在波兰播放俄罗斯的古典音乐，那将不是达成谅解的正确方式，只有"不要开枪，只是交谈"才是唯一的解决方案。

欧洲央行行长拉加德、联邦总理肖尔茨等德国联邦政府高阶人士也出席了这次和平音乐会。在乌克兰国歌《Schtsche ne vmerla Ukrajina 》（Ще не вмерла Україна，英文："Ukraine还没有死"）后，乐队演奏了舒伯特的B小调 《（未完成）第八交响曲》贝多芬的 E 大调 op. 55第三交响乐《英雄》。

德国总理肖尔茨和欧洲央行行长拉加德在柏林和平音乐会观众席

众多声援乌克兰行动

一段时间来，德国国内天天都传出声援乌克兰的声音。上周日上午，德累斯顿亦举行了一场声援乌克兰人民音乐会。《国际化德累斯顿倡议》组织邀请社会各界人士参加在德累斯顿剧院举行的慈善音乐会。柏林和平音乐会和德累斯顿音乐会的收益都将捐赠给乌克兰人民。

当天下午早些时候，柏林国际文学节邀请各界参加在柏林市中心的倍倍尔广场举行的由彼得魏斯艺术与政治基金会（ Peter-Weiss-Stiftung für Kunst und Politik e.V. ）组织的声援乌克兰集会。文学节在一份声明中强调："普京对乌克兰的攻击是对历史、语言、文化小欧洲的攻击。"声明指出，对乌克兰的残暴攻击正促使全世界团结一致，向乌克兰伸出援手："无论是在华沙、巴黎、萨拉热窝还是柏林：我们不能沉默。我们不能拒绝帮助那些逃离暴力和战争的人们。"

德国总理肖尔茨和欧洲央行行长拉加德在柏林和平音乐会观众席

世界知名作家参与

部分经由视频联系的此次声援活动的发言者名单犹如国际文学界名人录。其中就有3名诺贝尔文学奖得主：秘鲁的马里奥·巴尔加斯·略萨、波兰的奥尔加·托卡尔丘克（Olga Tokarczuk ）和白俄罗斯的斯维特拉娜·阿列克谢耶维奇（ Swetlana Alexijewitsch ）。这位白俄罗斯女作家指出，世界正在见证普京所代表的"俄罗斯法西斯主义的诞生"。她说，我们难以想象会有如此深渊。她同时直接对乌克兰人民说："乌克兰捍卫着整个欧洲，捍卫着整个世界。"

乌克兰作家尤里·安德鲁霍维奇（Yuri Andrukhovych）也参加了活动。他是该国当代最重要文化代表之一。他疾呼，必须设置禁飞区。

中国艺术家艾未未和德国歌手兼词曲作者比尔曼（Wolf Biermann）也表达了对乌克兰人民的团结精神。冷战时期，比尔曼被原东德当局褫夺国籍，移居西徳。他痛斥道："普京正在效仿其同事阿道夫·希特勒。"艾未未和比尔曼两人都在本国领教过什么是迫害。东欧问题专家施洛格尔（ Karl Schlögel ）的讲话也令人动容。

在这一天，他们和所有其他人一样都支持组织方的呼吁："向乌克兰人民表达我们的同情和声援。倾听他们的声音。请让我们如此表达在这一紧急时刻的感受和超越国界的相互联系：在一个开放的空间，在柏林的市中心，用模拟和数字形式，使用文字和音乐。为你们的自由、为我们的自由而战！"

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