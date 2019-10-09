反思历史 德国这样“疗伤”

（德国之声中文网）"年轻人往往关注的是明天，是未来，而不是过去，全世界的年轻人都这样。不过他们必须得知道怎么去应对一些观点，如果有一个政党提出犹太人大屠杀否定论，必须采取应对行动。" 德国联邦议会文化与媒体事务委员会主席布德（Katrin Budde）谈到转型正义问题时这样表示，她说"不从历史学习是很可惜的事情。"

本周三，布德参加了台湾国家人权博物馆举办的活动并发表了讲话。布德指出，距离柏林墙倒塌已经三十年，许多没有经历过那段历史的人已经对东德威权政权没有强烈的认知，在这种情况下应该更注重这段历史的普及和反思。

德国联邦议会文化与媒体事务委员会主席布德

布德也分享了自己在东西德统一时期的那段经历，提到了1989年10月9日的莱比锡和平示威游行，她也是示威者之一，当天，来自东德社会各群体的至少7万人拿出全部勇气，要求更多自由和民主，向统一社会党政权发出一个信号。很多示威者预期会出现最糟糕的局面，他们相信，警方会朝他们开枪。坦克和配备了机枪的部队已在市内集结待命，准备阻止示威游行。她回忆说到，当时人们手捧蜡烛走上街头，表达了和平示威的意愿。东德安全力量未出动镇压。这一天后来被称为东德和平革命的"命运之日"。

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近几个月在香港，也爆发示威浪潮，大批港民走上街头，要求民主和自由，抗议活动多次出现了暴力冲突。布德希望尽量减少暴力的发生，她说，莱比锡的那场示威游行，俄罗斯并没有进行干预："示威者聚集在教堂里，他们不想看到暴力的出现，避免被挑衅激怒，他们要和平，人们手拿蜡烛走上街头示威表达和平示威的愿望……我希望在香港的问题上，尽量不要发生暴力，我希望那些争取自由和民主的人，能够如愿以偿。"不过她补充表示，香港的诉求得到实现并不容易："对立面是一个强权，我只能提供道德上的支持，我们也应在德国政坛上进行讨论，凸显香港自由、民主话题的重要性。"

年轻人的反思

这场活动的主题是"集体创伤记忆转化与再生：人权博物馆展示教育实务挑战"。会议的另外一位发言者、台湾国家人权博物馆馆长陈俊宏认为，台湾能够借鉴德国转型正义历的经验。德国二战之后首先经历"去纳粹化"，东西德合并后又经历过"去共产主义化"的两次转型正义。接受德国之声采访时陈俊宏指出，东西德统一没有多久就展开转型正义的工作，和德国不同，台湾民主化30多年之后才启动转型正义，很多人已没有深刻感受："一些人要么觉得议题太敏感，一些人觉得这个话题和我没有什么关系。"他去德国的时候发现，德国不仅有许多回顾历史主题的博物馆，也会用一些生动的艺术形式反思历史，尤其受到年轻人的欢迎。

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德国联邦议会文化与媒体事务委员会布德也谈到了年轻人的反思教育，她介绍说，德国政府通过不同表达形式唤醒中青年一代对历史的关注。这位社民党人士介绍了一个名为"年轻人回忆"的项目，活动不是设置在大型纪念馆，而是在一些特别的地点："比如去体验生活，在一个独裁世界里的普通一天是什么样子的，要让孩子们亲身体会，独裁政权下，自己的生活会发生什么样的变化……去明白德国走过的路，而不是把民主看得理所当然。"

台湾人权博物馆也开始用电影制作、音乐剧、戏剧的形式反思历史，陈俊宏说，这些新的表达形式"让不同年龄、不同立场的观众参与对话，得到很多回响，特别过去没有经历过遭遇的年轻人，他们很容易进入到历史的情景。"他补充表示， 关于转型正义，并没有一个统一做法和标准答案，重要的是："要唤醒对议题的关注，同时给这个议题以重要性，这样才有办法进一步在思考，我们要什么样共同的未来。"

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