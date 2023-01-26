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反常寒冷天气和暴风雪袭击中国东北地区
受今冬首轮寒潮影响，中国中央气象台11月5日、6日连续发布暴雪橙色预警，预计至7日8时，吉林、黑龙江、内蒙、辽宁等地部分地区有大到暴雪。黑龙江省气象台11月5日、6日连续发布暴雪红色预警信号，预计11月5日夜间至6日夜间，哈尔滨、佳木斯、双鸭山、七台河、鸡西、牡丹江累积降雪量达20至40毫米。
11月6日，中国东北地区强降雪进入最强时段，预计局地降雪量或突破历史同期极值。降雪同时伴有风吹雪，能见度低。6日，哈尔滨、鸡西、牡丹江部分地区还出现冻雨。
雨雪天气导致哈尔滨、沈阳等东北地区的多个机场航班大面积取消。11月6日，佳木斯东郊机场航班全部取消。哈尔滨太平机场和长春龙嘉机场航班取消占比达8至9成。沈阳桃仙机场航班也大面积取消。
因大雪和严寒天气，内蒙古、辽宁、吉林和哈尔滨大部分地区宣布中小学、幼儿园11月6日停课或改为线下上课。孩子们利用“雪休”堆起了雪人。不过，对许多仍要出门上班的家长来说，孩子这一天的看管成了问题。
黑龙江省27条高速公路封闭，许多地方公交车停运。虽然部分地区采取了停工、停产的措施，但许多上班族仍然冒着大雪走路上班。
这是11月6日的沈阳街头。沈阳11月6日发布了大雪黄色预警信号。为防雪灾，交通、铁路、电力、通信等部门都加强了道路、铁路、线路巡查维护，道路清扫等工作。
在11月6日的沈阳街头，快递小哥仍然冒雪送包裹。
大雪过后，道路泥泞。部分地区还下起冻雨，导致出行困难。11月6日，沈阳街头的共享助动车和自行车都覆盖上厚厚的雪，静静地停在路边。
中国国家气候中心表示，今年10月，中国平均气温为12.2℃，为1961年以来同期最高，有140个国家气象站日最高气温突破10月历史极值。从11月4日开始，自西北方向的冷空气导致内蒙古、东北地区出现大到暴雪，气温急剧下降。比如，沈阳今年10月中下旬气温多在20℃左右，一度甚至高达24℃，降温后则骤然冷到近冰点。
11月1日，山东大部分地区最高气温突破历史极值，多地气温超过20℃。受冷空气影响，该省气温也明显下降。图中的青州市11月1日气温一度高达 31.7℃，6日最低温则降至-1℃。
在经历了暖秋和数日雾霾天气后，北京近日气温也出现骤降。北京市宣布，为确保市民温暖过冬，已月11月6日0时试运行供暖，并从11月7日0时起正式供暖。
京津冀及周边地区正发生严重空气污染，北京市启动橙色预警，河北省发布红色预警。虽然近年来情况有所改善，但该地区空气质量仍远低于世界卫生组织的标准。
超强台风“杜苏芮”扫过菲律宾、台湾、中国南部多地之后开始北上。给包括北京在内的多地带来强降雨。中国气象局发布暴雨红色预警，专家警告称周末的暴雨可能会引发严重的洪水。
受台风影响，周末北京、天津、河北遭逢超强的暴雨，导致大范围的洪涝灾害，造成人员伤亡和巨大财产损失。这种极端天气为何此时出现在以往很少受台风影响的京津冀？
华北暴雨过后，重灾区之一河北省的一些地方仍然侵泡在洪水中。该省省委书记在视察中称河北要在抗洪中当好北京的“护城河”，在网络上引发众怒。
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