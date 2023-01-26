反常寒冷天气和暴风雪袭击中国东北地区

中国10月平均气温为1961年来同期最高

中国国家气候中心表示，今年10月，中国平均气温为12.2℃，为1961年以来同期最高，有140个国家气象站日最高气温突破10月历史极值。从11月4日开始，自西北方向的冷空气导致内蒙古、东北地区出现大到暴雪，气温急剧下降。比如，沈阳今年10月中下旬气温多在20℃左右，一度甚至高达24℃，降温后则骤然冷到近冰点。