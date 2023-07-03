反對李家超參加APEC 人權團體籲拜登表態

（德國之聲中文網）亞太經濟合作組織（APEC）峰會今年11月將於美國舊金山登場，超過50個港人相關團體上週五（6月30日）聯合致信美國總統拜登，要求他明確表示不會允許香港特首李家超入境美國、參加APEC峰會。

「任何情況下，李家超這個遭受制裁的人權侵犯者，都不該被允許踏上美國國土。」公開信上寫道，若美國解除或豁免對李家超的制裁，將破壞外界對美國的信心，質疑美國對香港自由與人權的承諾。

2020年《國安法》在香港實施之後，美國財政部以「損害香港自治、限制港人言論與集會自由」為由，對11人祭出制裁，其中包含當時的香港特首林鄭月娥，以及時任保安局長的李家超；後者被指「威逼、逮捕、居留、關押港人」，且參與研擬與實施《國安法》。

港人團體的公開信上稱李家超是打擊香港自由的關鍵人物，直指他濫用警力鎮壓2019年的民主運動、濫捕超過1萬名港人，且自他2022年成為特首以來，「系統性的打壓仍在持續」，因此若暫時甚至永久解除對他的制裁，「將設下令人憂慮的先例」。

信上還指出，在過去的APEC峰會，並不是所有領袖都有參與，例如台灣總統便沒有受邀；而在中國政府將與會的狀況下，由中國統治的香港更沒有理由參加。

港警称「涉破坏安宁」带走六四点灯、持花者 手举鲜花的「王婆婆」 又称「王婆婆」的香港社运人士王凤瑶在6月4日下午5点多到了警方封锁范围附近。她拿着一束鲜花，双手比出「五一」手势，接着便被一群警察包围并带上警车。今年67岁的王凤瑶因在2019年反修例游行中经常举着英国国旗而引人注目，曾数次被香港和中国大陆警方拘留。

港警称「涉破坏安宁」带走六四点灯、持花者 前记协主席遭扣留后获释 香港记者协会前主席麦燕庭（图右上二）在傍晚6点多现身铜锣湾，在一家商场外遭到警方盘查，几分钟后被警察带走。香港记协6月5日透过公开声明表示，记协前主席兼法广特约记者麦燕庭在湾仔警署被扣留至晚上11时始获释，但未获告知被控任何罪行。

港警称「涉破坏安宁」带走六四点灯、持花者 社民连主席的纸花和电子蜡烛 社运人士、社民连主席陈宝莹（左二）在晚上7点多到了维园附近的纪利佐治街，手持黄色纸花和电子蜡烛，在被警方问话之后便被带上警车。社民连在当天稍晚表示，陈宝莹被带到被带到湾仔警署后，于晚上9时15分获准离开，未被要求任何担保。

港警称「涉破坏安宁」带走六四点灯、持花者 邓建华、徐汉光也被带走 晚间8点左右，身穿印有《文汇报》六四报导图案上衣的香港职工盟前副主席邓建华（图中）被警方拦下盘查，接着被带上警车，他随后于Facebook上表示正于湾仔「协助调查」。大约也在8点多，手持电子蜡烛的前支联会常委徐汉光也于铜锣湾地铁站附近被一群警察带上警车离开。

港警称「涉破坏安宁」带走六四点灯、持花者 《5月35日》剧本 一名身穿黑衣、戴口罩的男子向在场记者展示香港剧作家庄梅岩的六四舞台剧本《5月35日》；也有人用手机播放六四相关歌曲，在街上喊「我们要自由」、「香港人不要怕」，最终也被带离开。

港警称「涉破坏安宁」带走六四点灯、持花者 手机点灯破坏社会安宁？ 多名员警将一名开着手机闪光灯的男子带离维园附近。香港警方晚上表示，6月4日当天有11男12女，合共23人涉嫌「破坏社会安宁」被警方拘捕或带走调查；有1人因「涉嫌妨碍警务人员执行职务」遭到拘捕。

港警称「涉破坏安宁」带走六四点灯、持花者 「不要忘記六四」 6月3日，艺名「三木」的陈式森（图中）在六四前一天于铜锣湾的某条街上唱着「不要忘记六四！不要忘记六四！香港人，不要怕他们」。随后他被警员带走时，还沿途高喊着「勿忘六四」、「打倒暴政」、「香港人不要怕」。

港警称「涉破坏安宁」带走六四点灯、持花者 禁食89643.4秒 前支联会义工关振邦（左）、香港天安门母亲成员刘家仪也在6月3日前往维园喷水池，计划在6点04分起在维园禁食。他们手中举着「禁食89643.4秒」、「哀悼六四死难者，向天安门母亲致敬」的标语，身穿印有「896420」和「真相」字样的上衣。两人在喷水池前停留数分钟后便被香港警方带走，同时警告两人涉「作出具意图煽动的作为」。刘家仪在6月5日于Facebook上表示「已在48小时内保释，同时亦完成个人悼念的禁食，暂时平安」。

港警称「涉破坏安宁」带走六四点灯、持花者 过去几年六四的维园 自1990年以来，每年6月4日由香港支联会举办的六四烛光晚会都会吸引上万人齐聚香港维多利亚公园，一同悼念六四事件死难者。但此活动自2019年新冠疫情爆发后，香港当局以防疫为由两度禁止集会。接下来，2020年通过的《国安法》将纪念活动视为违法，2021年又遭遇了支联会解散，此后六四纪念晚会不复存在。图为2020年6月4日香港民众自发地至维园以烛光纪念六四。



美國兩黨議員皆反對

據路透社今年6月初報導，美國共和黨參議員魯比奧（Marco Rubio）、民主黨參議員默克利（Jeff Merkley）等人亦曾致函美國國務院，形容邀請李家超之舉，對被中國政府迫害的人而言是一種「侮辱」。

此前，美國副國務卿謝爾曼（Wendy Sherman）曾於2月在回覆國會的信件中透露，國務院有意邀請李家超參加APEC。6月13日，美國國務院稱2月的說法是「錯誤版本」，並改口表示尚未決定是否邀請李家超。

對此，李家超回應，APEC不屬於任何一個國家和經濟體，而香港身為成員，會按照APEC的規則及常規出席會議。中國外交部發言人汪文斌則稱，「東道主有責任確保各成員代表順利參會」，「相信美方會履行承諾，確保包括中國香港在內的APEC所有成員代表順利參會」。

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