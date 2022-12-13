反封控抗議蔓延海外 多地響應「白紙運動」

（德國之聲中文網）路透社週一（11月28日）報導，源自中國的反封控「白紙運動」已經蔓延到世界上至少十幾個城市，外籍異議人士和中國留學生在包括倫敦、巴黎、東京和雪梨等地舉行了小規模的守夜和抗議活動。

統計顯示，在大多數情況下，有些地區約有幾十人參加了抗議活動，但也有少數示威吸引了超過數百人。一些海外抗議者說，現在輪到他們承擔朋友和家人所承受的壓力。

在巴黎蓬皮杜中心外，一些抗議者為烏魯木齊大火中的遇難者獻上鮮花和點燃蠟燭，一些人指責中國國家主席習近平和共產黨，要求他們下台。

示威活動組織者之一的研究生蔣不（Chiang Seeta）說：「這是我應該做的。當我看到這麼多中國公民和學生走上街頭時，我的感覺是他們比我們承擔的要多得多......我們現在從國外對他們表示支持。」

路透社指出，近年來，海外中國學生通常是集會支持他們的政府，反政府的抗議活動很少。在上個月共產黨大會召開之前，一名持不同政見者在北京的一座橋上懸掛了一條橫幅，批評習近平牢牢抓住權力不放，並要求將其撤職，此後對習近平的反抗變得越來越公開。

根據海外推特帳號「李老師不是你老師」，27日晚間發布的一支短片，顯示位於倫敦的中國大使館前，也有民眾高舉「不自由，毋寧死」標語，高喊「習近平，下台！」，並呼籲中國警方釋放因示威而遭到逮捕的市民。

而德國首都柏林在上週六（11月26日）當地時間晚上6點，中國反「清零政策」抗爭運動爆發前夕，即舉行燭火守夜活動哀悼烏魯木齊火災傷亡者，參加人數達80-100人。

隨後中國各城市發起街頭抗議，德國法蘭克福於27日再次發起聲援集會，德國亞琛預計在29日舉辦另一場悼念晚會火災傷亡者的集會，持續聲援中國反封控。

而相似的燭火守夜活動也湧現英國、愛爾蘭、荷蘭、義大利、法國等歐洲國家，以及美國、加拿大、日本、韓國及澳大利亞等地。

台灣抗議現場

27日晚間，在台北自由廣場出現聲援中國反封控抗議的集會活動，3小時內共吸引約80-100人到場。其中包含中國、香港、台灣民眾與其他外籍人士，而中國民運人士王丹、周鋒鎖也有前來現場。

民眾各個手持燭光，靜默30分鐘，接著自發性的接力拿起麥克風，訴說中國清零政策帶來的次生災難事件，以及中國各大學與各城市的抗爭活動。

集會地板上躺著一張白布條，上頭有民眾用黑膠布拼出一個偌大的「悼」字，其他布條及看版上，也可見「不自由、毋寧死」、「中國人要自由」等抗爭口號。

「這是第一次大家在上海喊出『共產黨下台』這樣的口號。」在台灣的中國留學生史凱文（本人要求化名受訪）告訴德國之聲：「雖然我在海峽的另一邊，但我也要站出來聲援我們內地的同胞。」

史凱文說：「大陸長期以來只發出一種聲音，但在大陸這片土地上，肯定不止一種聲音。希望台灣人也能（對中國人）改觀。」

中途還有人開始發起A4大小的空白紙張，許多民眾舉起白紙繼續響應示威。而這個抗議手法，也出現在近幾天中國多所大學的集會抗議現場，被網友標註為「白紙運動」，因為白紙代表的是無法自由表達言論的憤怒，以及「你刪吧，大家也知道寫了什麼」的含義。

台灣民眾：支持民主自由

值得一提的是，在一篇台北集會的推文下方，有中國網友留言：「兩岸人民是一家，謝謝你們。」立刻引來不少台灣網友反彈，澄清道：「我們不是一家人，不需要無意義的攀親帶故，我們這樣做只是支持民主自由」、「我們只是把你們當人，哪怕是美國人今天也會做一樣的事」。

而部分參與燭火悼念活動的台灣聲援者，也有同樣想法。

28歲非營利組織工作者蔡孟筑表示，自己一下班就立刻趕到現場，因為「非常敬佩」中國市民的勇氣。「我在台灣上街抗議，如果看到警察我也會有點害怕，更何況是他們。」

但蔡孟筑強調：「對我而言，這就是一個其他國家的事情。」她補充道：「如果你願意站出來抵抗自己國家的極權行為，我就會願意一起出來聲援。也希望他們（中國人）能因此意識到尊重及自由的重要性。」

另一位受訪的25歲的台灣民眾簡若晴則表示，她的外公是1949年國共內戰後遷台的軍人，「在這段歷史傷痕中一直揹著原罪」，還曾因支持本地人而被判入獄3年。

作為外省第三代，簡若晴表示：「我覺得我好像有個使命。不管是哪一國的人，即使是跟台灣人站在對立面、常常在網路上跟我們吵架的中國人，我覺得只要是人類，我們要的東西都是一樣的，所以我有責任要聲援他們。」

她表示，身邊多數朋友都對中國抗議事件感到事不關己，甚至有極端人士認為，「台灣是流血、流汗才換來自由，中國大概也要死一些人來換。」面對此類言論，她感到相當憂心，因為「如果我們放任那些極權價值觀不斷擴散，有一天受到影響的就會是我們。」

對此，就讀台北市立大學大一的游同學也告訴德國之聲：「一直想要統一台灣的是中國政府，那中國人從小被這樣教育，難免會這樣想，這是可以理解的。這就是他們覺醒的一個過程。」

與他同行的黃同學也表示：「目前台灣主流民意認為中國人都被中共洗腦了。但最近烏魯木齊後遍地開花的事件，讓我們看到中共也沒辦法控制全部的中國人。」

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