 反封控抗議蔓延海外 多地響應「白紙運動」 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 29.11.2022

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时政风云

反封控抗議蔓延海外 多地響應「白紙運動」

中國反封控浪潮擴及海外，德國和歐洲多國，以及美國、加拿大皆出現悼念烏魯木齊火災逝者的集會海報。台灣27日也發起聲援活動，數十人手持蠟燭、白紙於現場示威。參與民眾對中國罕見的大規模抗爭有何看法？

台北示威民眾接力誦讀中國防疫各次生災害事件及遭瘋傳的社群貼文。

台北示威民眾接力誦讀中國防疫各次生災害事件及遭瘋傳的社群貼文。

（德國之聲中文網）路透社週一（11月28日）報導，源自中國的反封控「白紙運動」已經蔓延到世界上至少十幾個城市，外籍異議人士和中國留學生在包括倫敦、巴黎、東京和雪梨等地舉行了小規模的守夜和抗議活動。

統計顯示，在大多數情況下，有些地區約有幾十人參加了抗議活動，但也有少數示威吸引了超過數百人。一些海外抗議者說，現在輪到他們承擔朋友和家人所承受的壓力。

在巴黎蓬皮杜中心外，一些抗議者為烏魯木齊大火中的遇難者獻上鮮花和點燃蠟燭，一些人指責中國國家主席習近平和共產黨，要求他們下台。

示威活動組織者之一的研究生蔣不（Chiang Seeta）說：「這是我應該做的。當我看到這麼多中國公民和學生走上街頭時，我的感覺是他們比我們承擔的要多得多......我們現在從國外對他們表示支持。」

路透社指出，近年來，海外中國學生通常是集會支持他們的政府，反政府的抗議活動很少。在上個月共產黨大會召開之前，一名持不同政見者在北京的一座橋上懸掛了一條橫幅，批評習近平牢牢抓住權力不放，並要求將其撤職，此後對習近平的反抗變得越來越公開

根據海外推特帳號「李老師不是你老師」，27日晚間發布的一支短片，顯示位於倫敦的中國大使館前，也有民眾高舉「不自由，毋寧死」標語，高喊「習近平，下台！」，並呼籲中國警方釋放因示威而遭到逮捕的市民。

而德國首都柏林在上週六（11月26日）當地時間晚上6點，中國反「清零政策」抗爭運動爆發前夕，即舉行燭火守夜活動哀悼烏魯木齊火災傷亡者，參加人數達80-100人。

隨後中國各城市發起街頭抗議，德國法蘭克福於27日再次發起聲援集會，德國亞琛預計在29日舉辦另一場悼念晚會火災傷亡者的集會，持續聲援中國反封控。

而相似的燭火守夜活動也湧現英國、愛爾蘭、荷蘭、義大利、法國等歐洲國家，以及美國、加拿大、日本、韓國及澳大利亞等地。

台灣抗議現場

27日晚間，在台北自由廣場出現聲援中國反封控抗議的集會活動，3小時內共吸引約80-100人到場。其中包含中國、香港、台灣民眾與其他外籍人士，而中國民運人士王丹、周鋒鎖也有前來現場。

民眾各個手持燭光，靜默30分鐘，接著自發性的接力拿起麥克風，訴說中國清零政策帶來的次生災難事件，以及中國各大學與各城市的抗爭活動。

集會地板上躺著一張白布條，上頭有民眾用黑膠布拼出一個偌大的「悼」字，其他布條及看版上，也可見「不自由、毋寧死」、「中國人要自由」等抗爭口號。

「這是第一次大家在上海喊出『共產黨下台』這樣的口號。」在台灣的中國留學生史凱文（本人要求化名受訪）告訴德國之聲：「雖然我在海峽的另一邊，但我也要站出來聲援我們內地的同胞。」

史凱文說：「大陸長期以來只發出一種聲音，但在大陸這片土地上，肯定不止一種聲音。希望台灣人也能（對中國人）改觀。」

中途還有人開始發起A4大小的空白紙張，許多民眾舉起白紙繼續響應示威。而這個抗議手法，也出現在近幾天中國多所大學的集會抗議現場，被網友標註為「白紙運動」，因為白紙代表的是無法自由表達言論的憤怒，以及「你刪吧，大家也知道寫了什麼」的含義。

11月27日台北自由廣場上，有示威民眾寫下聲援中國抗議標語。

11月27日台北自由廣場上，有示威民眾寫下聲援中國抗議標語。

台灣民眾：支持民主自由

值得一提的是，在一篇台北集會的推文下方，有中國網友留言：「兩岸人民是一家，謝謝你們。」立刻引來不少台灣網友反彈，澄清道：「我們不是一家人，不需要無意義的攀親帶故，我們這樣做只是支持民主自由」、「我們只是把你們當人，哪怕是美國人今天也會做一樣的事」。

而部分參與燭火悼念活動的台灣聲援者，也有同樣想法。

28歲非營利組織工作者蔡孟筑表示，自己一下班就立刻趕到現場，因為「非常敬佩」中國市民的勇氣。「我在台灣上街抗議，如果看到警察我也會有點害怕，更何況是他們。」

但蔡孟筑強調：「對我而言，這就是一個其他國家的事情。」她補充道：「如果你願意站出來抵抗自己國家的極權行為，我就會願意一起出來聲援。也希望他們（中國人）能因此意識到尊重及自由的重要性。」

另一位受訪的25歲的台灣民眾簡若晴則表示，她的外公是1949年國共內戰後遷台的軍人，「在這段歷史傷痕中一直揹著原罪」，還曾因支持本地人而被判入獄3年。

作為外省第三代，簡若晴表示：「我覺得我好像有個使命。不管是哪一國的人，即使是跟台灣人站在對立面、常常在網路上跟我們吵架的中國人，我覺得只要是人類，我們要的東西都是一樣的，所以我有責任要聲援他們。」

她表示，身邊多數朋友都對中國抗議事件感到事不關己，甚至有極端人士認為，「台灣是流血、流汗才換來自由，中國大概也要死一些人來換。」面對此類言論，她感到相當憂心，因為「如果我們放任那些極權價值觀不斷擴散，有一天受到影響的就會是我們。」

對此，就讀台北市立大學大一的游同學也告訴德國之聲：「一直想要統一台灣的是中國政府，那中國人從小被這樣教育，難免會這樣想，這是可以理解的。這就是他們覺醒的一個過程。」

與他同行的黃同學也表示：「目前台灣主流民意認為中國人都被中共洗腦了。但最近烏魯木齊後遍地開花的事件，讓我們看到中共也沒辦法控制全部的中國人。」

散佈在台北自由廣場上的反中國政府「清零政策」標語。

散佈在台北自由廣場上的反中國政府「清零政策」標語。

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