反对马克龙退休改革 法国大罢工周四登场

（德国之声中文网）公交停驶、学校关闭、炼油厂运输受阻--在工会的动员下，法国公交系统和教育系统本周四预计将有大约60%的人罢工。法国国家铁路公司(SNCF)表示，只有三分之一到五分之一的高速列车线路在运行，本地或区域列车几乎全都停运。法国小学教师工会估计，本周四将有70%的小学教师罢工。

炼油厂工会也宣布将参加罢工抗议，导致巴黎许多加油站本周初就开始缺油。法国道达尔能源公司的炼油厂表示出货受阻。该公司首席执行官周三说，虽然一天的罢工不会扰乱炼油厂的运营，但如果抗议活动持续，情况可能会发生变化。法国电力集团（EDF）表示，由于罢工，法国八个核反应堆和一些水电站的电力供应减少。

除了大规模罢工外，法国工会还组织示威游行活动，并预计全法将有55万到75万人参加。

法国政府发言人奥利维尔-韦兰（Olivier Véran）周三呼吁不要将罢工抗议动员变成对国家的"封锁"。这是法国政府有史以来第一次在教育和交通问题上表态。

法国工会领导人称，周四只是一个开始。预计工会周四晚上还将宣布更多的罢工和抗议活动。

法国工会预计还将宣布更多的罢工和抗议活动

提高法定退休年龄两年

今年1月10日，法国总理伊丽莎白·博尔内公布了法国退休制度改革方案的具体细节，包括提高法定退休年龄，延长养老保险缴纳期限，提高最低养老金等多方面内容。该方案计划于2月初交由国民议会讨论，9月1日起开始实施。

根据该方案，法国将从今年9月开始逐步提高法定退休年龄，在目前62岁的基础上每年提高3个月，直到2030年提高至64岁。同时，法国还将逐步延长退休保险缴纳期限。该方案保留了"提前退休制度"，即在20岁之前开始工作的人可在58至62岁退休。另外，重体力行业从业者，因工伤事故丧失劳动能力人士等也可以提前退休。

根据法国劳工部的估计，将退休年龄推后两年并延长退休保险缴纳期限每年将带来177亿欧元的额外养老金缴费，使该系统到2027年实现收支平衡。

法国劳工部长奥利维尔·杜索普（Olivier Dussopt）表示，"这项改革是必要的，也是公平的。"

但工会并不这么认为。工会指出，还有其他方法可以保证养老金制度的可行性，如对超级富豪征税或增加雇主或富裕的养老金领取者的缴费。

在法国工会呼吁举行反退休改革大罢工的同时，法国极右派政党领袖的马丽娜·勒庞也表示反对退休改革，并祝愿抗议活动取得成功。

法国总统马克龙本人本周四并不在法国国内，而是到访西班牙，在巴塞罗那出席第二十七届西法峰会，与西班牙首相桑切斯官员会面并签署一项友好合作条约，同时也就移民问题、国防、能源和青年合作等方面的内容展开商议。

（路透社、法新社）

© 2023年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。